Numărul sinuciderilor în Uniunea Europeană a crescut uşor în ultimii 3 ani

Publicat de Andreea Drilea, 12 septembrie 2025, 07:05

Numărul sinuciderilor în Uniunea Europeană a crescut uşor în ultimii trei ani şi a ajuns la mai mult de 10 cazuri la 100 de mii de locuitori. România se situează spre mijlocul clasamentului realizat de Eurostat cu o cotă de aproape 9. Datele mai arată că în rândul tinerilor europeni cu vârsta între 15 şi 29 de ani sinuciderile sunt a doua cauză de deces după accidente.

Corespondenţă de la Bruxelles – Reporter: Bogdan Isopescu – ”Datele centralizate de Eurostat anul trecut arătau că în Uniunea Europeană s-au înregistrat puţin peste 49.000 de sinucideri, ceea ce înseamnă o rată de 10,6 cazuri la 100.000 de locuitori.

Este o creştere cu aproape 1.700 de cazuri faţă de anul 2021, însă o scădere cu peste 5.500 de cazuri faţă de 2011, primul an în care au început să fie colectate aceste date de către Eurostat. Cea mai gravă situaţie este în Slovenia, unde avem 18,3 sinucideri la 100.000 de locuitori. Urmează Lituania, Ungaria şi Belgia, ultima cu 15,4 cazuri.

La polul opus, cele mai puţine cote de sinucideri se înregistrează în statele sudice din zona mediteraneană. Vorbim de Cipru – 4,1, Grecia – 4,6 şi Malta – cu 5,2 cazuri la 100.000 de locuitori.

România este în jumătatea pozitivă a clasamentului, dacă putem spune aşa, pe locul 10, cu 8,9 cazuri la 100.000 de locuitori. Aceeaşi analiză Eurostat arată că sinuciderea este, după accidente, cea mai întâlnită cauză de deces în rândul tinerilor cu vârsta între 15 şi 29 de ani. Avem o sinucidere la şase decese, în timp ce pentru restul populaţiei avem o sinucidere la 100 de decese.”

