Atac armat la o universitate din SUA/Doi morţi, nouă răniţi, autorul atacului încă nu a fost prins

Publicat de Andreea Drilea, 14 decembrie 2025, 08:41

Două persoane au murit şi alte nouă au fost rănite într-un atac armat care a avut loc sâmbătă la campusul Universităţii Brown, una dintre cele mai prestigioase din SUA, au anunţat autorităţile locale, care nu l-au prins încă pe autorul atacului, informează AFP şi Reuters.

Dintre cei nouă studenţi răniţi, opt sunt în stare gravă, dar stabilă, a declarat în timpul unei conferinţe de presă Brett Smiley, primarul oraşului Providence, capitala micului stat Rhode Island, în nord-estul SUA.

‘Aceasta este, din păcate, o zi cum oraşul Providence şi statul Rhode Island se rugau să nu se întâmple niciodată’, a spus acesta, cu referire la tragediile regulate provocate de armele de foc în SUA.

În cadrul unei a doua conferinţe de presă în timpul serii, Brett Smiley a precizat că autorul atacului armat nu a fost încă prins şi că au fost desfăşuraţi 400 de membri ai forţelor de ordine.

La ora 22:00 sâmbătă seara (03:00 GMT duminică), ordinul de a rămâne închişi în interiorul clădirilor era în continuare în vigoare pentru zona din jurul universităţii.

Potrivit lui Frank Doyle, un responsabil al Universităţii Brown, focurile de armă au fost trase în clădirea de inginerie şi fizică, unde se derulau examene.

Poliţia a dat publicităţii o înregistrare video în care se poate vedea cum presupusul autor al atacului iese din clădire, îmbrăcat în haine închise la culoare. Martori au declarat că el avea de asemenea o ‘mască de camuflaj gri’, a precizat şeful-adjunct al poliţiei din Providence, Tim O’Hara, îndemnând martorii să ofere orice informaţie utilă anchetei.

Nicio armă nu a fost deocamdată găsită de autorităţi.

Preşedintele american Donald Trump a declarat pe platforma sa Truth Social că a fost informat asupra situaţiei şi că poliţia federală, FBI, este la faţa locului.

După ce afirmase iniţial că suspectul a fost arestat, preşedintele american a postat un al doilea mesaj în care a declarat că poliţia locală a revenit asupra acestui anunţ. ‘Suspectul NU a fost arestat’, a precizat el.

La întoarcerea sa la Casa Albă după ce asistase la un meci de fotbal american universitar, Donald Trump a declarat: ‘Ceva teribil (s-a întâmplat). Tot ce putem face pentru moment este să ne rugăm pentru victime’, a adăugat el.

Cu un număr de arme de foc mai mare decât cel al locuitorilor, SUA înregistrează rata de mortalitate cu arme de foc cea mai mare dintre ţările dezvoltate.

Atacurile armate sunt un flagel recurent pe care administraţiile succesive nu au reuşit până acum să-l stăvilească, numeroşi americani fiind foarte ataşaţi portului de armă, garantat prin Constituţie.

În 2024, peste 16.000 de persoane, fără a lua în calcul sinuciderile, au fost ucise cu focuri de armă, potrivit ONG-ului Gun Violence Archive.AGERPRES