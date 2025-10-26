Programul de Studii Coregrafie – 10 ani de dans, artă și inspirație la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

Programul de Studii Coregrafie din cadrul Facultății de Teatru a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași marchează, în acest an universitar, un deceniu de existență. În contextul celor 165 de ani de la înființarea universității, aniversarea celor 10 ani de Coregrafie va fi celebrată prin proiectul „InterArtes”, un eveniment care reunește dansul, muzica live și video mappingul, dar și o întâlnire emoționantă între profesori, absolvenți și studenți.

Publicat de isoreanu, 26 octombrie 2025, 19:18

La zece ani de la înființarea Programului de Studii Coregrafie din cadrul Facultății de Teatru a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, conf. univ. dr. Lorette Enache vorbește despre parcursul acestei secții, despre studenții și absolvenții săi, despre provocările și bucuriile unei munci dedicate dansului contemporan. Cu o viziune deschisă și conectată la tendințele internaționale, coordonatoarea Programului a construit, pas cu pas, o comunitate artistică dinamică, recunoscută prin proiecte, colaborări și spectacole remarcabile.

Un interviu de Ioana Soreanu.

Programul de studii Coregrafie din cadrul Facultății de Teatru a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași aniversează 10 ani de la înființare. În acest deceniu, secția s-a dezvoltat constant: după studiile de licență au fost create și programele de masterat, iar o parte dintre absolvenți au continuat cercetarea artistică în cadrul Școlii Doctorale de Teatru. Conf. univ. dr. Lorette Enache a coordonat, de-a lungul acestor ani, mai multe generații de studenți în arta coregrafiei și a dansului contemporan. Adeptă a deschiderii către tendințele internaționale din domeniu, doamna Lorette Enache a inițiat numeroase proiecte și colaborări cu companii profesioniste și instituții de învățământ din Europa. Prin intermediul burselor Erasmus sau în cadrul Festivalului „Dans, Artă, Multidisciplinaritate”, profesori, coregrafi și dansatori de renume au fost invitați la Iași pentru a lucra direct cu studenții. De asemenea, tinerii artiști ai secției de Coregrafie au participat la workshopuri și festivaluri atât în țară, cât și în străinătate. Anul acesta, în care Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași sărbătorește 165 de ani de existență, iar Programul de Studii Coregrafie marchează un deceniu de activitate, conf. univ. dr. Lorette Enache a pregătit proiectul „InterArtes”, alcătuit din două momente importante. Luni, 27 octombrie, la ora 19:00, la Palatul Culturii, va avea loc un spectacol de dans, muzică live și video mapping. Pe 10 noiembrie, în Sala Studio a Facultății de Teatru, va fi organizată o întâlnire între studenți, profesori, foști profesori și conducerea universității. Discuțiile vor fi moderate de prof. univ. dr. Călin Ciobotari, directorul Școlii Doctorale de Teatru.

Cum va marca Programul de Studii Coregrafie această sărbătoare? Invitați și publicul, presupun?

Lorette Enache: Într-o primă etapă, proiectul „InterArtes” se va derula la Palatul Culturii, în data de 27 octombrie, de la orele 19,00, și vom veni în fața publicului, pe lângă ceea ce noi pregătim în mod constant, și anume producțiile sau fragmente din creațiile studenților, venim în fața publicului, deci, cu o paradă a costumelor și cu un performance în care video mappingul se împletește cu corporalitatea și cu muzica live. De asemenea, vom avea un program în care fiecare costum prezentat în prima etapă a proiectului nostru va prinde contur prin propunerile studenților și în cadrul acestui performance vom urmări și o creație a masterandului Juan Cruz Luque pe care a realizat-o într-o rezidență, în perioada verii, în Ierusalim, alături de un muzician din Israel și vom avea acest frumos moment coregrafic, din nou, pe scena Palatului Culturii din Iași. Fiecare dintre studenții noștri de la ciclul de licență și de la ciclul de master vor prezenta, fie că vor fi interpreți, fie că vor fi și interpreți și creatori, cel puțin un moment din creațiile studențești pe care le-au realizat în a doua jumătate a anului universitar 2024-2025 și, în ultima parte a serii, vor fi creațiile pe care ei le-au pregătit începând cu luna septembrie și pe care împreună le-am definitivat. Sunt momente care se derulează alături de balerinii de la Opera Națională din Iași, alături de dansatorii de la Ansamblul de Dans Profesionist Folcloric „Constantin Arvinte”, alături de colegii de la Facultatea de Arte Vizuale, de la Conservator. Vom fi cu toții emoționați să sărbătorim această cifră rotundă.

Ioana Soreanu: Și mai urmează un moment în Sala Studio a Facultății de Teatru.

Lorette Enache: Da, în data de 10 noiembrie, vom invita profesorii pe care universitatea noastră îi are și i-a avut la catedră pe un lung șir de ani, de la Conservator, de la Teatru, de la Artele Plastice, de la Arte Vizuale.

Ioana Soreanu: Este invitat și publicul?

Lorette Enache: Sigur că da, intrarea este liberă la ambele evenimente și ne vom aduce aminte și vom reitera cele mai frumoase momente pe care dumnealor le vor depăna, iar din partea Facultății de Teatru, invitatul special al acestui eveniment este domnul Coșeru (n.r. actorul Emil Coșeru), iar alături de dumnealui, va fi doamna Dana Coșeru.

Ioana Soreanu: Sunteți la Programul de Studii Coregrafie încă de la început. Ați avut o contribuție importantă în construirea acestui Program de Studii. Sunt 10 ani de atunci, câteva promoții de studenți care au terminat studii de licență, de masterat, sunt și doctoranzi care acum predau alături de dumneavoastră, producții coregrafice au ieșit foarte multe, spectacole semnate de studenții dumneavoastră din cele trei cicluri de învățământ. Ați crescut și un festival de dans contemporan, „Dans, Artă, Multidisciplinaritate”, care a împlinit 5 ani vara aceasta. Este ceea ce v-ați propus? Este mai mult decât v-ați propus în anii aceștia, când ați venit aici la Iași?

Lorette Enache: Când am venit la Iași, nu știam exact ce va urma. Știam că este nevoie și de ajutorul meu profesional, uman și afectiv, și am oferit tot ceea ce eu dețin. Mă bucur pentru această perioadă petrecută alături de colegii mei. Sunt zece ani, în acest an universitar, și, da, sunt mândră de faptul că o parte dintre absolvenții Programului de Studii Coregrafie sunt alături de mine la clasă. Suntem un colectiv, zic eu, frumos, și trebuie ca ei să fie cei care vor urma. Și eu sper că drumul lor va fi frumos, alături de actualii și viitorii studenți.

Identitatea vizuală a proiectului este realizată de lector univ. dr. Alexandru Pantea, de la Facultatea de Arte Vizuale și Design a Universității Naționale de Arte „George Enescu din Iași.

Proiectul este susținut de Primăria Municipiului Iași.