Prima pagină » Emisiuni » Universitarii ieșeni Constantin Sălăvăstru și Ioan Milică au lansat cele mai recente apariții din colecția CICERO a Editurii Universității „Al. I. Cuza”

Publicat de Andreea Drilea, 8 decembrie 2025, 09:48

La Iași, nu demult, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, reprezentanții Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” au lansat cărțile Putere, gândire, discurs: simple atracții interpretative, de Constantin Sălăvăstru, și Stil și expresivitate, de Ioan Milică. Invitați pentru a vorbi la acest eveniment, alături de cei doi autori, au fost prof. univ. dr. Ioan Alexandru Tofan, directorul Editurii UAIC, și conf. univ. dr. Livia Iacob, Director Executiv al Fundației Editurii UAIC.

Evenimentul a avut loc în cadrul Zilelor Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași. Acțiunea culturală a fost moderată de către Adrian Acatrinei, responsabil de promovarea Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Înaintea manifestării, am invitat la dialog pe domnul profesor universitar, dr. în Filologie, Ioan Milică, cel care are aprecieri despre Colecția CICERO, creionând, prin cuvânt, o imagine a celor două cărți. Structura volumului Stil și expresivitate, un alt subiect al dialogului. Pe lângă toate acestea, universitarul ieșean ne spune și cui se adresează cercetările de față, pentru ca, în final, să adreseze tuturor o invitație la a citi și înțelege temele suprinse în cele două volume.

Imediat după ce am stat de vorbă cu profesor universitar, dr. în Filologie, Ioan Milică, am invitat la dialog pe prof. univ. dr. Ioan Alexandru Tofan, directorul Editurii UAIC, cel care ne conturează o imagine a celor două cercetări, amintind că „vorbesc actualității și reprezintă un îndreptar sau un semnal de atenție la felul în care trebuie să vorbim și să scriem”.

O altă voce pe care am înregistrat-o înaintea evenimentului de zilele trecute este a domnului profesor universitar Constantin Sălăvăstru, cel care în contextul apariției celor două cercetări avea să susțină…

Referitor la cele două cărți, conchidem: „cartea profesorului Ioan Milică, oferă o imagine cuprinzătoare asupra unor concepte și direcții importante în cercetarea comunicării verbale. Lucrarea evidențiază legăturile constituite între marile tradiții de explorare a limbajului uman, respectiv retorica, estetica, lingvistica, stilistica și pragmatica”; în legătură cu celălalt volum, după cum semnalează chiar autorul precizăm că „reunește în paginile ei cercetări și reflecții legate între ele prin conceptul de adevăr. Nu e vorba de a căuta adevărul ca adevăr, adică ideea de adevăr, ci adevărul individual și subiectiv, care se construieşte în gândirea individului, urmare a unor eforturi continue şi prefaceri îndelungate, cu intenția de a explica natura și esența unor realități hic et nunc, în care determinările contextuale au un rol fundamental.[…]Această singurătate a călătorului de cursă lungă, căci acesta este căutătorul unor astfel de adevăruri, este fascinantă. A încerca să o dezvălui, în toate sau măcar în cât mai multe dintre misterele ei, e poate cea mai de noblețe datorie a celui care e capabil de așa ceva. Și încercarea ar merita apreciere, dacă nu chiar un mic elogiu”.

Înregistrările postate le difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural (vineri, h 20:30), de pe toate frecvențele Radio România Iași (1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM).

Ne auzim online – AICIhttp://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

 

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” (Facebook)

