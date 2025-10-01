Ajungem MARI Iași prelungește termenul de înscriere ca voluntar pentru copiii abandonați

Publicat de Andreea Drilea, 1 octombrie 2025, 10:21

Iași, 1 octombrie 2025. Ajungem MARI Iași, parte a celui mai mare program educațional pentru copiii instituționalizați din România, are nevoie urgent de 20 de voluntari care să devină prietenii copiilor din Aroneanu (sat Dorobanț), Bogdănești, Bucium, Iași, Miroslava (sat Cornești), Miroslovești (sat Verșeni) și Țuțora. Termenul limită pentru înscrieri este 10 octombrie.

„Nimeni nu merită să fie singur! Mai puțini voluntari înseamnă mai puține șanse pentru copiii și tinerii noștri la educație, la viitor, la o viață mai bună, cu bucurii și experiențe frumoase care să-i modeleze ca adulți. Nu ai nevoie de super puteri ca să fii voluntar, doar de o inimă mare. Ce trebuie să faci în calitate de voluntar? Să fii colegul de joacă și de teme al copiilor, să fii un prieten care le oferă 3 ore pe săptămână, să îi asculți, să fii acel om mare de care duc lipsă. Ce primești tu ca voluntar? Sprijin și îndrumare continuă de la experții noștri, experiențe memorabile, prietenii și recompense de la copii. Bucuria că poți schimba o viață.” – Iarina Taban, fondatoare Ajungem MARI.

Copiii au mare nevoie de oameni care să creadă în ei

Pentru copiii și tinerii din sistemul de protecție, o excursie poate fi prima întâlnire cu lumea din afară, un atelier creativ poate fi momentul în care se simt în sfârșit liberi să își exprime emoțiile, iar ajutorul la teme, primul moment când cineva le spune cu răbdare: „Hai că poți!”.

De peste 11 ani, voluntarii Ajungem MARI sunt alături de copii și tineri în fiecare dintre aceste momente simple, dar esențiale. Prin joacă, învățare și descoperire, copiii capătă încredere în ei și curaj să privească spre viitor. Voluntarii devin prietenii lor, îi ajută să vadă lumea cu alți ochi și să creadă în propriile forțe.

„Voluntariatul nu înseamnă perfecţiune, ci dorinţa de a ajuta și de a fi alături de ceilalţi. Oricine poate face o diferenţă, chiar și prin gesturi mici. E normal să fie emoţii sau temeri, dar important e să încerci și să fii prezent. Ajungem MARI este o experienţă greu de descris în cuvinte. Prin Ajungem MARI simt că schimb lumea cu pași mici” – Cristina Dinu, voluntar Ajungem MARI.

3 ore pe săptămână din viața ta, șanse la viitor pentru copiii din sistemul de protecție

Copiii care cresc departe de familiile lor așteaptă voluntari-prieteni care să-I ajute la teme, să se joace cu ei, să meargă la teatru, la film, la muzeu, să le ofere puțin din timpul lor, să-i încurajeze și să-i ajute să nu se mai simtă singuri.

„Dacă vii la voluntariat, înseamnă că știi că există o nevoie reală. Și sunt atât de multe nevoi încât sigur vei găsi locul tău. Nu trebuie să faci lucruri spectaculoase. Trebuie doar să fii acolo, să oferi un pic din ce ai. Bucuria și împlinirea pe care le primești la schimb nu ţi le poate lua nimeni.” – Cristi Teniță, voluntar Ajungem MARI.

Ce trebuie să ştii dacă vrei să devii voluntar Ajungem MARI

„Există câte un copil pentru fiecare voluntar şi câte un voluntar pentru fiecare copil. Trebuie să fie o chimie între cele 2 părţi pentru că doar aşa putem să lăsăm o amprentă reală în vieţile lor.” – Marian Guțu, voluntar Ajungem MARI.

Modulul de voluntariat dedicat copiilor și tinerilor aflați în sistemul de protecție – centre de plasament, centre de zi, centre de primire a copilului în regim de urgență, centre maternale, apartamente și case de tip familial – începe pe 1 noiembrie 2025 și se încheie pe 30 iunie 2026, cu opțiunea de a fi prelungit dacă există implicare și dorință.

Voluntarii își vor petrece 3 ore pe săptămână cu copiii și tinerii, în format fizic, oferindu-le ajutor la teme, meditații, sprijin moral și emoțional, șansa la o viață normală și la un viitor mai bun. Vârsta minimă de recrutare este de 16 ani împliniți la data înscrierii în program, fără limită superioară de vârstă. Voluntarii Ajungem MARI sunt în general adulți, studenți sau liceeni care au în comun dorința de a ajuta copiii vulnerabili.

Voluntarii vor participa în timpul modulului la ședințe de consiliere, traininguri de formare și alte activități necesare pentru toți cei care ajung să lucreze cu copiii instituționalizați. Acestea sunt etape menite să ajute în procesul de selecție a oamenilor potriviți, care înțeleg angajamentul și sunt deciși să le fie alături copiilor pe termen lung.

Ajungem MARI își propune să-și extindă activitatea și în alte județe, dacă în timpul campaniei de recrutare se înscriu în județele respective cel puțin 15 persoane dornice să fie alături de copiii instituționalizați.

Oricine își dorește să se alăture poate aplica în programul de voluntariat până pe 10 octombrie:

https://www.ajungemmari.ro/devinovoluntar/

Despre Ajungem MARI

Ajungem MARI este cel mai mare program național care susţine pe termen lung copiii și tinerii instituționalizați şi din medii defavorizate să devină adulți responsabili, independenți și fericiți. Peste 3.500 de copii sunt sprijiniți anual educațional, moral și emoțional de o echipă de 1.300 de voluntari, în București și 28 de județe din țară: Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Constanța, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Galați, Hunedoara, Gorj, Iași, Ilfov, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Vrancea. Mai multe informații despre organizație și proiectele desfășurate puteți citi aici: www.ajungemmari.ro.

Contact presă:

Ana Iliescu, ana.iliescu@clsmedia.ro

Bianca Moruș, bianca@ajungemmari.ro/ bianca.morus@gmail.com