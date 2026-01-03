Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fără categorie » Operaţiunea împotriva preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro a fost planificată ‘de mai multe luni’, a dezvăluit şeful Statului Major Interarme al SUA

Operaţiunea împotriva preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro a fost planificată ‘de mai multe luni’, a dezvăluit şeful Statului Major Interarme al SUA

Operaţiunea împotriva preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro a fost planificată ‘de mai multe luni’, a dezvăluit şeful Statului Major Interarme al SUA

Publicat de letitia, 3 ianuarie 2026, 19:48

Operaţiunea împotriva preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro a fost planificată ‘de mai multe luni’ şi a implicat peste 150 de aeronave, a dezvăluit sâmbătă şeful Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine, relatează AFP şi Reuters.

‘Această operaţiune discretă şi precisă, numită Absolute Resolve (‘Determinare Absolută’ – n.r.), desfăşurată în timpul orelor de întuneric maxim din 2 ianuarie, este punctul culminant al unor luni de pregătire şi antrenament’, a declarat generalul Caine într-o conferinţă de presă.

El a precizat că operaţiunea a implicat peste 150 de aeronave.

Potrivit acestuia, Nicolas Maduro şi soţia sa s-au predat forţelor americane fără a opune rezistenţă.

‘Maduro şi soţia sa, ambii inculpaţi, s-au predat fără a opune rezistenţă şi au fost reţinuţi de Departamentul de Justiţie, cu asistenţa incredibilei noastre armate americane’, a adăugat generalul american. (AGERPRES)

Etichete:
World Vision România lansează o campanie de Crăciun în sprijinul copiilor din mediul rural
Fără categorie marți, 11 noiembrie 2025, 17:50

World Vision România lansează o campanie de Crăciun în sprijinul copiilor din mediul rural

World Vision România lansează de Crăciun o campanie prin care doreşte să strângă banii necesari pentru ca peste 2.000 de copii din mediul...

World Vision România lansează o campanie de Crăciun în sprijinul copiilor din mediul rural
0800 460 001 – Telefonul Vârstnicului în conexiune cu seniorii noștri. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Fără categorie marți, 11 noiembrie 2025, 09:50

0800 460 001 – Telefonul Vârstnicului în conexiune cu seniorii noștri. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

0800 460 001 – Telefonul Vârstnicului în conexiune cu seniorii noștri Telefonul Vârstnicului este un serviciu gratuit, serios și...

0800 460 001 – Telefonul Vârstnicului în conexiune cu seniorii noștri. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, vine joi, pe 13 noiembrie, la Bucureşti
Fără categorie luni, 10 noiembrie 2025, 15:25

Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, vine joi, pe 13 noiembrie, la Bucureşti

Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, vine joi, pe 13 noiembrie, la Bucureşti. Va fi prima vizită externă pe care şeful...

Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, vine joi, pe 13 noiembrie, la Bucureşti
Ministerul Finanţelor a lansat o nouă ediţie Tezaur
Fără categorie luni, 10 noiembrie 2025, 14:40

Ministerul Finanţelor a lansat o nouă ediţie Tezaur

Ministerul Finanţelor a lansat azi o nouă ediţie Tezaur, emisiune de titluri de stat cu maturităţi la 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale...

Ministerul Finanţelor a lansat o nouă ediţie Tezaur
Fără categorie joi, 6 noiembrie 2025, 13:31

Vinerea Culturală la Ateneul ieșean – două bilete, unul gratuit!

Ateneul Național din Iași organizează în weekend-ul 7-9 noiembrie 2025, Vinerea Culturală, o campanie menită să aducă mai aproape publicul de...

Vinerea Culturală la Ateneul ieșean – două bilete, unul gratuit!
Fără categorie vineri, 24 octombrie 2025, 18:39

Ministerul Energiei pregăteşte un mecanism mai simplu prin care consumatorii vulnerabili să aibă facturi mai mici la electricitate

Ministerul Energiei pregăteşte un mecanism mai simplu prin care consumatorii vulnerabili să aibă facturi mai mici la electricitate, după ce...

Ministerul Energiei pregăteşte un mecanism mai simplu prin care consumatorii vulnerabili să aibă facturi mai mici la electricitate
Fără categorie vineri, 24 octombrie 2025, 15:25

Neamţ: Toate şcolile speciale, modernizate printr-un proiect PNRR în valoare de peste 4,6 milioane de lei

Cele patru şcoli speciale din subordinea Consiliului Judeţean (CJ) Neamţ vor fi modernizate în cadrul unui proiect în valoare de peste 4,6...

Neamţ: Toate şcolile speciale, modernizate printr-un proiect PNRR în valoare de peste 4,6 milioane de lei
Fără categorie luni, 20 octombrie 2025, 19:11

Neamţ: Pompierii din Piatra-Neamţ, sesizaţi prin e-mail că miroase a gaz metan într-un bloc

O persoană din Piatra-Neamţ a sesizat pompierii prin e-mail că miroase a gaz metan în blocul în care locuieşte, deşi în mod normal trebuia...

Neamţ: Pompierii din Piatra-Neamţ, sesizaţi prin e-mail că miroase a gaz metan într-un bloc