Publicat de Andreea Drilea, 25 august 2025, 09:38
Ziua Limbii Române – 31 AUGUST – va fi celebrată în Parcul Copou printr-un spectacol de poezie și muzică.
Pe scena amplasată în fața Teiului eminescian vor urca poeții: Aurora Ciucă, Cassian Maria Spiridon, Emilian Marcu, Gabriela Chiran, Ioan Răducea, Liviu Apetroaie, Marius Chelaru, Nicolae Panaite, Ștefania Hănescu, Valentin Talpalaru, Adi Cristi.
Moderatorul evenimentului: Adi Cristi
Cantautor Invitat: Cezar Popescu
Evenimentul va începe prin depunerea de jerbe la bustul Poetului Național.