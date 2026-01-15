Ascultă Radio România Iași Live
Alerta de raid aerian a fost activitată din nou la Kiev

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 ianuarie 2026, 12:00

Alerta de raid aerian a fost activitată din nou la Kiev şi a fost valabilă pentru 55 de minute.

Sirenele de raid aerian au fost declanşate la Kiev pentru a doua oară în ultimele 24 de ore, conform datelor de pe site-ul oficial de alertă publică.

Ulterior s-a raportat că alerta de raid aerian din Kiev, care durase 55 de minute, a fost anulată.

Alerta a fost anulată şi în regiunea Kiev şi în alte câteva regiuni ale Ucrainei, a relatat Agenţia de ştiri Ukrinform, care a anunţat că la Kiev au avut loc explozii repetate.

Alte surse au transmis informaţii despre producerea unor explozii în oraş. Au fost anunţate explozii şi în regiunea Kiev, precum şi în Mikolaiv şi Cernihiv.

Alerte de raid aerian rămân valabile în regiunile Mikolaiv, Odesa, Sumi şi Cernihiv.(Rador/ FOTO AI)

