Operaţiunea împotriva preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro a fost planificată ‘de mai multe luni’, a dezvăluit şeful Statului Major Interarme al SUA

Publicat de letitia, 3 ianuarie 2026, 19:48

Operaţiunea împotriva preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro a fost planificată ‘de mai multe luni’ şi a implicat peste 150 de aeronave, a dezvăluit sâmbătă şeful Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine, relatează AFP şi Reuters.

‘Această operaţiune discretă şi precisă, numită Absolute Resolve (‘Determinare Absolută’ – n.r.), desfăşurată în timpul orelor de întuneric maxim din 2 ianuarie, este punctul culminant al unor luni de pregătire şi antrenament’, a declarat generalul Caine într-o conferinţă de presă.

El a precizat că operaţiunea a implicat peste 150 de aeronave.

Potrivit acestuia, Nicolas Maduro şi soţia sa s-au predat forţelor americane fără a opune rezistenţă.

‘Maduro şi soţia sa, ambii inculpaţi, s-au predat fără a opune rezistenţă şi au fost reţinuţi de Departamentul de Justiţie, cu asistenţa incredibilei noastre armate americane’, a adăugat generalul american. (AGERPRES)