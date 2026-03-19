Viața trăită prin kickboxing, pasiune pentru performanță. Adrian Asoltani, antrenor secund la clubul de kickboxing Scorpions Iași, cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 19.03.2026.

Pasiunea pentru kickboxing este adesea descrisă ca o combinație intensă între dorința de autodepășire fizică, nevoia de descărcare emoțională și disciplina mentală, un sport, care îmbină tehnici de box cu arte marțiale, atrage tot mai mulți adepți datorită beneficiilor rapide asupra corpului și minții.

Publicat de mihaipohoata, 19 martie 2026, 13:32



Kickboxing-ul antrenează forța, echilibrul și agilitatea, fiind un sport complet iar pasiunea pentru acest sport pornește adesea din dorința de autodepășire și de a evolua.

Kickboxing-ul necesită muncă intensă, dedicare și, foarte important, îndrumare din partea unui mentor sau antrenor pentru a evolua corect iar pentru practicarea în siguranță, pasiunea necesită echipament adecvat: mănuși, bandaje și protecții de calitate.

De asemenea kickboxing-ul ajută copiii și tinerii să crească echilibrați și încrezători, oferindu-le energie și disciplină iar evoluția în acest sport este descrisă și ca o „naștere în ring”, evoluând din pasiune și dorința de a fi mai bun.

Pentru sensei Adrian Asoltani kickboxingul și activitatea de antrenor secund la legendarul club Scorpions Iași reprezintă într-adevăr un mod de viață echilibrată și dedicată marilor performanțe și ne întîlnim cu dumnealui astăzi, joi, 19 martie 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:40, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: Adrian Asoltani, antrenor secund la clubul de kickboxing Scorpions Iași.