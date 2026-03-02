Robert Schwartz: Vrem ca internetul să rămână un spațiu de oportunitate, nu de risc

Publicat de Andreea Drilea, 2 martie 2026, 10:23

Radio România a pornit campania Stai sigur pe net!, un proiect gândit special pentru a-i ajuta pe copii și adolescenți să fie, atât cât se poate, în siguranță online. Trăim într-o perioadă în care mare parte din viața lor se mută ori s-a mutat deja pe internet, iar posturile Societății Române de Radiodifuziune vorbesc deschis despre riscurile reale din mediul digital, provocări virale periculoase, hărțuire, dependență de telefon, dar și multe altele.

Scopul campaniei este să le explice tinerilor pe înțelesul lor ce pericole pot apărea pe rețelele sociale și cum se pot proteja.

Invitatul Apelului matinal de astăzi este Robert Cristian Schwartz, președintele director general al Societății Române de Radiodifuziune. Suntem în direct și pe pagina noastră de Facebook România Actualități. Cred că ar trebui să plecăm în discuția noastră de la momentul în care v-ați gândit sau, de fapt, ce v-a făcut să simțiți practic că este momentul potrivit pentru o campanie dedicată siguranței copiilor în mediul online?

Să intrăm în casele ascultătoarelor și ascultătorilor.

Am văzut că au pornit câteva campanii din partea unor ministere, și în România, și în alte state europene, și saltul de la o campanie din partea politicului în spațiul public a fost destul de mic și rapid. E foarte important să intrăm cu emisiunile posturilor noastre de radio în public. Cum spuneam de atâtea ori, să ieșim din casă și să intrăm în casele ascultătoarelor și ascultătorilor.

Noi nu interzicem tehnologia, nu intervenim ca ea să fie interzisă

Ei bine, acum ne adresăm generației tinere. Tinerii au cu totul alt mod de a aborda acest subiect, de a se informa și de aceea cred că este important să-i atragem într-o dezbatere, într-o discuție și să pornim din start cu ideea, noi nu interzicem tehnologia, nu intervenim ca ea să fie interzisă, ci vrem să-i ajutăm pe tineri să aibă o abordare mai atentă în acest mare complex al dezbaterii despre Inteligența Artificială, despre tehnologia care, de fapt, se dezvoltă atât de rapid, încât ar putea scăpa de sub control.

Și cum adaptăm mesajele, astfel încât să fie ascultate și înțelese de adolescenții, nu doar de părinți sau profesori?

Prin acest model cultural, mesajul devine mult mai credibil

E foarte interesantă discuția, pentru că atunci când vorbești cu elevi sau cu studenți despre acest subiect, îți dai seama destul de repede că mulți dintre ei au nevoia unui model cultural, a unui adult sau unui influencer care vine cu acest mesaj și prin acest model cultural, mesajul devine mult mai credibil.

E simplu pentru noi să facem emisiuni, să facem spoturi, să facem dezbateri, dar nu e atât de simplu să vii cu aceste informații și să-i convingi pe tineri de justețea argumentelor sau de justețea unor contraargumente. Dar printr-un influencer, printr-un model cultural, ajungi mult mai repede la un dialog cu cei pe care vrem până la urmă să-i avem ca public în această campanie.

Cred că, înainte de toate, ar trebui să le captăm atenția celor tineri, în condițiile în care mulți nu mai țin cont nici măcar de sfaturile sau recomandările care vin din preajma familiei, a părinților, a profesorilor. Dar ca om care conduce o instituție, totuși, media cu un impact uriaș, ce le-ați spune părinților care simt că nu mai pot ține pasul cu lumea digitală?

E foarte bine ca părinții să știe că au un partener, Radioul Public

Este foarte bună întrebarea, pentru că de multe ori părinții sunt depășiți de această evoluție. Și atunci e foarte bine ca părinții să știe că au un partener la noi, Radioul Public, și mesajele sunt adresate în egală măsură și părinților și profesorilor, de ce nu. Pentru că trebuie să-i conștientizăm și pe ei.

Trebuie să oferim instrumente concrete pentru consum digital sănătos

Trebuie să oferim instrumente concrete pentru consum digital sănătos și trebuie să-i convingem pe maturi că nu prin interzicerea tehnologiei, nu printr-un control exagerat, vor reuși să-și convingă elevii, copiii, să renunțe măcar o parte din zi la aceste device-uri care i-au năpădit până la urmă.

Viața socială, în multe cazuri, s-a mutat în spațiul virtual

Și, practic, viața socială, în multe cazuri, s-a mutat în spațiul virtual. Mulți dintre ei, adulți sau tineri, nu-și dau seama că informațiile care sunt în spațiul virtual sunt acolo în baza unor algoritmi și nu sunt alegerile proprii, ci sunt pur și simplu informații care vin și năvălesc în viața lor socială.

Sunt mulți adulți care, de teamă, nu se apropie de acest fenomen

De aceea, mesajul nostru pentru părinți ar fi, dacă mi se permite ca fost profesor și ca părinte, fiți mai atenți, țineți aproape, ascultați ce au de zis copiii voștri, elevii voștri, nu veniți cu interdicții aberante, stați de vorbă, ascultați, coborâți-vă – haideți că spun și asta – coborâți-vă la nivelul lor, deși ei, de multe ori, sunt la un nivel superior, și asta trebuie discutat de multe ori. Sunt mulți adulți care, de teamă, nu se apropie de acest fenomen și atunci mai bine închid zidurile, închid barierele și nu intră într-un dialog cu proprii copii, cu proprii elevi în clasă.

Cred că am putea face o paralelă, apropo de relația părinte sau profesor cu un copil, elev, mai ales, sau adolescent, ca atunci când, teoretic, îi spui ce înseamnă să nu fumeze sau de ce nu ar trebui să fumeze, de exemplu.

Avem experiențe, probabil, din evoluția proprie, nu? Toți ne-am întâlnit, la un moment dat, cu un sistem mai sever sau un sistem bazat pe interdicții și foarte fericiți cei, cred eu, care au avut părinți sau profesori mai liberali.

Trebuie să discutăm în comun și despre acest spațiu virtual

Slavă Domnului a fost și cazul familiei noastre în care s-a vorbit foarte mult, s-a citit foarte mult, s-a discutat foarte mult despre cărțile citite în comun, în familie, filme care au fost discutate în comun, în familie și cred că, de aceea, trebuie să discutăm în comun și despre acest spațiu virtual.

Vrem ca internetul să rămână un spațiu de oportunitate, nu de risc. Și, de aceea, trebuie o ofensivă. De acolo a pornit, de fapt, şi ideea, o ofensivă la nivel național pentru a convinge că ceea ce se întâmplă acum nu e bine și pentru a-i convinge mai ales pe adulți să se ducă, să stea de vorbă cu tinerii, iar tinerii sper să ajungă totuși în contact și cu informația noastră.

Sper să ajungem cu această campanie în clase

Noi sper să ajungem cu această campanie în clase, de aceea vom ieși, vom avea întâlniri cu clase în diferite școli la nivel național, vom avea dezbateri în fiecare oraș în care avem un studio regional, vor exista dezbateri, iar la finalul campaniei vrem să facem la sala noastră, Sala Radio, o dezbatere, transmisă live, evident, cu jurnaliști, cu psihologi, cu oameni din cybercriminologie, deci vrem experți cu care să discutăm și, evident, cu reprezentanți ai elevilor, studenților, părinților, profesorilor și cu câte un influencer, de ce nu?

Există mulți părinți care, doar când aud cuvântul influencer, închid obloanele

Pentru că există mulți părinți care, doar când aud cuvântul influencer, închid obloanele, nu vor să stea de vorbă cu nimeni despre asta. Or, e o evoluție foarte, foarte normală. Pun o singură întrebare: acești părinți când au fost tineri, ce muzică ascultau, ce discuții aveau cu părinții lor sau cu profesorii? Haideți să fim serioși! E nevoie de deschidere, e nevoie de dialog. Fără dialog, vedem unde se ajunge, pentru că, și asta trebuie spus: un conflict începe în familie, în clasă, dar pattern-urile, modul în care evoluează sau involuează un conflict sunt valabile, sunt în general valabile. Vedem ce se întâmplă acum în lume, sunt conflicte care pot scăpa de sub control. Noi trebuie să tragem, totuși, un semnal de alarmă, trebuie să stăm de vorbă. Dialogul, cred că, poate rezolva de multe ori conflicte. Nu întotdeauna, nu întotdeauna, dar de multe ori.

Da, uite, am mai discutat noi aici, la Matinal, influencerul meu a fost învățătorul din primele clase, de exemplu, după aceea profesorul de matematică, dar pe atunci nu era influencer, dar cu siguranță m-au influențat.

Până la urmă, cum vedeți responsabilitatea Radio-ului public într-o lume în care, exact cum spuneați și dumneavoastră, adolescenții își petrec tot mai mult timp online?

Noi suntem cei care venim cu informația verificată, verificabilă

Păi, Radio-ul public are această responsabilitate de a crea spații de informare și spații de reflecţie și, în această lume dominată de viteză, noi suntem cei care venim cu informația verificată, verificabilă, aducem liniște, cel puțin asta încerc și încercăm cu toții să facem, în rândul publicului nostru și avem deschiderea pentru dezbatere.

Nu suntem ghidați de algoritmi, oferim context, oferim expertiză

Nu suntem ghidați de algoritmi, oferim context, oferim expertiză, oferim voci credibile și cred că putem să-i aducem împreună, nu la o masă, nu în jurul microfonului, ci mă gândesc la un cadru mult mai larg, împreună în societate, pe părinți, pe profesori, pe copii. Cred că jurnalismul activ poate juca un rol foarte bun în această construcție pe care ne-o imaginăm sau mi-o imaginez.

Care ar fi obiectivul final pe care l-am fixa cu toții la finalul acestei campanii?

Vrem să creștem nivelul de conștientizare. Subiectul este extrem de actual, uneori extrem de dur. Vedem unde se ajunge prin algoritm, viața socială se mută în online, like-urile îi influențează pe mulți tineri și scapă cumva de sub control toate relațiile sociale dintr-o clasă, dintr-o familie, dintr-un cerc de prieteni.

Ajungem la cyberbullying, ajungem la fenomene pe care nu și le dorește absolut nimeni, ajungem la acele provocări foarte periculoase, acele challenges care sunt cumplite.

Vrem ca internetul să fie o șansă și pentru cei tineri, dar și pentru adulți

Ei, cred că acesta este, până la urmă, scopul principal – să stăm de vorbă și despre aceste pericole, pentru că vrem ca internetul, cum spuneam, să fie o șansă și pentru cei tineri, dar și pentru adulți.

Trebuie să oprim această viralizare pe bază de algoritm

Trebuie să oprim această viralizare pe bază de algoritm și să discutăm, să vorbim, să dezbatem, să punem argumentele pe masă și, de ce nu, să avem discuții în contradictoriu, evident, și de acolo împreună să găsim, până la urmă, explicațiile care ne ajută să înțelegem fenomenul mai bine, pentru că multă lume nici nu înțelege fenomenul. Pur și simplu, e copleșit.

Fenomenul ăsta a năvălit în viața noastră mult mai repede decât credeam. Acum câțiva ani, încă, mulți dintre noi știam atât: da, Inteligența Artificială se discută la nivel de experți, poate la un simpozion. Ei bine, între timp, Inteligența Artificială umblă cu noi peste tot și vedem care sunt evoluțiile și în industria militară cu Inteligența Artificială, e nevoie de o temperare, cred, și o reașezare, pentru că altfel, dacă scapă de sub control, toți pierdem.

A venit ca tăvălugul, am putea sintetiza. Aminteați mai devreme despre câteva reacții ale clasei politice și nu neapărat din România. Australia, știm bine, a interzis accesul celor foarte mici la TikTok sau la alte rețele sociale, dar la nivel european, de exemplu, în media publice, ce s-a întâmplat? Aveți idee dacă au reacționat prin alte țări?

Sunt discuții asemănătoare ca în Australia și în media publice se discută, evident, despre aceste evoluții, dar eu, în continuare, cred că misiunea noastră comună este să demantelăm, știu că e un cuvânt care a devenit extrem de des folosit în ultima vreme, aceste fake-uri care ne ajung de peste tot, în casă, în telefon, la radio.

E nevoie de expertiză și de transferuri de expertiză

Trebuie să le ținem cumva sub control și, da, să căutăm parteneriate internaționale și cu alte posturi publice, pentru că e un fenomen atât de generalizat și nu cred că există soluții la un radio sau la alt radio. E nevoie de expertiză și de transferuri de expertiză, cred.

O certitudine, astăzi ne-am lansat pe toate posturile de radio cu această campanie, Stai sigur pe net!, o campanie pe care o vom purta în cadrul corporației vreme de o lună, dar, evident, pe care o vom continua și ulterior. Mulțumim pentru prezența la ‘Apel matinal’. Invitat a fost Robert Cristian Schwartz, președinte director general al Societății Române de Radiodifuziune. Editor web: Petruț Hîrțescu.