Comunicat de presă – Noaptea Albă a Galeriilor din Iași, 2025

Publicat de Andreea Drilea, 30 septembrie 2025, 10:04





Noaptea Albă a Galeriilor, organizată local de Asociația Culturală AltIași, se întoarce în galeriile de artă și spațiile expoziționale ieșene. Astfel, în acest week-end (3-5 octombrie 2025), iubitorii de artă sunt așteptați de zeci de entuziaști voluntari NAG pentru a explora propunerile celor 11 galerii și spații expoziționale locale. Anul acesta, intervalele orare de vizitare sunt: vineri și sâmbătă – 18-24, duminică – 18-22.

Galerii participante / artiști/ expoziții:

Borderline Art Space (Carol I nr. 4, curtea interioară Habitat Proiect)

D coloniale – Teodor Ajder, Valeria Barbas, Aliona Ciobanu, Victor Ciobanu, Ghenadie Popescu

CIAC Baia Turcească (str.Arhitect George Matei Cantacuzino, nr. 16)

KLAR – AMOS

Fe4 [ Fe ( CN )6 ] 3 – Mando

Galeria Aparte (str. Codrescu Teodor nr. 6)

Gala Absolvenților FAVD 2023 – expoziție de grup

Galeria ArtEast

Autoportret în/din oglindă |Punct(e)ul 4 – Adrian Crîșmaru, Zamfira Bîrzu, George Cernat, Lucian Brumă

Galeria Artep (Șoseaua Sărărie 15)

Homo Electus – Radu Carnariu

Galeria Dana (str. Profesor Petru Cujbă 17)

Silent Dinner – Bianca Rotaru

Galeria „Beciul lui Drossu” (str. A. Lăpușneanu, nr.7 – 9)

Indeterminate States 08. A matter of detachment – Andrei Alecsandru

Galeria Studio 7/9 (str. A. Lăpușneanu, nr.7 – 9)

Negru – Leontin Păun

Galeria „Octav Băncilă”

xyz. Înapoi în viitor – Dan Cebotari, Dumitrița Gurău, Cătălin Marinescu, Radu Marțin, Mihai Savin, Radu-Mihai Tănasă

Galeria „Th. Pallady” (str. A. Lăpușneanu, nr.7 – 9 Iași)

HER.exe – Cezara Moraru

Tranzit.ro/Iași (Sf. Atanasie nr. 25)

Revendicarea antologiei florilor – Carina Burghelea, Maria Chirilă, Mălina Moncea, Cristina Ostafi, Ioana Rusu și Claudia Nicola Ungureanu

Harta NAG Iasi 2025

Despre NAG

Noaptea Albă a Galeriilor este cel mai important eveniment cultural nocturn din România care a atras atenția marelui public asupra artelor contemporane și a tinerilor artiști. Noaptea Albă a Galeriilor a pus bazele unei platforme de promovare a artei contemporane și a tinerilor artiști români, atât prin încurajarea contactului dintre artiști și galerii sau spații dedicate artei contemporane, cât și prin prezentarea artiștilor unui public extins, căruia îi oferă în fiecare an oportunitatea de a descoperi arta generației din care face parte.

Despre Asociația Culturală AltIași

Asociația Culturală AltIași a apărut în anul 2011 ca o modalitate formală de recunoaștere și validare a unui proiect cultural susținut exclusiv prin voluntariat din Iași: site-ul AltIasi.ro, lansat pe 20 octombrie 2008. În decembrie 2015, Asociația Culturală AltIași a susținut deschiderea spațiului de artă contemporană Borderline Art Space, iar în 2016 a organizat prima ediție a Nopții Albe a Galeriilor în Iași. În 2018 a implementat un Ghid al Iașului multicultural, un proiect care urmărește să facă cunoscută identitatea multiculturală a orașului. Cele mai recente proiecte de impact național au constat în trimiterea către toate cele 6200 de școli din România a unui kit expozițional sub formă de ziar cu desenele lui Dan Perjovschi (2021), RECODE – Artă și Tehnologie în Context Transumanist, care s-a alăturat dezbaterii din societatea românească provocată de emergența inteligenței artificiale (2023), respectiv în cursuri de mediere contemporană pentru publicul larg și specialiști, finalizate prin publicația „Cum înțelegem arta contemporană”, Ed. Vellant (2024).