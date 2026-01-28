Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » ANDREI IRIMIA LANSEAZĂ DUBLU ALBUM ȘI ANUNȚĂ TURNEUL NAȚIONAL „LUMINI ȘI UMBRE” ÎN 10 ORAȘE

ANDREI IRIMIA LANSEAZĂ DUBLU ALBUM ȘI ANUNȚĂ TURNEUL NAȚIONAL „LUMINI ȘI UMBRE” ÎN 10 ORAȘE

Publicat de Andreea Drilea, 28 ianuarie 2026, 12:52


Pianistul și compozitorul Andrei Irimia lansează, într-un moment artistic de referință, două albume complementare: albumul „Lumini și Umbre”, realizat în colaborare cu actorul Marius Manole și materialul discografic internațional „Lights & Shadows”.

Albumul „Lumini și Umbre” se poziționează la intersecția dintre muzică și poezie, materializând artistic dialogul dintre cei doi artiști și marcând, totodată, debutul turneului național cu același nume. Proiectul propune publicului o experiență multisenzorială, invitându-l la o incursiune în universul emoțiilor și al reflecției.

„Lumini și Umbre”: o invitație la confesiuni sonore

Albumul creat alături de Marius Manole cuprinde opt piese originale, structurate ca o suită de stări ce explorează tensiunea dintre fragilitate și forță, tăcere și expresie, umbrele interioare și nevoia de lumină. Muzica minimalistă și intens emoțională a lui Andrei Irimia se împletește cu vocea marcantă și confesivă a lui Marius Manole, care dă viață textelor poetice cu o sinceritate ce caută adevărul dincolo de artificiu.

„Am vrut să creăm o punte între cele două lumi, cea a sunetului și cea a cuvântului. Să vorbim despre umbrele din care se nasc lumina și adevărul personal.” – Andrei Irimia

„Pentru mine, acest album e despre curajul de a privi în tine însuți și de a transforma durerea în artă. Fiecare text e o fărâmă de adevăr spusă la timpul potrivit.” – Marius Manole

În același timp, „Lights & Shadows”, albumul lansat pe plan internațional, completează acest parcurs printr-o explorare muzicală introspectivă și cinematică, distilând polaritățile emoționale ale artistului într-un limbaj sonor esențial și sugestiv.

Turneul Național: o experiență ce trebuie trăită

Turneul „Lumini și Umbre” transformă acest univers artistic într-o experiență de spectacol, construită ca un dialog scenic expresiv între pianul lui Andrei Irimia și vocea lui Marius Manole. Nucleul artistic este amplificat de intervențiile violonistului Răzvan Păun și ale violoncelistului Thibault Solórzano, într-un spectacol ce îmbină muzica, dramaturgia minimalistă și un design de lumini semnat de Daniel Mancaș. Împreună, toate aceste elemente construiesc o atmosferă imersivă, un spațiu de dialog cu sinele.

Datele turneului național „Lumini și Umbre”:

  • Craiova – 8 martie, Filarmonica Oltenia
  • Ploiești – 14 martie, Filarmonica „Paul Constantinescu”
  • Iași – 28 martie, Cinema Victoria
  • București – 4 aprilie, Sala Radio
  • Constanța – 5 aprilie, Cazinoul Constanța
  • Timișoara – 17 aprilie, Cinema Timiș
  • Oradea – 18 aprilie, Filarmonica Oradea
  • Brașov – 25 aprilie, Centrul Cultural Reduta
  • Sibiu – 7 noiembrie, Sala Thalia
  • Cluj-Napoca – 8 noiembrie, Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” – Sala Heritage

Albumul “Lumini și Umbre”, alături de noul material discografic internațional semnat de Andrei Irimia, va fi disponibil pentru achiziție în format fizic și digital pe site-ul oficial andreiirimia.com, marcând un moment de maturitate artistică și deschidere către noi forme de expresie.

Despre artiști:

Andrei Irimia este pianist și compozitor român de muzică neoclasică, recunoscut pentru stilul său minimalist și sensibilitatea emoțională aparte. După succesul albumelor Nuit Minimaliste (2019) și All Strings Attached (2022), “Lumini și Umbre” marchează o nouă etapă în evoluția sa artistică, la granița dintre muzică, poezie și introspecție.

Marius Manole, unul dintre cei mai iubiți actori români, aduce în acest proiect o rezonanță autentică și o încărcătură emoțională copleșitoare. Prin vocea sa, textele devin confesiuni vii, iar muzica lui Andrei Irimia capătă o forță teatrală și poetică rar întâlnită.

Etichete:
FILMIKON – Festivalul Internațional al Filmelor Premiate de Juriile Ecumenice ajunge la Iași
Evenimente vineri, 23 ianuarie 2026, 09:49

FILMIKON – Festivalul Internațional al Filmelor Premiate de Juriile Ecumenice ajunge la Iași

Iași, 24–25 ianuarie 2026 – Cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional FILMIKON, dedicat filmelor premiate de juriile ecumenice și...

FILMIKON – Festivalul Internațional al Filmelor Premiate de Juriile Ecumenice ajunge la Iași
Lansarea de carte la Muzeul Unirii „Documente privind istoria Românilor. Colecția Eudoxiu Hurmuzaki, Seria a 3-a, vol. IX, Unirea Principatelor Române (1854–1859) oglindită în arhivele rusești”
Evenimente vineri, 23 ianuarie 2026, 09:43

Lansarea de carte la Muzeul Unirii „Documente privind istoria Românilor. Colecția Eudoxiu Hurmuzaki, Seria a 3-a, vol. IX, Unirea Principatelor Române (1854–1859) oglindită în arhivele rusești”

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei, în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași...

Lansarea de carte la Muzeul Unirii „Documente privind istoria Românilor. Colecția Eudoxiu Hurmuzaki, Seria a 3-a, vol. IX, Unirea Principatelor Române (1854–1859) oglindită în arhivele rusești”
Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la primele concerte din 22, 23 și 30 ianuarie 2026
Evenimente luni, 19 ianuarie 2026, 09:44

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la primele concerte din 22, 23 și 30 ianuarie 2026

JOI, 22 ianuarie 2026, vă invităm la un concert coral omagial, dedicat Zilei Unirii Principatelor Române Prin muzică și armonie corală, evocăm...

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la primele concerte din 22, 23 și 30 ianuarie 2026
Record de vizitatori la Palatul Culturii din Iași în perioada sărbătorilor de iarnă
Evenimente vineri, 9 ianuarie 2026, 10:52

Record de vizitatori la Palatul Culturii din Iași în perioada sărbătorilor de iarnă

Deschis în fiecare zi, pe parcursul sărbătorilor, Palatul Culturii a fost vizitat în perioada 24 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, atât de...

Record de vizitatori la Palatul Culturii din Iași în perioada sărbătorilor de iarnă
Evenimente joi, 8 ianuarie 2026, 12:00

Teatrul Național Radiofonic Radio România lansează noul eteatru.ro, de Ziua Culturii Naționale

Teatrul Național Radiofonic Radio România lansează noul eteatru.ro, cea mai mare colecție on-demand de teatru radiofonic din România, într-o zi...

Teatrul Național Radiofonic Radio România lansează noul eteatru.ro, de Ziua Culturii Naționale
Evenimente miercuri, 31 decembrie 2025, 07:24

Început de an bogat în evenimente culturale la Palatul Culturii din Iași

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași deschide noul an cu un program cultural divers, dedicat publicului de toate vârstele, agenda lunii...

Început de an bogat în evenimente culturale la Palatul Culturii din Iași
Evenimente joi, 18 decembrie 2025, 10:06

Botoșani: Festivalul de Datini și Obiceiuri de Iarnă „Din străbuni, din oameni buni…”

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea...

Botoșani: Festivalul de Datini și Obiceiuri de Iarnă „Din străbuni, din oameni buni…”
Evenimente miercuri, 17 decembrie 2025, 12:18

Concert de colinde tradiționale – 18 decembrie 2025- Ansamblul „Floralia”

Joi, 18 decembrie 2025, ora 19, în Aula „Mihai Eminescu” a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, va avea...

Concert de colinde tradiționale – 18 decembrie 2025- Ansamblul „Floralia”