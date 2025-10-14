Lansarea oficială a Școlii de Ghizi ATGR, Asociația Turistică Ghizii României, 15 octombrie 2025, Iași

Publicat de Andreea Drilea, 14 octombrie 2025, 11:30





ATGR, Asociația Turistică Ghizii României, are plăcerea de a anunța începerea Școlii de Ghizi, un proiect dedicat formării profesionale a ghizilor de turism din România.

În data de 15 octombrie 2025 va avea loc deschiderea Școlii de ghizi ATGR Iași, ediția a 9-a, în Amfiteatrul P1 din cadrul Colegiului Național ,,Costache Negruzzi” din Iași – la orele 18.00, iar evenimentul va cuprinde, printre următoarele:

*Prezentarea structurii și a modulelor cursului

*”Ce înseamnă cu adevărat această școală?”

*Sesiune de întrebări și răspunsuri cu trainerii școlii

La acest eveniment vor fi prezenți și ghizi de turism în activitate, care vor împărtăși cu publicul momente inedite ale experienței lor în acest domeniu.

Cursurile organizate de ATGR (Asociația Turistica Ghizii României) se adresează în mod special studenților pasionați de turism și de călătorii. În urma cursurilor, absolvenții pot obține atestatul de ghid de turism local și pot activa ca ghizi de turism în România. Cursul de calificare ghid de turism local (autorizat ANC), se va desfășura în perioada octombrie 2025 – mai 2026, iar înscrierile vor avea loc până la finalul lunii octombrie. Formatorii, respectiv instructorii Școlii de ghizi, sunt persoane care activează în domeniul turismului.

“Suntem încântați să anunțăm, după o pauză de mai bine de doi ani, deschiderea unei noi școli de ghizi, un proiect ambițios menit să contribuie la dezvoltarea profesională a unei viitoare generații de ghizi de turism. Această inițiativă nu doar că răspunde nevoilor actuale ale industriei turistice, ci și ridică standardele de calitate, oferind un program de formare complex și inovator. Obiectivul nostru principal este să pregătim ghizi care vor reprezenta și promova România la cel mai înalt nivel, prin cunoștințe aprofundate, pasiune pentru patrimoniul cultural și natural, și abilitatea de a transforma fiecare vizită a turistului într-o experiență de neuitat”, a declarat Răzvan Bineață, președintele ATGR.

“Turismul este un domeniu dinamic, frumos și captivant. Din pasiune pentru turism, îmi doresc ca acest sector să se dezvolte cât mai mult în Romania pentru că există potențial, iar ghizii sunt un atu al turismului, aceștia fiind considerați chiar ambasadorii propriei țări” , a adăugat și Victoria Bejan, coordonator și formator al Școlii de Ghizi ATGR Iași.

Școala de ghizi reprezintă cel mai mare proiect al Asociației Turistice Ghizii României și presupune organizarea unor cursuri autorizate şi recunoscute de Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii şi Ministerul Turismului: curs de calificare ghid de turism, curs de specializare ghid național de turism, curs de formator, curs de animator – centre de vacanță. Cursurile Școlii de ghizi în prezent se desfășoară în două locații din țară: București și Iași. În urma finalizării acestor cursuri, organizatorii ATGR, propun joburi în taberele de vară pentru copii din România sau colaborări ca ghizi de turism în țară și în străinătate.

Pentru înscrieri la cursul de calificare ghid local, candidații ne pot contacta la adresa de email iasi@ghiziiromaniei.ro sau la sediul Agenției de turism Old Line Travel de pe bvd. Ștefan cel Mare, nr 8 (lângă Galeriile Comerciale).

Persoană de contact – Coordonator Asociația Turistică Ghizii României Iași, Victoria Bejan

A.T.G.R. sau ”Asociatia Turistică Ghizii României” este o organizație non-guvernamentală cu sediul în București, înființată în iulie 2007, care promovează turismul cultural, montan și ecologia, organizează proiecte de protecție a mediului, evenimente sportive, tabere de aventură pentru copii, teambuilding-uri și multe alte activități cu și pentru tineri.