Sondaj: Aproape jumătate dintre românii care participă la competiţii sportive o fac pentru sănătatea lor

Publicat de Andreea Drilea, 27 septembrie 2025, 08:35

Aproape jumătate dintre participanţii la competiţiile sportive de masă din România au declarat, conform datelor unui sondaj, că sănătatea proprie constituie principalul motiv al practicării mişcării.

‘Alergarea, ciclismul şi triatlonul nu mai sunt doar probe sportive, ci adevărate stiluri de viaţă pentru mii de români. Potrivit celui mai recent sondaj Endurance RO-Index, competiţiile sportive de masă au devenit un fenomen social, cu impact atât asupra sănătăţii, cât şi asupra economiei. Pentru mulţi participanţi, competiţiile sportive nu sunt ‘insule’ temporare, evenimente care ocupă 2-3 ore în calendarul lor, ci implică frecvent un program de antrenament, o disciplină în mişcare, în alimentaţie, somn sau chiar analize medicale’, se arată într-un comunicat de presă transmis AGERPRES de către realizatorii studiului.

Pentru 61% dintre participanţi, sportul de anduranţă este o alegere de lifestyle, iar sănătatea este motivul principal pentru aproape jumătate (46%). Atmosfera de la evenimente şi comunitatea creată în jurul acestor competiţii sunt alte elemente care motivează concurenţii.

Deşi considerate sporturi individuale, alergarea, ciclismul şi triatlonul aduc oamenii împreună: 49% dintre participanţi s-au înscris împreună cu prieteni, 22% cu partenerul de viaţă şi 17% alături de copii. Doar 33% au venit la evenimente singuri.

De remarcat este şi segmentul de vârstă interesat de astfel de evenimente. Conform sondajului, aproximativ 4 din 10 participanţi au între 35 şi 44 de ani.

Conform datelor prezentate, în 2024, alergarea a atras 80,5% dintre respondenţi, fiind de departe sportul cu cea mai mare participare. Concursurile de ciclism au atras 25% dintre sportivi, iar triatlonul 7%.

Jumătate dintre alergători au luat startul la cel puţin 5 competiţii într-un singur an. Între competitorii la alergare, concursurile de şosea au atras 86%, cele montane (de trail) 62%, iar 45% au combinat probele de şosea cu cele montane. În plus, aproape unul din cinci a participat şi la evenimente internaţionale.

Situaţia este similară şi pentru ciclişti: 43% au participat la cel puţin 5 evenimente, dar cei mai mulţi au ales cursele de mountain bike (79%), evenimentele de şosea fiind preferate de 49% dintre participanţi.

În cazul triatloniştilor, probele olimpice (45%) şi de sprint (39%) au fost cele mai populare. În concursuri de tip Ironman au concurat aproape 12% dintre triatloniştii participanţi la cercetare, 18% optând pentru competiţii în afara ţării.

Conform sondajului, atletul Alexandru Corneschi este cel mai urmărit ‘influencer persona’ în mediul online, pentru sfaturi legate de antrenamente, echipamente sau competiţii, iar Runners Club este cea mai apreciată comunitate locală. La nivel global, platforma Global Cycling Network a devenit reper pentru iubitorii de ciclism, iată că şi în România.

‘Faptul că sunt nominalizat ca cel mai urmărit influencer persona în mediul online pe sport din România nu este doar o recunoaştere personală, ci o dovadă a puterii comunităţii pe care sportul o creează. Pentru mine, alergarea şi sportul în general nu sunt doar performanţă, ci un mod de a trăi, de a învăţa şi de a inspira. Cred cu tărie că fiecare kilometru parcurs, fiecare cursă şi fiecare antrenament ne apropie nu doar de obiectivele noastre, ci şi unii de alţii. Sportul înseamnă mai mult decât rezultate – înseamnă disciplină, sănătate, prietenii şi poveşti care rămân cu noi pentru totdeauna’, a declarat Alexandru Corneschi.

Participarea la competiţii presupune şi un efort financiar. Aproape jumătate dintre alergători (47%) au cheltuit în 2024 între 200 şi 1.000 de lei pe taxe de participare pentru aceste evenimente. Circa 20% au plătit sub 200 de lei şi circa 20% au cumulat sume totale între 1.000 şi 2.000 de lei.

Pentru majoritatea (87%), aceste costuri au fost suportate din propriul buzunar, un procent mic beneficiind de sprijin din partea unei firme (9%) sau a unui club (1%).

Endurance RO-Index are la bază un sondaj realizat pe concurenţii care au participat în anul precedent la competiţii de alergare, ciclism sau triatlon. Ediţia din 2025 a evaluat evenimentele de amatori din 2024.

Sondajul a fost realizat online pe 1.110 respondenţi de peste 15 ani, cu sprijinul organizatorilor de evenimente sportive. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă