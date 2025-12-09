Suceava: Energie și sinceritate la „Papiloma Student Party”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 9 decembrie 2025, 07:59 / actualizat: 9 decembrie 2025, 9:19

Papiloma Student Party, cea mai sinceră petrecere de la Suceava.

Teatrul Studențesc Fabulinus Suceava ne invită în această seară la spectacol!

Regizorul Cosmin Panaite ne-a dus în culisele Fabulinus, în matinal cu Adina Șuhan:

Mesajul echipei:

Te așteptăm la Auditorium Joseph Schmidt cu muzică live originală, texte care te lovesc în plex și mesaje care nu te lasă să pleci la fel.

Marți, 9 Decembrie 2025, de la ora 19.00, va avea loc la sala Auditorium Joseph Schmidt a USV a opta reprezentație a spectacolului Teatrului Studenţesc Fabulinus, ,,Papiloma Student Party”, de Alina Pietrăreanu, regia Cosmin Panaite.

Piesa de teatru folosește pretextul unei petreceri pentru a putea vorbi despre inadaptare, vină, acceptare de sine și multe tulpini de HPV (Human Papiloma Virus). Textul îmbină mai multe experiențe personale sub forma unei călătorii prin ceea ce simte cineva după ce află că are virusul HPV.

România are cea mai mică rată de imunizare împotriva HPV, țara noastră fiind pe primul loc în Uniunea Europeană ca număr de cazuri de infectări cu HPV, dar și ca rata a mortalității din cauza cancerului de col uterin.

Piesa de teatru ,,Papiloma Student Party” a fost scrisă în anul 2024, în cadrul rezidenţei de dramaturgie Drama 5, ediția a IX-a, organizate de Reactor de creaţie şi experiment Cluj-Napoca.

Alina Pietrăreanu este o artistă interdisciplinară, interesată de experimente artistice și subiecte sociale actuale. Regizează, performează, scrie și predă cursuri de performance writing. În mediul audio, e coscenarista și regizoarea serialului audio Orbis. A debutat în literatură cu romanul ,,Să trăiești cu o presiune constantă” (Editura Paralela 45, 2022). E președinta asociației Șangri-La Artistic Ground și directoarea artistică a Festivalului Internațional de Arte Performative – Ecosistem.

Pentru Cosmin Panaite, actor la Teatrul Municipal „Matei Vişniec” şi regizor, spectacolul „Papiloma Student Party” reprezintă a noua colaborare cu Teatrul Studenţesc Fabulinus, continuând prin această montare să urmeze direcţia contemporană românească pe care a propus-o identităţii artistice a trupei.

Distributia: Gabriela Opria, Anna-Renata Dulgher, Ioana Stempel

Muzica originală live: Ioana Stempel

Echipa tehnică: Stelian Cunițchi și Ilie Doroftei

Durata spectacolului: 1h

Biletele se pot achiziționa astfel:

* online, de pe www.iabilet.ro

* de la sediul Casei de Cultură a Studenţilor, str. Zorilor, nr. 6 (lângă Auto Albina), de luni până vineri, între orele 9-17

* de la Auditorium Joseph Schmidt, începând ora 18.00, doar în ziua spectacolului, în limita locurilor disponibile.

Preţul unui bilet întreg este de 20 de lei, iar preţul unui bilet pentru elevi, studenţi şi pensionari este de 10 lei.

Accesul publicului în sală se face începând cu ora 18.30; după începerea spectacolului, accesul în sală nu mai este permis.

Teatrul Studenţesc Fabulinus, fondat în 2011, este trupa de teatru a Universităţii „Ştefan cel Mare” şi a Casei de Cultură a Studenţilor Suceava.”