#StareaEducației (INTERVIU)”Connected 3.2” – evenimentul dedicat profesorilor, părinților și elevilor în care se vorbește deschis despre educație, pe 18 octombrie, la Iași. Anamaria Ghiban, co-fondatoare Asociația PISC: ”Ceea ce lipsește din dialogul educațional actual este încrederea, iar aceasta se construiește prin conexiune.”

Publicat de andreeadaraban, 3 octombrie 2025, 15:49

Într-o lume educațională tot mai complexă, în care tehnologia, inteligența artificială și noile generații pun la încercare modelele tradiționale de predare, Asociația PISC – Profesorii Inovează Școala vine cu o invitație curajoasă. Să ne așezăm împreună la aceeași masă, profesori, elevi și părinți, și să vorbim deschis despre educație.

Evenimentul Connected 3.2, aflat la cea de-a II-a ediție, va avea loc pe 18 octombrie la Iași. De la inteligența artificială la meseriile viitorului, de la gândire critică la relația brain-to-brain între părinți și copii, Connected este despre prezentul și viitorul învățării, susțin inițiatorii.

Colega noastră, Andreea Daraban, a discutat cu Anamaria Ghiban și Cristina Mocanu, co-fondatoare ale Asociației PISC – Profesorii Inovează Școala, pentru a afla de ce este important un astfel de cadru de dialog și ce impact poate avea asupra comunității educaționale, dar și despre programul acestui eveniment mult așteptat.

Andreea Daraban: Ce este diferit în această ediție Connected 3.2 față de cea anterioară?

Cristina Mocanu: În primul rând, cred că noi suntem diferite. Prima ediție Connected, care a avut loc anul trecut, a fost mai mult decât o ediție pilot, a fost o dorință pe care am considerat-o îndeplinită, în cele din urmă. Anul acesta suntem cu temele făcute mai bine. Ne-am pregătit cu invitați și cu facilitatori de ateliere, cu speakeri care să recreeze și să îmbunătățească atmosfera evenimentului de anul trecut.

Andreea Daraban: Ce teme veți aborda anul acesta și cum au fost alese? La ce v-ați gândit atunci când ați decis să discutați despre anumite subiecte?

Anamaria Ghiban: Aria tematică, să spunem, e foarte generoasă. Noi, de la început, când am avut inițiativa acestui eveniment, ne-am concentrat în primul rând pe formatul acesta de a aduce împreună elevi, profesori și părinți, într-o zi cu mai multe activități și, la fel ca și anul trecut, ne-am propus să lăsăm o plajă destul de mare pentru subiecte. Anul trecut a fost mult despre conectare, comunicare în educație, era și prima ediție. Anul acesta, cumva, lucrurile s-au legat de la sine și, inevitabil s-au îndreptat către inteligență artificială, către impactul tehnologiei asupra educației, către schimbările care au loc în educație și ce impact au asupra copiilor, părinților și profesorilor. Prin urmare, n-am putea vorbi neapărat de o temă ”umbrelă”. Ne-am ferit să facem lucrul acesta pentru a nu se înțelege că este un eveniment despre inteligență artificială și educație. Nu, este un eveniment educațional în care își găsesc locul mai multe teme, dar, într-adevăr, în acest an, mare parte din activități converg și către acest subiect care se pare că este în continuare de mare actualitate.

Andreea Daraban: Dintre invitații care au confirmat deja, pentru că sunt sigură că încă mai așteptați confirmări, așa se întâmplă când se organizează un eveniment, ce nume importante sunt pe afișul conferinței din 18 octombrie?

Anamaria Ghiban: O să încep în ordine inversă, pentru că, apropo de confirmări pe care încă le mai așteptăm, avem confirmarea domnului Doru Căstăian de la Galați, care e un nume în breasla noastră a profesorilor. Îl vom avea pe Bogdan Rațiu de la Târgu Mureș, profesor Merito, iarăși un om care face multe pentru educație. Vom avea și invitați care au fost și anul trecut la Connected și le-a plăcut și ne bucurăm că au acceptat să vină și în acest an. Este vorba despre Antoaneta Luchian, Ioana Avădani de la Centrul pentru Jurnalism Independent.

Cristina Mocanu: Și pentru că, așa cum spuneam la început, dorința noastră este să creștem acest eveniment, anul acesta avem și un invitat internațional. Andreas Galanos este un profesor din Grecia, care în timpul liber colaborează cu instituțiile europene în a redacta și a lucra la tot ceea ce înseamnă legislație cu privire la inteligența artificială, etică în folosirea ei în educație și așa mai departe. Și am considerat că expertiza lui e chiar necesară într-o discuție despre felul în care se schimbă educația odată cu inteligența artificială și, în egală măsură, ne bucurăm că a acceptat invitația noastră. El va avea un atelier pentru profesori care se va desfășura în limba engleză, așa încât, cum spuneam și la început, lucrurile sunt în evoluție și ne bucurăm că se întâmplă așa.

Andreea Daraban: Vorbeam anterior că una dintre temele abordate anul acesta este legată de AI în educație. Cum vedeți impactul acesta al inteligenței artificiale în școală, atât pentru profesori cât și pentru elevi?

Cristina Mocanu: Cât timp avem la dispoziție să discutăm despre asta? Cred că nu avem foarte mult, dar o să avem timp la Connected să dezbatem. Ceea ce ne interesează, cred, sau mă interesează pe mine mai mult, este să încercăm să nu polarizăm discuția, să nu spunem că e bine sau e rău că se întâmplă așa, ci să găsim acele elemente care fac inteligența artificială utilă în educație, care fac oamenii, profesorii, părinții, copiii să devină mai deschiși spre a utiliza, dar spre a utiliza în același timp într-o manieră etică, într-o manieră care să nu degenereze ulterior în, eu știu, lucruri negative. Așa încât a spune că în acest moment există un impact, cred că e cel mai safe. Cum este acest impact, va rămâne de văzut.

Anamaria Ghiban: De altfel, noi am dus ideile acestea și în atelierele noastre pentru profesori, pe care le ținem încă din ianuarie, despre utilizarea inteligenței artificiale în clasă și ne bucurăm că la Connected subiectul va fi discutat nu doar cu profesori și cu elevi, ci și cu părinți. Atelierele care sunt deja confirmate se duc și înspre discuțiile legate de folosirea responsabilă a inteligenței artificiale. O temă a unui atelier pentru părinți vizează relația părinte-copil văzută și prin prisma utilizării tehnologiei și a AI-ului.

Cristina Mocanu: Principiul evenimentului este tocmai acela de a aduce împreună aceste categorii, așa încât vom avea, rând pe rând, ateliere pentru profesori și elevi, părinți și profesori, părinți și elevi și așa mai departe. Deci va fi o rotație, să spunem, în cadrul evenimentelor, fiecare având parte de cel puțin unul dintre speakerii noștri.

Anamaria Ghiban: În acest an vom face și un pic de mișcare pentru că evenimentul a căpătat amploare, avem câteva ateliere în plus față de anul trecut, numeric vorbind, și prin urmare suntem sprijiniți și de cei de la Zbor Hub, care sunt alături de locația unde va avea loc Connected și vor avea atelierele loc și acolo și la Ramada.

Andreea Daraban: Așadar, ateliere și pentru elevi, și pentru profesori, și împreună, și separat, o multitudine de activități dedicate celor trei vectori din educație. Cei care doresc să participe, cum o pot face?

Anamaria Ghiban: Sunt trei categorii de invitații, să spunem, ca și anul trecut. Invitații pentru părinți, invitații pentru profesori și invitații pentru elevi. Ele pot fi solicitate pe site, acolo sunt toate detaliile. Ce este nou în acest an, în cazul uneia dintre categorii, și anume elevi, este că, pe lângă faptul că ei vor participa gratuit, trebuie să-și obțină locul, să spunem, la eveniment.

Andreea Daraban: Deci va fi o selecție a lor?

Cristina Mocanu: Da. Pentru că, de fapt, aceste invitații pe care le primesc elevii pe baza selecției, sunt susținute de către toți partenerii noștri care contribuie la organizarea evenimentului. Și atunci am luat această decizie, că ar fi mai bine ca elevii să beneficieze de sprijinul acestor parteneri și să candideze pentru o invitație la eveniment.

Andreea Daraban Așadar, cei care doresc să participe intră pe site-ul Connected, pe site-ul evenimentului, și acolo găsesc toate detaliile. Pe finalul dialogului nostru, s-a vorbit despre această conexiune între elevi, profesori și părinți, ce lipsește, în opinia dumneavoastră, din dialogul educațional actual și cum încearcă Connected să umple acest gol?

Cristina Mocanu: Cred că lipsește tocmai conexiunea. Și cred că, mai mult decât oricând, în ultima perioadă ne-am distanțat unii de alții în discuția publică. Am început să ne arătăm cu degetul unii pe alții, să vedem ce funcționează și ce nu, să ne dăm cu părerea mai mult sau mai puțin avizat. Și atunci, cred că un eveniment de genul acesta îi poate readuce împreună pe toți cei care fac parte din acest ecosistem al educației. Nu ne dorim să intrăm în dezbateri de altă natură decât educațională, dar, evident, că nu ignorăm tot ceea ce se întâmplă în educație în acest moment și credem că vom oferi profesorilor și părinților și elevilor un moment de răgaz, de respiro, de reflecție, în care să ne readucem aminte ce înseamnă, de fapt, educația și de ce o facem.

Anamaria Ghiban: Eu aș mai adăuga faptul că ceea ce lipsește este încrederea și încrederea se construiește prin conexiune. Dacă există conectare, dacă există dialog între cele trei categorii de actori implicați în educație, atunci va veni și încrederea. Și orice relație solidă cu efecte de lungă durată ar trebui să aibă la bază încrederea. Și personal, ca profesor de data asta, nu ca organizator al evenimentului, o spun, am constatat cu tristețe în ultimii ani, aș zice, că există o neîncredere în educație, în sistemul educațional, în încrederea părinților în profesori, a elevilor în profesori și așa mai departe.

Varianta audio a interviului: