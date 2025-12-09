Mobilizare majoră la Iași pentru animalele din padocuri – cel mai mare eveniment caritabil pentru prietenii blănoși are loc pe 13 decembrie

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 9 decembrie 2025, 12:41

Aflat la a 18-a ediție, „Ai cumva o păturică?” este una dintre cele mai mari și inedite inițiative pentru animale, ce își propune extinderea la nivel național începând cu anul 2026. Pe 13 decembrie, în parcarea Centrului Comercial Felicia Iași, are loc o colectă de hrană, continuată de o petrecere în cadrul căreia încasările obținute din biletele de intrare vor fi donate integral adăposturilor de animale din Iași și din împrejurimi.

Roca, fondatorul evenimentului, a construit un lucru incredibil în acești 18 ani și sunt onorat să duc, alaturi de Teofana, această poveste mai departe. Cred cu tărie în puterea acestui proiect și în dragostea românilor pentru animale, așa că ne dorim să ducem conceptul în toate marile orașe din țară și să facem o mobilizare națională, nu doar locală. Succesul din Iași ne-a arătat adevăratul potențial al acestui proiect caritabil, fiind unul foarte transparent și bine structurat, în care toate donațiile merg instant către padocuri – fie că sunt sub formă de hrană sau alte necesare, fie că sunt bani. Acum suntem în căutare activă de parteneri din alte orașe mari din România.” (Răzvan Barbă, organizator)

2 ore de donații live

Ai cumva o păturică?colectează an de an hrană umedă și uscată pentru câini și pisici, precum și pături, haine vechi, recipiente pentru mâncare și apă, pături absorbante, covoare, medicamente, peleți, nisip/silicat pentru litieră și produse de curățenie. Pe 13 decembrie, începând cu orele 13:00 și până la orele 15:00, ieșenii pot dona cele necesare mustăcioșilor în parcarea Centrului Comercial Felicia (Str. Bucium nr. 36, Iași).  

Acest demers a fost inițiat de Ioan Dan Niculescu – zis și „Roca”, iar continuitatea evenimentului este asigurată de prietenii lui – Roxana, Răzvan și Teofana – care rezonează acelorași valori care l-au și inițiat, transformându-l într-o moștenire demnă de purtat către generațiile următoare. 

Primii DJ care susțin cauza pentru patrupezi

După evenimentul desemnat colectei de hrană și celor necesare patrupezilor din adăposturilor din Iași și împrejurimi, pe 13 decembrie, începând cu orele 22:00, la Acaju (Strada Anastasie Fătu nr. 2A) va avea loc petrecereaFunky Paws, în cadrul căreia toate biletele achiziționate la intrare vor fi donate integral adăposturilor de animale. 

Cei trei DJ care susțin această cauză sunt: Donisan, iubirescu și Teofana – susținători ai acestui demers încă de la începuturile lui și devotați să ofere publicului o alternativă de petrecere a timpului liber cu sens. 

Iubirescu și Pufulescu, ambasadori de onoare ai evenimentelor, încurajează toți iubitorii blănoșilor să doneze cele necesare pentru ca patrupezii să treacă iarna mai ușor, ridicând totodată importanța responsabilității asumării adopțiilor și a grijii față de animalele fără de stăpân. 

Așa cum ar spune blănoșii dacă ar avea glas, devenit și motto-ul evenimentului: „Mulțumim, doamnă! Mulțumim, domnule!” 

„Ai cumva o păturică?” este unul dintre cele mai mari evenimente de caritate pentru animale din România, fondat în anul 2007 de Ioan Dan Niculescu, la Iași. În 2024, acest demers a însumat peste 7.5 tone de mâncare donată către padocuri, recompense, nisip, pături, produse de curățenie, jucării medicamente și mii de animale fericite.

