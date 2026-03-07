Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » 18 state din UE au cerut activarea mecanismului de protecție civilă pentru evacuarea cetățenilor europeni

18 state din UE au cerut activarea mecanismului de protecție civilă pentru evacuarea cetățenilor europeni

18 state din UE au cerut activarea mecanismului de protecție civilă pentru evacuarea cetățenilor europeni

Publicat de Andreea Drilea, 7 martie 2026, 09:35

18 state europene, printre care și România, au solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene pentru organizarea de zboruri care să evacueze cetățeni europeni.

Comisia Europeană și serviciile consulare se coordonează de la Bruxelles.

În acest moment, orice cetățean al Uniunii Europene aflat în Orientul Mijlociu poate apela la serviciile consulare pentru a fi pus pe lista evacuărilor și poate fi primit la bordul oricărei nave a unui stat membru care organizează astfel de acțiuni.

Până la mijlocul acestei zile, circa 11 zboruri au fost coordonate prin intermediul mecanismului de protecție civilă pentru a aduce cetățeni europeni în Uniune.

Aceștia pot fi îmbarcați în orice aeronavă pusă la dispoziție de statele membre. Comisia Europeană spune că poate finanța astfel de zboruri organizate de statele membre.

Spre exemplu, poate rambursa către statul respectiv până la 75% din costul zborului, dacă cel puțin 30% din locuri sunt ocupate de cetățeni din alte state membre ale Uniunii.

Zborurile pot fi finanțate înainte sau chiar după efectuare. Conform reprezentanților Comisiei, țările Uniunii pun la dispoziție avioane comerciale și chiar militare pentru a organiza evacuări, însă spun că nu pot da detalii suplimentare despre viitoarele zboruri din condiții de securitate.

Însă cetățenii europeni aflați în Orientul Mijlociu le pot afla, dacă intră în contact cu consulatele din regiune.

Comisia recomandă ca cetățenii europeni să accepte aceste zboruri, indiferent de zona europeană de aterizare, pentru că ulterior poate fi făcut transferul mult mai ușor între statele membre decât dintr-o zonă de conflict.

Până acum, unele zboruri au avut ca punct de plecare Omanul.

Rador

Etichete:
Conflict în Orientul Mijlociu: Guvernul R.Moldova instituie stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile
Internaţional miercuri, 4 martie 2026, 11:26

Conflict în Orientul Mijlociu: Guvernul R.Moldova instituie stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile

Executivul Republicii Moldova a declarat stare de alertă la nivel naţional în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu...

Conflict în Orientul Mijlociu: Guvernul R.Moldova instituie stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile
Israel: Spaţiul aerian va fi redeschis ‘treptat’ cu începere din noaptea de miercuri spre joi
Internaţional miercuri, 4 martie 2026, 07:37

Israel: Spaţiul aerian va fi redeschis ‘treptat’ cu începere din noaptea de miercuri spre joi

Ministrul israelian al transporturilor, Miri Regev, a anunţat marţi redeschiderea ‘treptată’ a spaţiului aerian israelian începând...

Israel: Spaţiul aerian va fi redeschis ‘treptat’ cu începere din noaptea de miercuri spre joi
Conflictul din Iran nu va fi un ‘război fără sfârşit’, asigură Netanyahu
Internaţional marți, 3 martie 2026, 06:10

Conflictul din Iran nu va fi un ‘război fără sfârşit’, asigură Netanyahu

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a asigurat luni, într-un interviu acordat canalului american Fox News, că ofensiva israeliano-americană...

Conflictul din Iran nu va fi un ‘război fără sfârşit’, asigură Netanyahu
Israelul anunţă redeschiderea, astăzi, a unui punct de trecere pentru ajutoare în Gaza
Internaţional marți, 3 martie 2026, 06:02

Israelul anunţă redeschiderea, astăzi, a unui punct de trecere pentru ajutoare în Gaza

Israelul a anunţat marţi că va redeschide un punct de trecere în Fâşia Gaza pentru a permite ‘intrarea treptată a ajutorului...

Israelul anunţă redeschiderea, astăzi, a unui punct de trecere pentru ajutoare în Gaza
Internaţional marți, 3 martie 2026, 05:20

Donald Trump: Statele Unite continuă să desfăşoare operaţiuni militare de amploare în Iran

Statele Unite continuă să desfăşoare operaţiuni militare de amploare în Iran, a declarat luni preşedintele Donald Trump, precizând că a...

Donald Trump: Statele Unite continuă să desfăşoare operaţiuni militare de amploare în Iran
Internaţional luni, 2 martie 2026, 11:45

Iran: Semiluna Roşie iraniană anunţă 555 de morţi de la începutul războiului

Semiluna Roşie iraniană a anunţat că cel puţin 555 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul loviturilor israeliano-americane în...

Iran: Semiluna Roşie iraniană anunţă 555 de morţi de la începutul războiului
Internaţional luni, 2 martie 2026, 10:55

Statele Unite şi Israelul au continuat, în această dimineaţă, să bombardeze Iranul

Statele Unite şi Israelul au continuat, luni dimineaţă, să bombardeze Iranul, după ce americanii au anunţat că au lovit până acum peste...

Statele Unite şi Israelul au continuat, în această dimineaţă, să bombardeze Iranul
Internaţional luni, 2 martie 2026, 10:15

Creştere de 25% a preţului gazelor în Europa în contextul crizei iraniene

Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au înregistrat o creştere semnificativă luni dimineaţa, în contextul în care războiul...

Creştere de 25% a preţului gazelor în Europa în contextul crizei iraniene