”PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR – COLECTĂM DEȘEURILE SEPARAT ” #CombatețiPoluareaCuPlasticul

Publicat de Andreea Drilea, 31 mai 2025, 08:30

Ziua Mondiala a Mediului, marcata in calendar in fiecare pe data de 5 iunie, este un eveniment global dedicat constientizarii si actiunii pentru importanta respectarii mediului inconjurator. O zi in care avem oportunitatea de a reflecta asupra impactului pe care il avem asupra planetei, la nivel national acest eveniment vine cu o serie de manifestări precum: actiuni de informare, conştientizare şi educaţie ecologică, acţiuni de ecologizare, dezbateri şi mese rotunde, distribuiri de materiale informative, concursuri etc., organizate de instituţiile publice locale în parteneriat cu ONG-urile de profil şi autorităţile de mediu.

Sub tema „Stop poluării cu plastic”, Ziua Mondială a Mediului 2025 își propune să consolideze angajamentul global față de această cauză urgentă și să catalizaze acțiunea colectivă pentru un viitor sustenabil.

Ca în fiecare an, păstrăm tradiția și în parteneriat cu Primăria Municipiului Iaşi, Asociația EcoArena, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – Directia Judeteana pentru Mediu Iași, Instituții de Invățământ și Voluntari, vă invităm să luați parte la evenimetele organizate cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului Înconjurator, după cum urmează:

1 iunie – ora 10.00 – 18.00

Eveniment organizat în parteneriat cu asociația Amicus și Primăria Municipiului Iași – Parcul Expoziției Copou

2 iunie

Acțiune de informare și conștientizare în social-media cu privire la TEMATICA stabilită pentru Ziua Internațională a Mediului 2025 –”Stop poluării cu plastic”;

3 iunie – ora 10.00 – 15.00

Porți deschise la CMCI – Acțiune de informare și de conștientizare cu privire la colectarea separată a deșeurilor cu prezentari de utilaje si prezenta mascotei Salubris SA

4 iunie – ora 10.00-11.30

Acțiune desfășurată la Grădinița Cuvioasa Parascheva Iași (prezentări de utilaje și jocuri în cadrul căreia se vor oferi premii surpriză) la care vor participa circa 250 copii și 20 cadre didactice;

5 iunie – ora 09.00 -12.00

Prezentări cu tematica de mediu în rândul preșcolarilor și elevilor -parteneriate cu unitățile de învășământ din municipiul Iași ce vor avea loc în Piața Palatului Culturii.

Parteneriat cu Directia Judeteana pentru Mediu (APM Iași) – Monitorizarea Factorilor de Mediu AER ce va avea loc în zona Bulevardului Stefan cel Mare si Sfant Iași

6 iunie – ora 12.00

Acțiune de premiere a câștigătorilor campaniei organizată de ECO-ARENA în perioada 15 mai – 5 iunie 2025, ce va avea loc la Centrul Permanent de Colectare DEEE Iași (Str. Pompei, nr.3 – zona Podul de Piatră);

Celebrată începând cu anul 1974, Ziua Mondială a Mediului Înconjurător este un eveniment însemnat, la inițiativa Organizației Națiunilor Unite (ONU). Evenimentul este găzduit în fiecare an într-o țară diferită, cu activității axate pe o temă anume. Ziua Mondială a Mediului Înconjurător – 2025 are loc în Coreea de Sud, iar tema vizează stoparea poluării cu plastic la nivel global.

Evenimentul reprezintă un binevenit semnal şi un îndemn de a acţiona unitar pentru salvarea patrimoniului nostru natural pe care avem datoria de a-l păstrat nealterat pentru generaţiile viitoare. Ne dorim ca prin diverse acțiuni să creștem interacțiunea cu ieșenii și să promovăm în rândul acestora o atitudine responsabilă în ceea ce privește mediul înconjurător și dezvoltarea durabilă.

Să protejăm natura, să aruncăm deșeurile doar în spațiile destinate colectării, să optăm, ori de câte ori avem oportunitatea, pentru mobilitatea nepoluantă, să facem orașele în care locuim mai verzi! Împreună putem fi generația care protejează și reface ecosistemele!