Via Transilvanica are oficial o lege de protecție

Publicat de Andreea Drilea, 4 august 2025, 11:24

Traseul de lungă distanță, denumit Via Transilvanica, are oficial o lege de protecție. Actul normativ care reglementa traseele pedestre a fost completat de guvern prin normele de aplicare. Inițiatorii Via Transilvanica spun că acesta este pas uriaș pentru turismul durabil și dezvoltarea comunităților locale. Asociația Tășuleasa Social, care a dezvoltat proiectul, lucrează acum la documentele pentru acreditarea accesului primului traseu de lungă distanță din țara noastră.

Alin Uşeriu, fondatorul organizației: Via Transilvanica reprezintă România. Anul trecut, cred că a reprezentat România în publicațiile internaționale, mai mult decât toată România la un loc și eu fug pe Via Transilvanica deja de mai mult de o lună. Vin de la Turnu Severin înspre Putna. Îi întâlnesc pe toți cei care au făcut și fac traseul și nu mai este o minune să întâlnești pe cineva din Noua Zeelandă sau Brazilia sau pe cineva din New Mexico. În fiecare zi, acest drum, această cărare, are sute de oameni și tendința este să fie mii de oameni. Acest traseu este de interes național, dacă reușim să terminăm și procedurile bilocratice pentru acest lucru.

Începută în 2018, anul în care România a sărbătorit 100 de ani de la Marea Unire, Via Transilvanica acoperă peste 1.600 de km, traversează zece județe și sute de comunități locale cu diversitatea lor etnică, culturală, istorică și geografică și, în același timp, trece prin 12 situri incluse în patrimoniul mondial UNESCO. Traseul poate fi parcurs la pas, pe bicicletă sau călare.

Rador/FOTO Facebook