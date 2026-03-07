18 state din UE au cerut activarea mecanismului de protecție civilă pentru evacuarea cetățenilor europeni

Publicat de Andreea Drilea, 7 martie 2026, 09:35

18 state europene, printre care și România, au solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene pentru organizarea de zboruri care să evacueze cetățeni europeni.

Comisia Europeană și serviciile consulare se coordonează de la Bruxelles.

În acest moment, orice cetățean al Uniunii Europene aflat în Orientul Mijlociu poate apela la serviciile consulare pentru a fi pus pe lista evacuărilor și poate fi primit la bordul oricărei nave a unui stat membru care organizează astfel de acțiuni.

Până la mijlocul acestei zile, circa 11 zboruri au fost coordonate prin intermediul mecanismului de protecție civilă pentru a aduce cetățeni europeni în Uniune.

Aceștia pot fi îmbarcați în orice aeronavă pusă la dispoziție de statele membre. Comisia Europeană spune că poate finanța astfel de zboruri organizate de statele membre.

Spre exemplu, poate rambursa către statul respectiv până la 75% din costul zborului, dacă cel puțin 30% din locuri sunt ocupate de cetățeni din alte state membre ale Uniunii.

Zborurile pot fi finanțate înainte sau chiar după efectuare. Conform reprezentanților Comisiei, țările Uniunii pun la dispoziție avioane comerciale și chiar militare pentru a organiza evacuări, însă spun că nu pot da detalii suplimentare despre viitoarele zboruri din condiții de securitate.

Însă cetățenii europeni aflați în Orientul Mijlociu le pot afla, dacă intră în contact cu consulatele din regiune.

Comisia recomandă ca cetățenii europeni să accepte aceste zboruri, indiferent de zona europeană de aterizare, pentru că ulterior poate fi făcut transferul mult mai ușor între statele membre decât dintr-o zonă de conflict.

Până acum, unele zboruri au avut ca punct de plecare Omanul.

Rador