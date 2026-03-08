Flori gratuite de 8 Martie?

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 8 martie 2026, 08:43

Bucuria cadourilor de 8 Martie poate fi umbrită de infractorii cibernetici.

Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că tentativele de fraudă se intensifică în această perioadă.

Cadourile digitale de 8 Martie pot veni la pachet cu riscuri majore.

Autoritățile avertizează că infractorii cibernetici profită de Ziua Femeii pentru a lansa campanii agresive de fraudă.

Atenție la mesajele care promit flori gratuite sau premii surpriză.

O metodă care vine la pachet cu plata unei taxe de transport pentru un cadou nesolicitat.

Specialiștii cibernetici ne sfătuiesc să verificăm imediat expeditorul sau contextul. Este bine să fim atenți și la link-urile primite pe rețelele sociale.

Mesajele care ne invită să votăm, să accesăm oferte care par prea bune ca să fie adevărate sau să revendicăm diverse premii, pot duce către pagini create special pentru furtul datelor.

DNSC ne reamintește că în perioadele marcate de bucurie și emoție apar frecvent site-uri false care imită branduri cunoscute pentru a atrage utilizatorii.

O verificare rapidă a adresei site-ului și a recenziilor poate face diferența.

De asemenea, și metoda ‘Loverboy’ rămâne o amenințare serioasă. Escrocii creează relații false pe rețelele sociale pentru a cere ulterior bani sub diverse pretexte urgente.

Pentru a rămâne în siguranță, nu oferiți niciodată datele cardului prin mesaje și verificați întotdeauna adresa site-urilor de cumpărături.

Rador/facebook.com/DNSC.RO

