#StareaEducației (INTERVIU) Proiect transfrontalier, în valoare de 850.000 de euro, accesat de Școala Gimnazială ”Ion Simionescu” din Iași. Sabina Manea, directorul instituției: ”Este un proiect complex, care are mai multe direcții, atât îmbogățirea infrastructurii cât și a activității educaționale, în parteneriat cu colegii noștri din localitatea Drochia, Republica Moldova.”

Publicat de andreeadaraban, 7 octombrie 2025, 11:05

Școala Gimnazială„ Ion Simionescu” din Iași demonstrează, încă o dată, că viziunea, implicarea și capacitatea de a accesa fonduri europene pot transforma profund mediul educațional. Printr-un nou proiect, în valoare de 850.000 de euro, instituția continuă tradiția de a investi în infrastructură și dezvoltare profesională, dar și de a crea pârghii de colaborare internațională.

Lansat în luna iulie, proiectul transfrontalier este implementat în parteneriat cu o școală din localitatea Drochia, Republica Moldova. Colaborarea urmărește nu doar modernizarea infrastructurii, ci și dezvoltarea unei platforme de învățare comună pentru elevi și cadre didactice de pe ambele maluri ale Prutului.

„Este vorba despre un proiect complex care merge spre mai multe direcții, atât îmbogățirea infrastructurii cât și a activității educaționale”, a declarat directorul instituției, Sabina Manea.

Una dintre componentele proiectului vizează construcția a trei săli de clasă moderne, dintre care una va fi dotată ca laborator de informatică. Aceste spații vor contribui la reducerea numărului de clase care învață în schimbul doi, o problemă cu care se confruntă școlile cu cerere mare.

O altă componentă a proiectului o reprezintă activitățile extracurriculare desfășurate în cadrul a șase cluburi tematice. ”Cadrele didactice din școala noastră și din Republica Moldova vor beneficia de cursuri de formare, iar copiii din școala noastră vor beneficia, de asemenea, gratuit, de activitățidesfățurate în clubul de șah, de muzică contemporană, clubul ecologiștilor, clubul multilingvistic, clubul de dezbatere și clubul de pictură, ” a mai afirmat Sabina Manea.

Aceste cluburi sunt coordonate de profesori selectați prin apel public, care sunt remunerați în cadrul proiectului. Activitățile vor avea loc bilunar și vor implica interacțiuni directe și online cu elevii din Republica Moldova, promovând învățarea colaborativă și schimbul de experiență între copii.

Școala Gimnazială „Ion Simionescu” din Iași nu se află la primul proiect de acest tip. Cu doar doi ani în urmă, unitatea a implementat un proiect POCU în parteneriat cu alte două școli din județ, în valoare de 350.000 de euro, prin care au fost create 12 cluburi educaționale gratuite pentru elevi.

Totodată, școala este prima din județul Iași echipată cu panouri fotovoltaice. devenind prosumator. ” Avem 76 de panouri pe acoperișul școlii și mai mult decât atât există baterii de stocare în valoare de 30 de kW. Și, într-adevăr, de când am devenit prosumatori, facturile noastre la energia electrică sunt cu minus. E o economie importantă pentru că putem investi acești bani în materiale pentru copii, cărți, jocuri și alte materiale didactice, ” a mai declarat directorul Școlii ”Ion Simionescu”, Sabina Manea.

Varianta audio a interviului: