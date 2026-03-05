Tradițiile din Ținutul Vasluiului prezentate în emisiunea de joi, 5 MARTIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 5 martie 2026, 09:10

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, în prima parte a acesteia, facem popas în comuna Cozmești din județul Vaslui.

În deschiderea emisiunii, invităm la dialog pe domnul Hristache Sima, edilul șef al comunei, cel care ne creionează o imagine a localității, cu accent pe tradițiile pe care le au oamenii din zonă în zestrea lor culurală; știut este faptul că în comuna Cozmești, mai exact în satul Fâstâci, sat component al comunei, alături de majoritari conviețuiște o importantă comunitate de romi, etnici romi care sunt strânși într-un frumos grup de fanfară (Fanfara Stemnicul Junior, coordonator Maricel Raicu) și interpretează muzica specifică.

Al doilea interlocutor al ediției este preotul paroh din Cozmești – Marian Andrei Drăghici, cel care ne vorbește despre istoricul bisericilor de lemn din comună. Rolul Sfântei biserici în viața atât a bătrânilor locului, cât și a tinerilor un alt subiect al dialogului cu preotul Marian Andrei Drăghici.

Respectul pentru strămoși, cei care ne-au lăsat o țară, limba pe care o vorbim și dragostea pentru trecut, alte teme despre care aflăm amănunte.

Aproape de finalul emisiunii, stăm de vorbă cu etnologul, istoricul Lucian Valeriu Lefter de la Centrul Cultural Vaslui, cel care ne prezintă cartea – POGONEȘTII DE PE VALEA TUTOVEI. O monografie a comunei noastre, de învățător Dumitru Andrei, volum care a văzut lumina tiparului în anul 2025 la Editura Akakia din București.

În speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 5 MARTIE 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online – AICI – http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gad_campaignid=20406884619&gbraid=0AAAAADoA_6RtZiwxSi8HP0kUcSw_pw4ki&gclid=EAIaIQobChMIkK_3xIWRjQMVVKSDBx07kwPUEAAYASAAEgKFhfD_BwE

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Andrei Drăghici (Facebook)

Foto: Lucian Valeriu Lefter (Centrul Cultural Vaslui)