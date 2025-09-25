Ascultă Radio România Iași Live
Viața marelui poet Mihai Eminescu. Dezvăluiri interesante și inedite – partea a II-a. Colecționarul Vasile Geantău din Iași cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 25.09.2025.

Amintirile sunt șoaptele timpului și ecouri ale sufletului, o fereastră spre trecut, deschisă pentru a ne aduce lumină în prezent. Poate toată suflarea românească a auzit de “Luceafărul”, probabil una dintre cele mai cunoscute creații poetice la nivel național. De aici și garanția că Eminescu, poate cel mai cunoscut poet al României, reprezintă o figură emblematică a culturii noastre iar geniul său poetic a luminat și continuă să inspire generații întregi de români. Sunt câteva aprecieri și concluzii drept motto al reîntâlnirii, pe calea undelor la Radio Iași, cu Vasile Geantău din Iași, un pasionat colecționar călăuzit, de peste 40 de ani, de lumina geniului poetului național al neamului românesc, inegalabilul Mihai Eminescu, chiar în anul care-i este dedicat, 2025 fiind declarat ”Anul Eminescu”.

Publicat de mihaipohoata, 25 septembrie 2025, 11:46


Ascensiunea fulminantă a marelui  poet Mihai Eminescu în inimile celor care îi apreciau cu adevărat creația sa extraordinară, al căror număr creștea progresiv de la un an la altul.

Aprecierea deosebită din partea surorii lui Titu Maiorescu.

Anticiparea incredibilă a teoriei relativității a lui Albert Einstein, prin prisma versurilor cosmogonice ale lui Mihai Eminescu, din poezia ”La Steaua”:

”La steaua care-a răsărit
E-o cale-atât de lungă,
Că mii de ani i-au trebuit
Luminii să ne-ajungă.

Poate de mult s-a stins în drum
În depărtări albastre,
Iar raza ei abia acum
Luci vederii noastre”.

Soarta neamului românesc aflat în permanență la răscruce de furtuni la marginea a trei imperii care ne-au implicat în diverse conflicte de război, în funcție de interesele politice, geopolitice și geostrategice.

Influența benefică a lui Aron Pumnul asupra destinului lui Mihai Eminescu și asupra ascensiunii sale ca ”luceafăr al poeziei românești”, un dascăl desăvârșit pe care Eminescu l-a caracterizat ca fiind „geniu mare al deșteptării Bucovinei”.

Dragostea poetului pentru Veronica Micle greu încercată de hățișurile neașteptate ale vieții și cu o influență meteorică și ingrată din partea lui Ion Luca Caragiale.

Sunt aspectele legate de viața marelui poet național al neamului românesc Mihai Eminescu, dezvăluite, într-un nou episod, de pasionatul colecționar Vasile Geantău din Iași, astăzi, joi, 25 septembrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:40, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: colecționarul Vasile Geantău din Iași.

