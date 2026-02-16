#StareaEducației (INTERVIU) Radiologie și Chimie medicală, noi programe de studii la UMF Iași. Locuri neocupate anul trecut la Asistență medicală militară, în ciuda beneficiilor duble pentru studenți. Prof. dr. Ionela Lăcrămioara Șerban: ”Metodologia de admitere rămâne neschimbată, data examenului oficial nu a fost însă stabilită.”

Pe 1 martie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași organizează prima simulare din acest an a concursului de admitere, un eveniment devenit deja reper pentru elevii care își doresc o carieră în domeniul medical. Ajunsă la ediția a XV-a, simularea reprezintă un proiect educațional realizat în colaborare cu societățile studențești și reproduce fidel condițiile examenului oficial. Despre importanța acestui moment și despre noutățile pregătite pentru anul universitar viitor a vorbit la Starea Educației, prof. dr. Ionela Lăcrămioara Șerban, prorector pentru învățământ universitar de licență și master.

Pe lângă sesiunea din martie, universitatea a programat o a doua simulare în luna aprilie. Prima le permite elevilor să își evalueze nivelul de pregătire, iar cea de-a doua să măsoare progresul realizat între timp, a declarat prof. dr. Ionela Lăcrămioara Șerban. După susținerea probei, candidații primesc punctajul obținut și se realizează un clasament, cu respectarea principiilor de confidențialitate.

Metodologia de admitere la UMF Iași rămâne neschimbată față de anii anteriori. Data exactă a examenului va fi stabilită de Consiliul Național al Rectorilor, astfel încât toate universitățile tradiționale de medicină din țară să organizeze concursul în aceeași zi, a mai spus prorectorul UMF Iași.

Două noi specializări din 2026

Începând cu anul universitar 2026–2027, UMF Iași introduce două noi programe de licență, fiecare cu câte 50 de locuri. Prof. dr. Ionela Lăcrămioara Șerban a declarat că la Facultatea de Medicină va fi lansată specializarea Radiologie și Imagistică Medicală, un program de trei ani care formează specialiști în tehnici moderne de diagnostic – de la radiologie convențională și tomografie computerizată până la rezonanță magnetică și ecografie. La Facultatea de Farmacie va fi introdus programul Chimie medicală, tot cu durata de trei ani. Acesta va pregăti specialiști cu solide cunoștințe de chimie aplicată în medicină, biochimie și științe biologice, capabili să lucreze în laboratoare de diagnostic clinic, companii farmaceutice sau în cercetare.

Medicina militară – oportunitate pentru viitorii candidați

Din 2025, UMF Iași oferă, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale, două programe cu profil medico-militar: medicină militară (șase ani) și asistență medicală generală militară (patru ani). Prof. dr. Ionela Lăcrămioara Șerban a declarat că acestea se alătură programelor similare existente la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, iar mai recent și la Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca.

Pentru medicină militară au fost alocate anul trecut 10 locuri, iar pentru asistență medicală militară, 15 locuri. Admiterea presupune, pe lângă examenul academic, parcurgerea etapelor de recrutare și selecție organizate de Ministerul Apărării: evaluări psihologice, probe fizice, interviuri și examinări medicale.

Studenții beneficiază de locuri bugetate, bursă din partea Ministerului Educației și soldă acordată de Ministerul Apărării.

Andreea Daraban: S-au finalizat înscrierile pentru prima simulare din acest an a concursului de admitere. Există mulți elevi care doresc să participe, să-și testeze cunoștințele?

Ionela Lăcrămioara Șerban: Sigur, sunt mulți elevi înscriși pentru acest examen de simulare. Această simulare a concursului de admitere este un proiect educațional al universității noastre, iată am ajuns la ediția a 15-a, anul acesta, proiect educațional care este în colaborare cu societățile studențești din universitate și care reproduc condițiile și atmosfera concursului de admitere. Scopul lui este ca participanții să se familiarizeze cu formatul examenului, să-și testeze nivelul de pregătire și să identifice punctele slabe și să-și îmbunătățească strategia de învățare până la admiterea oficială.

Andreea Daraban: Mai există o simulare, una organizată în aprilie.

Ionela Lăcrămioara Șerban: Este de pe acum anunțată, tocmai pentru ca absolvenții de liceu să planifice studiul și să poată să participe și la următoarea sesiune de simulare. De ce sunt importante două simulări? Pentru că prima te ajută să-ți evaluezi pregătirea și a doua te ajută să vezi progresul și ce ai muncit între timp și ai reușit să asimilezi pentru concursul oficial de admitere.

Andreea Daraban: Structura testului pentru simulare este similară cu cea a examenului de admitere, iar materia, programa, este aceeași ca pentru examenul propriu zis?

Ionela Lăcrămioara Șerban: Sigur trec prin toată materia. Formatul testului este de tip grilă, exact cum este și concursul oficial, durata este de trei ore, cu grad de dificultate a întrebărilor exact ca la concursul real, pentru că întrebările, subiectele sunt elaborate de cadrele didactice din universitatea noastră și respectă exact aceeași parametri ca examenul oficial de admitere. Simularea aceasta are aceleași reguli de timp, de structură și oferă posibilitatea elevilor să experimenteze real atmosfera concursului de admitere.

Andreea Daraban: Vom avea un clasament sau un feedback după simulare? Cum pot folosi candidații rezultatele acestor testări?

Ionela Lăcrămioara Șerban: Sigur, respectând principiile de confidențialitate, avem clasamentul, fiecare candidat știe punctajul care l-a obținut la această simulare.

Andreea Daraban: Universitatea de Medicină din Iași mai are în plan sesiuni de pregătire la disciplinele de examen pentru viitorii candidați? Știu că au avut loc încă de anul trecut astfel de întâlniri între profesori și elevi.

Ionela Lăcrămioara Șerban: Da, sunt în fiecare săptămână. Au început de aproximativ o lună de zile aceste întâlniri, sâmbăta și duminica, la discipline precum Anatomia și fiziologia omului, la Chimie, la Fizică, sunt astfel de întâlniri la Matematică pentru candidații care optează pentru aceste discipline. Sunt cursuri gratuite, cu cadre didactice din universitatea noastră.

Andreea Daraban: Cum se va desfășura anul acesta concursul oficial de admitere la UMF Iași și în ce constă, practic, metodologia aprobată de universitate? Sunt schimbări?

Ionela Lăcrămioara Șerban: Nu sunt schimbări, sunt aceleași condiții ca în anii precedenți. Candidații se înscriu pentru concursul de admitere. În momentul în care dosarul este validat, conține toate documentele, primesc o legitimație de concurs, se prezintă în ziua respectivă la concurs. Trebuie să vă spunem că, deocamdată, exact ziua admiterii nu o cunoaștem, pentru că ea se stabilește de către Consiliul Național al Rectorilor pentru toate universitățile de medicină tradiționale în aceeași zi. Și în funcție de opțiunile candidaților, ei pot să susțină examenul la Anatomia și fiziologia omului, Fizică sau Chimie la alegere pentru Medicină, pentru Medicină dentară la fel, pentru Bioinginerie este Matematica, pentru Facultatea de Farmacie, Chimie organică sau Biologie vegetală. Aceste probe de concurs sunt precizate în metodologia de admitere care este postată pe site-ul universității. Nu sunt schimbări față de anii precedenții.

Andreea Daraban: Din anul școlar 2026-2027, Universitatea de Medicină din Iași introduce două noi specializări pentru studenți. Despre ce este vorba mai exact?

Ionela Lăcrămioara Șerban: Facultatea de Medicină a propus o specializare nouă, se numește Radiologie și Imagistică Medicală. Este o specializare în domeniul sănătate, pentru studii de licență de trei ani. Acest program pregătește specialiști în tehnici moderne de imagistică medicală, oferind în felul acesta studenților, care se înscriu la acest program, cunoștințe teoretice și practice în acest domeniu, și anume, pentru tehnici de radiologie convențională, pentru tomografie computerizată, pentru rezonanță magnetică nucleară, ecografie și alte proceduri imagistice moderne. Pentru că, așa cum știm și noi și am văzut, aceste competențe sunt cerute din ce în ce mai mult în sistemul nostru medical pentru diagnosticare și monitorizare a pacienților.

Andreea Daraban: După ce finalizează cei trei ani de studii, practic, ce licență vor avea? Ce vor putea face cu această diplomă?

Ionela Lăcrămioara Șerban: Sunt specialiști în domeniul radiologie și imagistică și pot lucra în centre de imagistică, în laboratoare de imagistică, în spitale, în unități medicale unde există un laborator de imagistică medicală, ca tehnicieni.

Andreea Daraban: Pot continua apoi studiile pe partea de medicină, adică dacă ei vor să aprofundeze și să devină medici, pot urma în continuare studiile?

Ionela Lăcrămioara Șerban: Sigur, se pot înscrie la programul medicină sau pot să-și continue studiile cu un program de masterat adecvat.

Andreea Daraban: Pentru studiile de medicină va fi nevoie de un nou examen?

Ionela Lăcrămioara Șerban: Da, va fi nevoie de un nou examen de admitere.

Andreea Daraban: Și durata studiilor va fi la fel ca a unui absolvent de liceu obișnuit?

Ionela Lăcrămioara Șerban: Da. Însă au o facilitate, făcând un astfel de program de licență, ei se pot înscrie ca și candidați la cea de-a doua facultate, pe care o urmează, care nu mai necesită un concurs de admitere, așa cum am văzut, ci este un concurs de dosare și pot să continue studiile fără un concurs de admitere clasic, de care am vorbit mai devreme.

Andreea Daraban: Am înțeles, dar contracost.

Ionela Lăcrămioara Șerban: Da, contracost. Este al doilea program de licență. Dacă primul program de licență este la taxă, atunci al doilea poate fi la buget. Sau invers.

Andreea Daraban: Și câte locuri vor fi pentru această nouă specializare?

Ionela Lăcrămioara Șerban: 50 de locuri. Anul acesta vom avea 50 de locuri.

Andreea Daraban: Cealaltă nouă specializare este la Facultatea de Farmacie.

Ionela Lăcrămioara Șerban: Da, și Facultatea de Farmacie ne-a propus un nou program, care este și el autorizat, ca și cel de Radiologie. Se numește Chimie medicală. Este tot așa, un program de licență de 3 ani, care este conceput pentru a forma specialiști cu baze solide în chimie aplicată în medicină, în biochimie și în științe biologice. Aceștia vor fi chimiști în laboratoarele de diagnostic clinic și de diagnostic biomedical. Sunt chimiști care vor putea profesa în companii farmaceutice și biochimice, în cercetarea științifică și dezvoltarea de noi produse medicale, în industrie. Pentru această specializare avem tot 50 de locuri.

Andreea Daraban: De anul trecut, Universitatea de Medicină din Iași pregătește și specialiști care să practice medicina militară. E un domeniu solicitat de Ministerul Apărării, iar locurile sunt finanțate de Ministerul Apărării. Cum s-a desfășurat anul trecut admiterea? S-au ocupat locurile?

Ionela Lăcrămioara Șerban: Într-adevăr, începând cu anul trecut, Universitatea noastră, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale, oferă două programe de studiu de profil medico-militar, Medicină militară, șase ani de studiu, și Asistență medicală generală militară, patru ani de studiu. Numărul de locuri este în funcție de necesitățile Ministerului Apărării Naționale și în fiecare an, în funcție de necesități, se prezintă această cifră de școlarizare. Este o noutate pentru că aceste două programe, din Regiunea de Nord-Est a României, răspund nevoilor de formare a specialiștilor medicali în sistemul militar de sănătate. Pentru programul Medicină militară, scopul este să formăm ofițeri medici, pregătiți pentru a lucra în structurile sanitare ale armatei române. Studenții care urmează cursurile de medicină militară sunt alături de colegii lor civili, în schimb, în plus, beneficiază de o pregătire medico-militară specifică, organizată de Institutul Medico-Militar din București. După patru ani de studiu, studenții primesc gradul de sublocotenent și continuă ca și ofițeri pentru anii V și VI, iar la absolvire sunt repartizați ca ofițeri medici în unitățile medicale militare ale Ministerului Apărării Naționale. Noi avem avantajul că avem Spital Militar aici în Iași, care are nevoie de cadre specializate în acest domeniu, astfel încât este o oportunitate nemaipomenită pentru acești candidați.

Andreea Daraban: Examenul de admitere este similar cu cel de la Facultatea de Medicină, dar totuși există niște criterii în plus de care se ține cont.

Ionela Lăcrămioara Șerban: Exact, examenul de admitere este similar, dar înainte de a ajunge la examenul de admitere, acești candidați trebuie să treacă întâi prin procesul de recrutare și selecție al Ministerului Apărării Naționale. Acest proces include evaluări psihologice, evaluări motrice, interviuri și examinări medicale. După aceste testări, în momentul în care candidatul este declarat admis, susține examenul de admitere pe locurile speciale ale Ministerului Apărării Naționale, care sunt locuri bugetate.

Andreea Daraban: Câte locuri sunt pentru medicină militară?

Ionela Lăcrămioara Șerban: Pentru Medicină, anul trecut au fost 10 locuri. Anul acesta s-ar putea să fie mai multe sau în funcție de necesitățile Ministerului Apărării Naționale.

Andreea Daraban: Pregătiți și asistenți medicali în acest domeniu.

Ionela Lăcrămioara Șerban: La fel și pentru Asistență medicală militară, implică obținerea unui grad militar la finalul studiilor. Acesta este de sergent și, la fel, absolventul poate lucra în unitățile sanitare medicale militare. Anul trecut am avut 15 locuri.

Andreea Daraban: S-au ocupat?

Ionela Lăcrămioara Șerban: Nu, nu s-au ocupat, pentru că Ministerul Apărării Naționale ne-a comunicat relativ tardiv numărul de locuri pe care ni-l oferă pentru asistență medicală și cred că noi nu am avut suficient timp pentru a face o promovare adecvată pentru candidați.

Andreea Daraban: Ce trebuie să știe candidații care vor să opteze pentru acest domeniu al asistenței medicale militare?

Ionela Lăcrămioara Șerban: Trebuie să știe că trebuie să susțină aceste teste și în momentul în care sunt admiși, se pot prezenta la concursul de admitere pe locuri bugetate, patru ani de studiu.

Andreea Daraban: Înțeleg că primesc și o soldă.

Ionela Lăcrămioara Șerban: Primesc și o soldă atât cei de la Medicină militară cât și cei de la Asistență medicală. De asemenea, repet, sunt pe locuri bugetate, dar ei au, să spunem, beneficii duble, la fel ca și studenții de medicină civilă care primesc burse de la Ministerul Educației și acești studenți de la Medicină militară sau Asistență medicală militară primesc burse din partea Ministerului Educației, plus solda pe care o primesc din partea Ministerului Apărării Naționale.

Andreea Daraban: Iată, așadar, specializări cerute de Ministerul Apărării. Ne putem gândi, oare or fi și în contextul acesta al războiului de la graniță sau care sunt raționamentele pentru care s-a dorit înființarea acestei specializări?

Ionela Lăcrămioara Șerban: Nu cred că este în contextul războiului de la graniță pentru că Universitatea noastră a făcut de mulți ani demersuri în acest sens, pentru a avea pregătire și contract de colaborare cu Ministerul Apărării Naționale și abia acum am reușit să finalizăm acest proiect al nostru al Universității și obținerea de locuri pentru Medicină militară și Asistență medicală militară. Cred că este în ideea faptului că avem un Spital militar care se dezvoltă foarte frumos, care are finanțări foarte multe și are nevoie de cadre care să funcționeze în acest domeniu.

Andreea Daraban: Se făcea această pregătire la alte universități din țară?

Ionela Lăcrămioara Șerban: Până anul trecut două Universități de Medicină făceau această pregătire, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București, alături de Institutul Medico-Militar din București și Universitatea de Medicină, Știință și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș. De anul trecut și Universitatea de Medicină din Cluj mai are o astfel de specializare și cred că și cea din Arad.

