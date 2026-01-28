ANDREI IRIMIA LANSEAZĂ DUBLU ALBUM ȘI ANUNȚĂ TURNEUL NAȚIONAL „LUMINI ȘI UMBRE” ÎN 10 ORAȘE

Publicat de Andreea Drilea, 28 ianuarie 2026, 12:52





Pianistul și compozitorul Andrei Irimia lansează, într-un moment artistic de referință, două albume complementare: albumul „Lumini și Umbre”, realizat în colaborare cu actorul Marius Manole și materialul discografic internațional „Lights & Shadows”.

Albumul „Lumini și Umbre” se poziționează la intersecția dintre muzică și poezie, materializând artistic dialogul dintre cei doi artiști și marcând, totodată, debutul turneului național cu același nume. Proiectul propune publicului o experiență multisenzorială, invitându-l la o incursiune în universul emoțiilor și al reflecției.

„Lumini și Umbre”: o invitație la confesiuni sonore

Albumul creat alături de Marius Manole cuprinde opt piese originale, structurate ca o suită de stări ce explorează tensiunea dintre fragilitate și forță, tăcere și expresie, umbrele interioare și nevoia de lumină. Muzica minimalistă și intens emoțională a lui Andrei Irimia se împletește cu vocea marcantă și confesivă a lui Marius Manole, care dă viață textelor poetice cu o sinceritate ce caută adevărul dincolo de artificiu.

„Am vrut să creăm o punte între cele două lumi, cea a sunetului și cea a cuvântului. Să vorbim despre umbrele din care se nasc lumina și adevărul personal.” – Andrei Irimia

„Pentru mine, acest album e despre curajul de a privi în tine însuți și de a transforma durerea în artă. Fiecare text e o fărâmă de adevăr spusă la timpul potrivit.” – Marius Manole

În același timp, „Lights & Shadows”, albumul lansat pe plan internațional, completează acest parcurs printr-o explorare muzicală introspectivă și cinematică, distilând polaritățile emoționale ale artistului într-un limbaj sonor esențial și sugestiv.

Turneul Național: o experiență ce trebuie trăită

Turneul „Lumini și Umbre” transformă acest univers artistic într-o experiență de spectacol, construită ca un dialog scenic expresiv între pianul lui Andrei Irimia și vocea lui Marius Manole. Nucleul artistic este amplificat de intervențiile violonistului Răzvan Păun și ale violoncelistului Thibault Solórzano, într-un spectacol ce îmbină muzica, dramaturgia minimalistă și un design de lumini semnat de Daniel Mancaș. Împreună, toate aceste elemente construiesc o atmosferă imersivă, un spațiu de dialog cu sinele.

Datele turneului național „Lumini și Umbre”:

Craiova – 8 martie, Filarmonica Oltenia

Ploiești – 14 martie, Filarmonica „Paul Constantinescu”

Iași – 28 martie, Cinema Victoria

București – 4 aprilie, Sala Radio

Constanța – 5 aprilie, Cazinoul Constanța

Timișoara – 17 aprilie, Cinema Timiș

Oradea – 18 aprilie, Filarmonica Oradea

Brașov – 25 aprilie, Centrul Cultural Reduta

Sibiu – 7 noiembrie, Sala Thalia

Cluj-Napoca – 8 noiembrie, Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” – Sala Heritage

Albumul “Lumini și Umbre”, alături de noul material discografic internațional semnat de Andrei Irimia, va fi disponibil pentru achiziție în format fizic și digital pe site-ul oficial andreiirimia.com, marcând un moment de maturitate artistică și deschidere către noi forme de expresie.

Despre artiști:

Andrei Irimia este pianist și compozitor român de muzică neoclasică, recunoscut pentru stilul său minimalist și sensibilitatea emoțională aparte. După succesul albumelor Nuit Minimaliste (2019) și All Strings Attached (2022), “Lumini și Umbre” marchează o nouă etapă în evoluția sa artistică, la granița dintre muzică, poezie și introspecție.

Marius Manole, unul dintre cei mai iubiți actori români, aduce în acest proiect o rezonanță autentică și o încărcătură emoțională copleșitoare. Prin vocea sa, textele devin confesiuni vii, iar muzica lui Andrei Irimia capătă o forță teatrală și poetică rar întâlnită.