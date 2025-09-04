A încetat din viaţă jurnalista RRA Simona Şerbănescu
Publicat de Andreea Drilea, 4 septembrie 2025, 06:12
A încetat din viaţă, la doar 58 de ani, colega RRA, jurnalista Simona Şerbănescu. Simona a lucrat în Radioul Public din 1990, a fost reporter de teren, ani buni a acoperit actualitatea din justiţie, apoi a realizat alături de alţi câţiva jurnalişti documentarele RRA.
În 2011 a primit premiul de excelenţă în numele Radio România Actualităţi pentru reportajele realizate în cadrul expediţiei RAPAPATATIERA 2011.
În ultimii ani, ea era producătoarea emisiunii „Bună dimineaţa, România!” la Radio România Actualităţi.
Rador