Viața marelui poet Mihai Eminescu. Aspecte interesante și inedite – partea a III-a. Colecționarul Vasile Geantău din Iași cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 30.09.2025.

”Prin creația sa, Mihai Eminescu rămâne într-adevăr cel mai mare poet al neamului românesc, pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată pământul românesc” concluziona criticul și istoricul literar George Călinescu despre cel pe care, tot el, l-a supranumit ”poetul nepereche al românilor”.

Publicat de mihaipohoata, 30 septembrie 2025, 12:10


Periplul în vederea studiilor la Berlin și apoi călătoria spre Cracovia, în căutarea unei biserici zugrăvite de frații Movilă, înaintea revenirii la Iași, unde va continua povestea sa de dragoste cu Veronica Micle.

Trecerea mult prea timpurie în eternitate a inegalabilului poet, în urma unui tratament controversat care naște polemici și ridică semne de întrebare și în prezent.

Sunt aspectele legate de viața marelui poet național al neamului românesc Mihai Eminescu, dezvăluite, într-un ultim episod, de pasionatul colecționar Vasile Geantău din Iași, astăzi, marți, 30 septembrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:35, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață. 

Sursă: colecționarul Vasile Geantău din Iași.

