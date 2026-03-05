Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Tradițiile din Ținutul Vasluiului prezentate în emisiunea de joi, 5 MARTIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Tradițiile din Ținutul Vasluiului prezentate în emisiunea de joi, 5 MARTIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Tradițiile din Ținutul Vasluiului prezentate în emisiunea de joi, 5 MARTIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 5 martie 2026, 09:10

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, în prima parte a acesteia, facem popas în comuna Cozmești din județul Vaslui.

În deschiderea emisiunii, invităm la dialog pe domnul Hristache Sima, edilul șef al comunei, cel care ne creionează o imagine a localității, cu accent pe tradițiile pe care le au oamenii din zonă în zestrea lor culurală; știut este faptul că în comuna Cozmești, mai exact în satul Fâstâci, sat component al comunei, alături de majoritari conviețuiște o importantă comunitate de romi, etnici romi care sunt strânși într-un frumos grup de fanfară (Fanfara Stemnicul Junior, coordonator Maricel Raicu) și interpretează muzica specifică.

Al doilea interlocutor al ediției este preotul paroh din Cozmești – Marian Andrei Drăghici, cel care ne vorbește despre istoricul bisericilor de lemn din comună. Rolul Sfântei biserici în viața atât a bătrânilor locului, cât și a tinerilor un alt subiect al dialogului cu preotul Marian Andrei Drăghici.

Respectul pentru strămoși, cei care ne-au lăsat o țară, limba pe care o vorbim și dragostea pentru trecut, alte teme despre care aflăm amănunte.

Aproape de finalul emisiunii, stăm de vorbă cu etnologul, istoricul Lucian Valeriu Lefter de la Centrul Cultural Vaslui, cel care ne prezintă cartea – POGONEȘTII DE PE VALEA TUTOVEI. O monografie a comunei noastre, de învățător Dumitru Andrei, volum care a văzut lumina tiparului în anul 2025 la Editura Akakia din București.

În speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 5 MARTIE 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

 

Ne auzim online – AICIhttp://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gad_campaignid=20406884619&gbraid=0AAAAADoA_6RtZiwxSi8HP0kUcSw_pw4ki&gclid=EAIaIQobChMIkK_3xIWRjQMVVKSDBx07kwPUEAAYASAAEgKFhfD_BwE

 

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Andrei Drăghici (Facebook)

Foto: Lucian Valeriu Lefter (Centrul Cultural Vaslui)

Etichete:
Eduard Iacob, reporter Incubator în Bună dimineața de la Radio Iași
Emisiuni miercuri, 4 martie 2026, 09:39

Eduard Iacob, reporter Incubator în Bună dimineața de la Radio Iași

În fiecare an, la 4 martie, este marcată în toată lumea Ziua Obezității, care ne oferă un bun prilej de a conștientiza pericolele pe care le...

Eduard Iacob, reporter Incubator în Bună dimineața de la Radio Iași
Războiul din Orientul Mijlociu: Dincolo de ecrane și analize tehnice. Dezbaterea Zilei cu Maria Nedelcu (04.03.2026)
Emisiuni miercuri, 4 martie 2026, 09:31

Războiul din Orientul Mijlociu: Dincolo de ecrane și analize tehnice. Dezbaterea Zilei cu Maria Nedelcu (04.03.2026)

Într-o perioadă în care discursul public despre conflictul din Orientul Mijlociu este doar despre analize tehnice, militare sau politice de...

Războiul din Orientul Mijlociu: Dincolo de ecrane și analize tehnice. Dezbaterea Zilei cu Maria Nedelcu (04.03.2026)
#StareaEducației (INTERVIU) Andreea Bujor, director de comunicare World Vision Romania:”Noi nu vedem investiția în educație o cheltuială. Este o investiție în viitorul nostru.”
Emisiuni marți, 3 martie 2026, 11:53

#StareaEducației (INTERVIU) Andreea Bujor, director de comunicare World Vision Romania:”Noi nu vedem investiția în educație o cheltuială. Este o investiție în viitorul nostru.”

Educația rămâne una dintre cele mai sigure investiții în dezvoltarea pe termen lung a României, iar modul în care susținem copiii din mediile...

#StareaEducației (INTERVIU) Andreea Bujor, director de comunicare World Vision Romania:”Noi nu vedem investiția în educație o cheltuială. Este o investiție în viitorul nostru.”
Andrei Popov, director adjunct al Forumului Cultural Austriac București în direct la Radio Iași
Emisiuni marți, 3 martie 2026, 10:11

Andrei Popov, director adjunct al Forumului Cultural Austriac București în direct la Radio Iași

Omul care aduce vestea: Forumul Cultural Austriac București, partener Classix Festival și în 2026. Andrei Popov, director adjunct al...

Andrei Popov, director adjunct al Forumului Cultural Austriac București în direct la Radio Iași
Emisiuni marți, 3 martie 2026, 09:07

Despre Classix Festival 2026. Muzica, o experiență mentală

Pianistul și diplomatul cultural Dragoș Cantea este invitat la emisiunea „Oameni și idei” de la Radio România Iași, marți, după știrile...

Despre Classix Festival 2026. Muzica, o experiență mentală
Emisiuni luni, 2 martie 2026, 18:52

Criza ratelor scăzute ale vaccinării în România. Măsuri posibile, provocări pentru desfășurarea campaniilor publice, pericolele pe care le aduc focarele la nivel național. Invitat: profesor Doina Azoicăi, coordonatorul disciplinei Epidemiologie în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași. Realizator – Horia Daraban (25.02.2026)

Potrivit Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, o instituție a Uniunii Europene, între 1 februarie 2024 și 31 ianuarie 2025,...

Criza ratelor scăzute ale vaccinării în România. Măsuri posibile, provocări pentru desfășurarea campaniilor publice, pericolele pe care le aduc focarele la nivel național. Invitat: profesor Doina Azoicăi, coordonatorul disciplinei Epidemiologie în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași. Realizator – Horia Daraban (25.02.2026)
Emisiuni luni, 2 martie 2026, 18:25

(REPORTAJ) Iași: Renovări fără sfârșit la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni: elevii împărțiți între școli și navetă zilnică

Elevii și profesorii Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni, județul Iași se confruntă cu o situație dificilă.   Corpul...

(REPORTAJ) Iași: Renovări fără sfârșit la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni: elevii împărțiți între școli și navetă zilnică
Emisiuni luni, 2 martie 2026, 13:43

Pasiunea pentru protecția mediului sunt importante pentru om dar și biodiversitatea care le menține. Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Galea Temneanu, Șefă a Direcției Județene de Mediu Iași, la ”Pulsul Zilei” – 02.03.2026.

Pe 1 martie 2026 grupul civic Codrii Iașilor a împlinit 7 ani! Prin urmare  în weekendul 28 februarie -1 martie s-a sărbătorit cu plimbări...

Pasiunea pentru protecția mediului sunt importante pentru om dar și biodiversitatea care le menține. Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Galea Temneanu, Șefă a Direcției Județene de Mediu Iași, la ”Pulsul Zilei” – 02.03.2026.