(AUDIO/FOTO) Coregraful Fabio Crestale (Franța): Dansul contemporan are aici o energie cu totul diferită față de ceea ce întâlnesc, de obicei, în Franța sau în Italia

Coregraful și dansatorul Fabio Crestale, invitat la D.A.M.5, a creat, împreună cu tinerii artiști din Iași, un performance în care improvizația s-a îmbinat cu tehnica într-o mișcare intensă, plină de energie.

Ne-am luat rămas bun, de la D.A.M.5, săptămâna dansului contemporan la Iași lasă în urmă, ca de obicei nostalgie și dorința de a repeta astfel de experiențe.

Ioana Soreanu a fost martoră a evenimentului până la final:

Festivalul „Dans, Artă, Multidisciplinaritate”, organizat de Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, prin Programul de Studii Coregrafie al Facultății de Teatru și coordonat de conf. univ. dr Lorette Enache, s-a încheiat. Încă o ediție a D.A.M., cea de-a V-a, a adus în fața publicului ieșean spectacole, performance-uri, dansatori, coregrafi și teoreticieni din Spania, Israel, Franța și Grecia. Artiștii din Iași au avut, din nou, la dispoziție un spațiu de exprimare.

Fabio Crestale este coregraf și dansator pe scene importante ale lumii, cum este Opera din Paris, sau în companii private, de exemplu, IFunamboli. De asemenea, profesor de dans contemporan, Fabio Crestale a fost unul dintre invitații D.A.M.5. Acesta a susținut mai multe ateliere cu studenții de la Programul de Studii Coregrafie al UNAGE și cu elevii Colegiului Național de Arte „Octav Băncilă”. Aceste ateliere s-au finalizat cu un performance prezentat la Centrul Internațional de Artă Contemporană, Baia Turcească. Spectatorii au fost purtați prin mai multe spații interioare, apoi, finalul s-a desfășurat în amfiteatrul din spatele clădirii. A fost explozie de bucurie și energie, în același timp, o demonstrație a cunoștințelor dobândite în timpul workshopului.

Este pentru prima dată când vin în România și pot spune cu toată sinceritatea: e o plăcere! Dansul contemporan are aici o energie cu totul diferită față de ceea ce întâlnesc, de obicei, la Paris sau în Italia. Am descoperit, cu bucurie, cursanți extraordinari, foarte bine pregătiți, și o atmosferă minunată. Totul a fost impecabil organizat. În Franța sau Italia, accentul cade adesea pe tehnică. Aici însă, am găsit studenți extrem de curioși și atenți, care au înțeles rapid ceea ce le-am transmis. Am reușit să pregătim performance-ul din această seară în doar 12 ore de atelier și rezultatul a fost, pur și simplu, extraordinar! Pentru mine, dansul contemporan înseamnă nu doar tehnică, ci și emoție. Iar aici am simțit multă sensibilitate. Am lucrat împreună exerciții de măiestrie, explorând metode precum „Release technique”, lucru la podea și mișcare intensă, puternică. Cursanții m-au inspirat să creez coregrafia atât în interiorul clădirii, cât și în amfiteatru. Au avut de improvizat, dar și de urmat structura coregrafică. Pentru mine, improvizația este esențială în exprimarea trăirilor prin muzică, spațiu și tehnică.

Fabio Crestale a lăsat o impresie puternică asupra tinerilor artiști. Aceștia au fost fascinați de experiența sa și de modul său de lucru. Bianca Baciu este studentă în anul I, o tânără deosebit de talentată și pasionată. Carisma, expresivitatea ei te fac să o cauți în scenă, să o urmărești:

A fost fascinant, pentru mine, să lucrez. Am avut un program destul de încărcat și, personal, am simțit că m-am dezvoltat extraordinar de mult, în perioada asta. Și sper să mai am oportunități ca acestea. Am lucrat mai mult pe interpretare, pe improvizații… A fost extraordinar! În momentul în care a intrat în sală Fabio, m-a umplut de o energie atât de pozitivă încât, când am început să dansez și să fac improvizații, nu pot să spun ce-am simțit… A fost frumos, îmi ieșea fericirea prin pori!

Robert Paul Petrea este, și el, student în anul I. De asemenea, foarte talentat, Robert este încântat să danseze și transmite publicului această bucurie:

E bine să înveți de la cât mai multe persoane, și din străinătate, și de la noi din țară. Majoritatea atelierelor mi-au plăcut. Am combinat mai multe stiluri și am reușțit să mă mulez după fiecare stil. Azi am lucrat cel mai mult pe acest spectacol și, deși a fost puțin timp, chiar a ieșit bine, după părerea mea. Eu am făcut dansuri sportive. După asta, am venit la Liceul de Coregrafie. După ce am făcut balet clasic, am început și cu dansul contemporan. Și acum, le mixez.

Astfel, ne-am luat rămas bun de la D.A.M.5 și așteptăm cu nerăbdare surprizele lui D.A.M.6.

