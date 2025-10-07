Ascultă Radio România Iași Live
#StareaEducației (INTERVIU) Proiect transfrontalier, în valoare de 850.000 de euro, accesat de Școala Gimnazială ”Ion Simionescu” din Iași. Sabina Manea, directorul instituției: ”Este un proiect complex, care are mai multe direcții, atât îmbogățirea infrastructurii cât și a activității educaționale, în parteneriat cu colegii noștri din localitatea Drochia, Republica Moldova.”

Publicat de andreeadaraban, 7 octombrie 2025, 11:05

Școala Gimnazială„ Ion Simionescu” din Iași demonstrează, încă o dată, că viziunea, implicarea și capacitatea de a accesa fonduri europene pot transforma profund mediul educațional. Printr-un nou proiect, în valoare de 850.000 de euro, instituția continuă tradiția de a investi în infrastructură și dezvoltare profesională, dar și de a crea pârghii de colaborare internațională.

Lansat în luna iulie, proiectul transfrontalier este implementat în parteneriat cu o școală din localitatea Drochia, Republica Moldova. Colaborarea urmărește nu doar modernizarea infrastructurii, ci și dezvoltarea unei platforme de învățare comună pentru elevi și cadre didactice de pe ambele maluri ale Prutului.

Este vorba despre un proiect complex care merge spre mai multe direcții, atât îmbogățirea infrastructurii cât și a activității educaționale”, a declarat directorul instituției, Sabina Manea.

Una dintre componentele  proiectului  vizează construcția a trei săli de clasă moderne, dintre care una va fi dotată ca laborator de informatică. Aceste spații vor contribui la reducerea numărului de clase care învață în schimbul doi, o problemă cu care se confruntă școlile cu cerere mare.

O altă componentă a proiectului o reprezintă activitățile extracurriculare desfășurate în cadrul a șase cluburi tematice. ”Cadrele didactice din școala noastră și din Republica Moldova vor beneficia de cursuri de formare, iar copiii din școala noastră vor beneficia, de asemenea, gratuit, de  activitățidesfățurate în clubul de șah, de muzică contemporană, clubul ecologiștilor, clubul multilingvistic, clubul de dezbatere și clubul de pictură, ” a  mai afirmat Sabina Manea.

Aceste cluburi sunt coordonate de profesori selectați prin apel public, care sunt remunerați în cadrul proiectului. Activitățile vor avea loc bilunar și vor implica interacțiuni directe și online cu elevii din Republica Moldova, promovând învățarea colaborativă și schimbul de experiență între copii.

Școala  Gimnazială „Ion Simionescu”  din Iași nu se află la primul proiect de acest tip. Cu doar doi ani în urmă, unitatea a implementat un proiect POCU în parteneriat cu alte două școli din județ, în valoare de 350.000 de euro, prin care au fost create 12 cluburi educaționale gratuite pentru elevi.

Totodată, școala este prima din județul Iași echipată cu panouri fotovoltaice. devenind prosumator. ” Avem 76 de panouri pe acoperișul școlii și mai mult decât atât există baterii de stocare în valoare de 30 de kW.  Și, într-adevăr, de când am devenit prosumatori, facturile noastre la energia electrică sunt cu minus. E o economie importantă pentru că putem investi acești bani în materiale pentru copii, cărți, jocuri și alte materiale didactice, ” a mai declarat directorul Școlii ”Ion Simionescu”, Sabina Manea.

Varianta audio a interviului:

 

#StareaEducației (INTERVIU) Daniela Claudia Orășanu, directorul Colegiului Tehnic ”Unirea” din Pașcani: ”Avem specializări care nu mai spun nimic în 2025. Nu țin cont de inteligența artificială, de noile tehnologii. Avem standarde de pregătire profesională care nu sunt în concordanță cu cele europene.”
Emisiuni luni, 6 octombrie 2025, 12:39

O școală în care vii copil și pleci om, așa definește Daniela Claudia Orășanu, directorul Colegiului Tehnic  ”Unirea” din Pașcani,...

Ceahlăul – muntele sfânt al neamului românesc și o veritabilă atracție turistică. Ciprian Grigore Tănase, învățător și turist (Petru Vodă, jud. Neamț) cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 06.09.2025.
Emisiuni luni, 6 octombrie 2025, 12:37

Pe o suprafaţă relativ restrânsă, comparativ cu alte masive, Ceahlăul oferă drumeţului o varietate spectaculoasă de privelişti neasemuite...

Cinema Ateneu, ofertă culturală excepțională și în luna octombrie 2025. Andrei Giurgia s-a auzit pe frecvențele noastre, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 6 octombrie 2025, 10:09

Cinema Ateneu, ofertă culturală excepțională și în luna octombrie 2025: proiecte noi, proiectii speciale și întâlniri necesare cu...

Provocare pentru studenți de la Leaders Explore! Daria Roman, project assistant Fundația Leaders, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 6 octombrie 2025, 09:49

Cauți contextul în care să-ți dezvolți abilitățile de leadership, lucru în echipă și colaborare necesare unui student? Fundația Leaders te...

Emisiuni luni, 6 octombrie 2025, 09:27

Suntem activi și împlicați în comunitatea noastră, proiect al Asociației Pro Roma – subiect al emisiunii Viața Romilor de luni, 6 OCTOMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban

La invitația doamnei Margareta Herțanu, președinte al Asociației Pro Roma, zilele trecute am ajuns în Comunitatea Romilor din comuna Lungani,...

Emisiuni sâmbătă, 4 octombrie 2025, 09:28

(V)Conferința anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria”, ediția a VI-a

La Iași, în perioada 4–5 septembrie 2025, s-a desfășurat Conferința anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria”, manifestare aflată la...

Emisiuni vineri, 3 octombrie 2025, 15:49

#StareaEducației (INTERVIU)”Connected 3.2” – evenimentul dedicat profesorilor, părinților și elevilor în care se vorbește deschis despre educație, pe 18 octombrie, la Iași. Anamaria Ghiban, co-fondatoare Asociația PISC: ”Ceea ce lipsește din dialogul educațional actual este încrederea, iar aceasta se construiește prin conexiune.”

 Într-o lume educațională tot mai complexă, în care tehnologia, inteligența artificială și noile generații pun la încercare modelele...

Emisiuni vineri, 3 octombrie 2025, 13:15

Atenție șoferi, nu încercați să păcăliți fiola! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 03.10.2025.

  𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫t𝐚𝐧𝐭: Pentru dispariția completă a alcoolului etilic din sânge, la o alcoolemie de 100 mg/dl ( 1 g°/00 ) sunt...

