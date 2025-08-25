Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 25 august 2025, 09:38


Ziua Limbii Române – 31 AUGUST – va fi celebrată în Parcul Copou printr-un spectacol de poezie și muzică.

Pe scena amplasată în fața Teiului eminescian vor urca poeții: Aurora Ciucă, Cassian Maria Spiridon, Emilian Marcu, Gabriela Chiran, Ioan Răducea, Liviu Apetroaie, Marius Chelaru, Nicolae Panaite, Ștefania Hănescu, Valentin Talpalaru, Adi Cristi.

Moderatorul evenimentului: Adi Cristi

Cantautor Invitat: Cezar Popescu

Evenimentul va începe prin depunerea de jerbe la bustul Poetului Național.

