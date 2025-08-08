Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fapt divers » Filmul ‘Dracula’ în regia lui Radu Jude – premieră mondială, duminică, la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno

Filmul ‘Dracula’ în regia lui Radu Jude – premieră mondială, duminică, la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno

Publicat de Andreea Drilea, 8 august 2025, 06:04


Filmul ‘Dracula’ în regia lui Radu Jude va avea premiera mondială, duminică, în cadrul competiţiei oficiale a Festivalului Internaţional de Film de la Locarno.

Potrivit unui comunicat Safa Film transmis, joi, AGERPRES, premiera mondială va avea loc la Palexpo, de la ora 16:45, în prezenţa echipei şi va fi urmată şi de o sesiune de întrebări şi răspunsuri. Următoarele reprezentaţii sunt programate luni, de la 11:15, la L’altra Sala, şi marţi, de la ora 21:00, la PalaCinema1.

Echipa filmului care va fi prezentă la Locarno îi va avea în componenţă pe Radu Jude (regizor, scenarist), Adonis Tanţa, Gabriel Spahiu, Oana Maria Zaharia, Andrada Balea (actori), Cătălin Cristuţiu (montaj), Sebastian Zsemlye (editare şi design de sunet), Matei Teodorescu (compozitor), Vlaicu Golcea (animaţie A.I.), Alex Teodorescu (producător), Vlad Semenescu, Ramona Grama, Adina Teodorescu, Ana Gheorghe (producători executivi) şi Cristiana Popescu (coordonator de producţie).

”Mergem şi la Locarno!’ Aşa am scris pe Facebook atunci când am aflat vestea. Am minimalizat vestea dintr-o modestie, falsă de altfel. Iar acum mă gândesc puţin un pic la toate eforturile depuse, nu de mine, ci de toţi ceilalţi, mă gândesc la eforturile imense ale tuturor oamenilor de cinema ale căror filme sunt chemate şi aplaudate prin toate locurile importante din lume, la Locarno, la Berlin, la Veneţia, la Cannes, la Sarajevo. Şi mă mai gândesc la lipsa de consideraţie faţă de cultură, artă şi educaţie a politicului de la noi şi, prin extensie, a multora dintre noi. Şi DA! Mergem la Locarno, o să fie proiecţii, duminică seara la Palexpo (2.800 de locuri) şi luni dimineaţa la L’altra Sala (420 de locuri), o să se înghesuie lumea să ne vadă şi o să fie multe aplauze. Câţiva totuşi, pe lumea asta, mai ştiu să aprecieze filme’, a spus actorul Gabriel Spahiu, citat în comunicat.

Trailerul filmului va fi lansat în premieră duminică dimineaţă.

‘Dracula’ este o coproducţie România-Austria-Luxemburg, realizată cu sprijinul CNC România, Austrian Film Institute, Film Fund Luxembourg şi Creative Europe – MEDIA. Filmul este produs de Saga Film în coproducţie cu Nabis Filmgroup, Paul Thiltges Distribution, RT Features, Samsa Film, Bord Cadre Films, Sovereign Films şi MicroFILM.

‘Dracula’ va fi lansat în cinematografele din România pe 31 octombrie. AGERPRES/FOTO afiș eveniment

Etichete:
Via Transilvanica are oficial o lege de protecție
Fapt divers luni, 4 august 2025, 11:24

Via Transilvanica are oficial o lege de protecție

Traseul de lungă distanță, denumit Via Transilvanica, are oficial o lege de protecție. Actul normativ care reglementa traseele pedestre a fost...

Via Transilvanica are oficial o lege de protecție
Vacanță fără ecrane: Salvați Copiii lansează un ghid cu activități propuse de adolescenți, pentru o vacanță dincolo de ecrane: Copiii petrec chiar și zece ore pe ecrane, în vacanță, iar pragul de vârstă a coborât la cinci ani
Fapt divers vineri, 25 iulie 2025, 11:52

Vacanță fără ecrane: Salvați Copiii lansează un ghid cu activități propuse de adolescenți, pentru o vacanță dincolo de ecrane: Copiii petrec chiar și zece ore pe ecrane, în vacanță, iar pragul de vârstă a coborât la cinci ani

Vacanță fără ecrane: Salvați Copiii lansează un ghid cu activități propuse de adolescenți, pentru o vacanță dincolo de ecrane: Copiii...

Vacanță fără ecrane: Salvați Copiii lansează un ghid cu activități propuse de adolescenți, pentru o vacanță dincolo de ecrane: Copiii petrec chiar și zece ore pe ecrane, în vacanță, iar pragul de vârstă a coborât la cinci ani
„Asaltul Lupilor” revine la Iași cu o ediție plină de adrenalină și noroi!
Fapt divers vineri, 25 iulie 2025, 09:48

„Asaltul Lupilor” revine la Iași cu o ediție plină de adrenalină și noroi!

Spectaculoasa cursă cu obstacole și noroi “Asaltul Lupilor” va avea loc anul acesta în Iași, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local...

„Asaltul Lupilor” revine la Iași cu o ediție plină de adrenalină și noroi!
Vârf de sezon estival cu vacanţe mai ieftine pe litoral
Fapt divers luni, 21 iulie 2025, 06:42

Vârf de sezon estival cu vacanţe mai ieftine pe litoral

Pentru a atrage turişti pe litoral, hotelierii au menţinut tarifele ori chiar le-au redus. Suntem în vârf de sezon pe litoral, dar mulţi...

Vârf de sezon estival cu vacanţe mai ieftine pe litoral
Fapt divers sâmbătă, 19 iulie 2025, 09:21

Au început înscrierile pentru Festivalul Naţional de Muzică Uşoară Mamaia

Înscrierile participanţilor pentru ediţia de anul acesta a Festivalului Naţional de Muzică Uşoară Mamaia au început vineri. Cei interesaţi...

Au început înscrierile pentru Festivalul Naţional de Muzică Uşoară Mamaia
Fapt divers sâmbătă, 19 iulie 2025, 09:05

Românii consideră că inteligenţa artificială ar putea contribui la reducerea corupţiei

Aproape trei sferturi dintre români cred că inteligenţa artificială ar putea contribui la reducerea corupţiei şi la creşterea transparenţei...

Românii consideră că inteligenţa artificială ar putea contribui la reducerea corupţiei
Fapt divers vineri, 18 iulie 2025, 10:55

Delgaz Grid a lansat asistentul virtual DELIA, suport digital disponibil 24/7 pentru clienți

Compania de distribuție Delgaz Grid face un nou pas în direcția digitalizării serviciilor pentru clienți, prin lansarea asistentului virtual...

Delgaz Grid a lansat asistentul virtual DELIA, suport digital disponibil 24/7 pentru clienți
Fapt divers miercuri, 9 iulie 2025, 13:18

„Imagine și Simbol în Cultura Cucuteni. O privire dinspre Estetică asupra Arheologiei”, susținută de Pr. Prof. univ. dr. Constantin Necula.

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași anunță o nouă serie de evenimente, sub genericul „Conferință la Palat”. Miercuri, 9 iulie...

„Imagine și Simbol în Cultura Cucuteni. O privire dinspre Estetică asupra Arheologiei”, susținută de Pr. Prof. univ. dr. Constantin Necula.