Visuali Italiane – Noua Cinematografie Italiană în România. Simona Rădoi, coordonator comunicare, cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 20.03.2026.

Visuali Italiane – Noua Cinematografie Italiană în România.

Visuali Italiane la Iași: un weekend de cinema italian la Cinema Ateneu. Iașul devine, pentru un weekend, gazda uneia dintre cele mai interesante selecții de film italian recent. Pe 21 și 22 martie, la Cinema Ateneu, festivalul Visuali Italiane – Noua Cinematografie Italiană în România aduce patru filme semnate de unii dintre cei mai apreciați cineaști italieni ai momentului.

Publicat de mihaipohoata, 20 martie 2026, 11:53



Două seri, patru povești foarte diferite: de la Veneția secolului al XVIII-lea și întâlnirea cu Antonio Vivaldi, până la filme contemporane despre dragoste, alegeri dificile și relații care ne pot schimba viața.

Programul începe sâmbătă, 21 martie, de la ora 18:00, cu Tre ciotole, regizat de Isabel Coixet și interpretat de Alba Rohrwacher și Elio Germano. Inspirat dintr-un roman de Michela Murgia, filmul surprinde un moment de răscruce în viața unui cuplu care ajunge într-un punct de ruptură.

Cu multă sensibilitate și o privire atentă asupra emoțiilor, Tre ciotole este o poveste despre despărțiri, regăsiri și despre felul în care oamenii încearcă să se reconstruiască atunci când relațiile lor se schimbă.

Seara continuă cu Primavera, de la ora 20:30 cu debutul pe marele ecran al lui Damiano Michieletto, unul dintre cei mai apreciați regizori europeni de operă și teatru.

Cunoscut pentru montările sale spectaculoase și pentru felul în care îmbină muzica, emoția și forța vizuală, Michieletto își dublează aici experiența scenică printr-un film amplu, atent construit și profund senzorial.

Plasat în Veneția începutului de secol XVIII, Primavera urmărește povestea unei tinere violoniste crescute într-un orfelinat, a cărei viață se schimbă radical odată cu sosirea noului profesor: Antonio Vivaldi.

Întâlnirea dintre cei doi devine scânteia care îi deschide un orizont neașteptat, într-o lume care îi limitează vocea și libertatea.

Dincolo de reconstituirea atentă a epocii, filmul vorbește despre talent, despre curaj și despre felul în care muzica poate deveni un act de eliberare.

Primavera este distribuit în România de Follow Art Distribution și va avea premiera în cinematografe din 3 aprilie.

Trailer Primavera: https://www.youtube.com/watch?v=Ys3en_NwUWs HYPERLINK „https://www.youtube.com/watch?v=Ys3en_NwUWs&t=3s”& HYPERLINK „https://www.youtube.com/watch?v=Ys3en_NwUWs&t=3s”t=3s

Duminică, 22 martie, de la ora 18:00, publicul din Iași poate vedea Breve storia d’amore, debutul în regie al Ludovicăi Rampoldi, una dintre cele mai importante scenariste italiene ale momentului, cunoscută pentru serialul Gomorrah.

Filmul explorează o relație care se transformă treptat într-un joc al suspiciunilor și al trădărilor, la granița dintre poveste de dragoste și thriller.

Selecția se încheie cu Fuori, regizat de Mario Martone, care va rula de la ora 20:00.

Unul dintre regizorii consacrați ai cinemaului italian contemporan o aduce în prim-plan pe scriitoarea Goliarda Sapienza, surprinzând perioada în care aceasta ajunge la închisoare, în Roma anilor ’80, după furtul unor bijuterii. Inspirat din volumul său autobiografic L’Università di Rebibbia, filmul urmărește cum experiența detenției și întâlnirea cu două tinere deținute devin pentru Goliarda un moment de renaștere și regăsire a bucuriei de a scrie.

Interpretată de Valeria Golino, autoarea celebrului roman L’arte della gioia capătă pe ecran o forță vulnerabilă, într-un film despre libertate, solidaritate feminină și puterea de a o lua de la capăt.

Program complet și bilete pe Visuali Italiane – Cinema Iași (cinemaiasi.ro).

Ediția din acest an continuă traseul național al festivalului și ajunge, pe lângă București, Cluj-Napoca, Brașov, și la Iași (21–22 martie, Cinema Ateneu), Craiova (27–29 martie, Cinema Inspire), Timișoara (27–29 martie, Cinema Studio), precum și cu o secțiune dedicată în cadrul ESTE Film Festival, Sibiu.

Mai multe informații despre filme sunt disponibile pe site-ul oficial: Visuali Italiane 2026 – Iași – Istituto Italiano di Cultura Bucarest (esteri.it).

„Visuali Italiane – Noua Cinematografie Italiană în România” este un eveniment organizat de Institutul Italian de Cultură din București în colaborare cu Muzeul Național al Țăranului Român, Cinema Muzeul Țăranului, Cinema Victoria din Cluj-Napoca, Cinema Inspire, Cinema Studio din Timișoara, Centrul de Proiecte Timișoara, Cinema Ateneu din Iași, Este Film Sibiu, Centrul Cultural Apollonia, Artexim, UNATC, Humanitas Fiction, F-Sides.

Detalii ne oferă Simona Rădoi, coordonator comunicare, astăzi, vineri, 20 martie 2026, în intervalul orar 12:25 – 12:35, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: Simona Rădoi, coordonator comunicare, festivalul Visuali Italiane – Noua Cinematografie Italiană în România.