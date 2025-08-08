Filmul ‘Dracula’ în regia lui Radu Jude – premieră mondială, duminică, la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno

Publicat de Andreea Drilea, 8 august 2025, 06:04





Filmul ‘Dracula’ în regia lui Radu Jude va avea premiera mondială, duminică, în cadrul competiţiei oficiale a Festivalului Internaţional de Film de la Locarno.

Potrivit unui comunicat Safa Film transmis, joi, AGERPRES, premiera mondială va avea loc la Palexpo, de la ora 16:45, în prezenţa echipei şi va fi urmată şi de o sesiune de întrebări şi răspunsuri. Următoarele reprezentaţii sunt programate luni, de la 11:15, la L’altra Sala, şi marţi, de la ora 21:00, la PalaCinema1.

Echipa filmului care va fi prezentă la Locarno îi va avea în componenţă pe Radu Jude (regizor, scenarist), Adonis Tanţa, Gabriel Spahiu, Oana Maria Zaharia, Andrada Balea (actori), Cătălin Cristuţiu (montaj), Sebastian Zsemlye (editare şi design de sunet), Matei Teodorescu (compozitor), Vlaicu Golcea (animaţie A.I.), Alex Teodorescu (producător), Vlad Semenescu, Ramona Grama, Adina Teodorescu, Ana Gheorghe (producători executivi) şi Cristiana Popescu (coordonator de producţie).

”Mergem şi la Locarno!’ Aşa am scris pe Facebook atunci când am aflat vestea. Am minimalizat vestea dintr-o modestie, falsă de altfel. Iar acum mă gândesc puţin un pic la toate eforturile depuse, nu de mine, ci de toţi ceilalţi, mă gândesc la eforturile imense ale tuturor oamenilor de cinema ale căror filme sunt chemate şi aplaudate prin toate locurile importante din lume, la Locarno, la Berlin, la Veneţia, la Cannes, la Sarajevo. Şi mă mai gândesc la lipsa de consideraţie faţă de cultură, artă şi educaţie a politicului de la noi şi, prin extensie, a multora dintre noi. Şi DA! Mergem la Locarno, o să fie proiecţii, duminică seara la Palexpo (2.800 de locuri) şi luni dimineaţa la L’altra Sala (420 de locuri), o să se înghesuie lumea să ne vadă şi o să fie multe aplauze. Câţiva totuşi, pe lumea asta, mai ştiu să aprecieze filme’, a spus actorul Gabriel Spahiu, citat în comunicat.

Trailerul filmului va fi lansat în premieră duminică dimineaţă.

‘Dracula’ este o coproducţie România-Austria-Luxemburg, realizată cu sprijinul CNC România, Austrian Film Institute, Film Fund Luxembourg şi Creative Europe – MEDIA. Filmul este produs de Saga Film în coproducţie cu Nabis Filmgroup, Paul Thiltges Distribution, RT Features, Samsa Film, Bord Cadre Films, Sovereign Films şi MicroFILM.

‘Dracula’ va fi lansat în cinematografele din România pe 31 octombrie. AGERPRES/FOTO afiș eveniment