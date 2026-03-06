Soprana Rodica Vică în Indiile Galante la Iași și în turneul internațional BrancuSING

Publicat de dvlad, 6 martie 2026, 17:50



Opera-balet Les indes galantes de Jean-Philippe Rameau revine pe scena lirică ieșeană pe 6 și 7 martie, de la ora 18:30, cu o nouă reprezentație spectaculoasă.

Lucrarea reprezintă expresia fuziunii celor două genuri – operă și balet – cu sonorități particulare stilului muzical francez, celebrând iubirea în diferitele regiuni exotice.

Interpretează soliștii invitați, alături de soliștii, corul, baletul și orchestra Operei ieșene, conduși de la pupitru dirijoral de maestrul Manuel Giugula.

Prezentă la Iași cu mai multe zile înainte pentru repetiții, soprana Rodica Vică a acordat un interviu realizatoarei Daniela Vlad:

Rodica Vică interpretează rolul Zima din episodul intitulat Les Sauvages al operei Indiile Galante de Jean-Philipp Rameau, pe data de 7 martie

Turneul internațional BrancuSING , desfășurat în perioada 18 martie – 1 mai 2026, marchează împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși printr-un demers artistic care transpune în limbaj sonor ideile și formele sculpturale ale marelui artist. Proiectul propune o întâlnire între muzică, patrimoniu, istoria artei și creația contemporană, desfășurată în spații culturale din România, Europa și Statele Unite ale Americii. Proiectul apare într-un context în care creația muzicală contemporană românească inspirată de patrimoniul cultural rămâne puțin prezentă în afara mediului de specialitate, iar BrancuSING își propune să aducă acest repertoriu către publicul larg, dar mai ales către tineri, construind o punte între moștenirea artistică brâncușiană și expresia muzicală actuală.

Inițiat de soprana Rodica Vică, turneul are la bază o cercetare interdisciplinară realizată împreună cu istoricul de artă Doïna Lemny (invitată la concertele din București, Viena, Roma, Madrid, Paris și New York) și propune un format de concert în care muzica, dialogul cu publicul și proiecțiile video facilitează apropierea spectatorilor de universul artistic brâncușian, evidențiind dialogul dintre sculptură, sunet și spațiul vizual. Programul reunește lucrări semnate de Erik Satie, Anton Pann, George Gershwin și Agustín Lara, alături de două cicluri de lieduri pentru soprană și pian compuse de Sabina Ulubeanu și Radu Mihalache, lucrări comandate special pentru acest turneu și prezentate în primă audiție absolută, inspirate de opera și gândirea artistică a lui Constantin Brâncuși.

Concertele sunt susținute de soprana Rodica Vică și pianista Angela Drăghicescu, iar proiectul include și o componentă educațională prin masterclass-uri de canto și pian dedicate tinerilor muzicieni, astfel: pe 21 martie 2026 la Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” din Târgu Jiu, pe 23 martie 2026 la Colegiul de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești și pe 18 aprilie 2026 la Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo din Porto.

Itinerariul turneului internațional BrancuSING:

BUCUREȘTI – 18 martie, TÂRGU JIU – 20 martie,VIENA – 26 martie, BUDAPESTA – 27 martie, ROMA – 31 martie, MADRID – 15 aprilie, PORTO – 17 aprilie, PARIS – 20 aprilie, NEW YORK – 1 mai

Rodica VICĂ – soprană (Austria/România)

Rodica Vică este una dintre cele mai versatile și recognoscibile voci ale generației sale, cu o carieră internațională activă pe scene de operă și de concert din Europa și din afara ei. A debutat în 2010 pe scena Operei Naționale București în rolurile Regina Nopții din Die Zauberflöte și Donna Anna din Don Giovanni de W. A. Mozart, moment care a marcat începutul unui parcurs artistic solid. Repertoriul său acoperă un spectru larg, de la opera barocă și belcanto italian până la muzica vocal-simfonică, lied și creație contemporană. Este laureată a numeroase concursuri naționale și internaționale, între care Premiul I la Concursul Internațional de Muzică Barocă „La Stravaganza” Cluj-Napoca, Premiul II la Concursul Radiodifuziunii Române „Drumul spre celebritate” și Premiul pentru cea mai bună interpretare muzicală la Trofeul „Ion Dacian”. Printre reperele recente ale activității sale se numără premiera mondială a oratoriului Strigoii de George Enescu la Konzerthaus Berlin alături de Rundfunk Sinfonieorchester Berlin, concerte la Müpa Budapesta, Teatro La Fenice, Festivalul Baroc de la Varaždin și interpretarea Matthäus Passion de J. S. Bach la Ateneul Român sub conducerea lui Cristian Măcelaru. Discografia sa include înregistrarea în premieră mondială a oratoriului Strigoii și albumul Stars in the Sky, lansat la Musikverein Viena. Dincolo de activitatea scenică, Rodica Vică inițiază proiecte interdisciplinare dedicate dialogului dintre muzică, memorie culturală și identitate artistică.

https://www.rodicavica.com

Angela DRĂGHICESCU – pian (Statele Unite ale Americii/ România)

Angela Drăghicescu este pianistă, profesoară și promotoare dedicată a muzicii de cameră, cu o carieră internațională ce îmbină activitatea interpretativă cu cea pedagogică la cel mai înalt nivel. Cu peste două decenii de experiență artistică, și-a construit un profil recunoscut pentru rigoarea stilistică, sensibilitatea colaborativă și capacitatea de a construi dialog muzical autentic în repertoriul cameral. Din 2019 este Profesor Universitar de Muzică de Cameră la University of Delaware, unde coordonează activitatea de acompaniament și pregătește tineri pianiști pentru cariere profesionale, lucrând în mod constant cu studenți instrumentiști și cântăreți. În paralel, este Profesor Asociat la The Juilliard School din New York, unde colaborează cu artiști aflați în formare la cel mai înalt nivel internațional, fiind apreciată pentru contribuția sa la dezvoltarea repertoriului cameral și pentru promovarea constantă a creației lui George Enescu. Este invitată regulat ca profesor și pianist colaborator la festivaluri și academii internaționale precum Rocky Ridge Music Center, Interlochen Summer Arts Academy, Seattle Conservatory of Music sau Starling-DeLay Symposium de la Juilliard. Activitatea sa concertistică a dus-o în numeroase centre culturale din Europa, America de Nord și America de Sud, în festivaluri și săli de prestigiu. De-a lungul carierei, Angela Drăghicescu a fost pianist oficial în cadrul unor competiții internaționale majore, între care Concursul Internațional George Enescu, Concursul Ceaikovski și Concursul Regina Elisabeta, colaborând cu numeroși artiști de prim rang ai scenei muzicale internaționale. În paralel, dezvoltă proiecte educaționale și serii de concerte dedicate muzicii de cameră, contribuind activ la formarea noilor generații de interpreți.

https://angeladraghicescu.com

Doïna LEMNY – istoric de artă (Franța/ România)