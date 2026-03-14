„Lumea detaliilor. Cu sau împotriva trendului", noua expoziție de la Borderline Art Space din Iași

La Borderline Art Space din Iași poate fi vizitată expoziția „Lumea detaliilor. Cu sau împotriva trendului", semnată de artista Viktoria Binschtok. Proiectul reunește serii fotografice care analizează modul în care tehnologia și mediul online influențează felul în care privim realitatea.

Publicat de isoreanu, 14 martie 2026, 08:13

La Borderline Art Space din Iași a fost deschisă o nouă expoziție semnată de artista germană Viktoria Binschtok. Intitulată „Lumea detaliilor. Cu sau împotriva trendului”, expoziția reunește proiecte fotografice care analizează felul în care tehnologia influențează modul în care privim și înregistrăm realitatea.

Ioana Soreanu a fost prezentă la vernisaj.

 

La Borderline Art Space din Iași a fost deschisă miercuri expoziția „Lumea detaliilor. Cu sau împotriva trendului”, semnată de artista Viktoria Binschtok și curatoriată de Christin Müller și Florian Ebner. Lucrările sunt descrise drept „intervenții fotografice contemporane”. Imagini din New York City, decupate din viața reală și surprinse de artistă, sunt prezentate în paralel cu reprezentări ale acelorași locuri de pe Google Street View. Un alt proiect documentează începutul expansiunii smartphone-urilor. Fotografiile, realizate în Tokyo, în 2004, surprind momentul în care tot mai mulți oameni devin captivi ecranelor telefoanelor inteligente, în timp ce atenția față de spațiul din jur scade treptat. Curatoarea Dumitrița Moroșanu a vorbit despre Viktoria Binschtok și despre proiectele sale:

Dumitrița Moroșanu: Este o artistă foarte jucăușă în practica ei. Avem în expoziție trei cicluri de lucrări care funcționează foarte bine dacă sunt privite din punct de vedere al timpului, pentru că primul ciclu de lucrări este realizat între 2004 și 2007 și vedem, practic, începutul tehnologiei. Apoi, pe măsură ce trecem la celelalte două cicluri de lucrări, care se intersectează, la un moment dat, în instalația din cadrul expoziției, putem vedea cum practica ei evoluează în același timp cu practicile fotografice și cum acestea sunt aliniate cu dezvoltarea internetului în lumea de azi. 

 

 

I.S.: În contextul acestei expoziții, cum extinde sau cum transformă artista fotografia documentară? 

Dumitrița Moroșanu: Cred că o transformă prin perspectivele pe care le abordează, deoarece merge de la perspectiva obiectivă pe care o promovează internetul spre perspectiva subiectivă, atunci când merge pe teren și captează detalii din același loc pe care le găsește pe internet, dar care descriu o cu totul altă realitate socială. Astfel, face această trecere între lumi: din mediul virtual, care abia era în construcție, către lumea reală.

 

Expoziția face parte din proiectul „Fluxuri & sedimente”, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, și este realizată de Institutul pentru Relații Culturale Externe din Germania. Detalii au fost oferite de directorul galeriei, George Pleșu, project manager AltIași:

George Pleșu: Expoziția aceasta este, în primul rând, ar trebui precizat, o expoziție IFA. IFA este o organizație subordonată Ministerului de Externe al Germaniei și se ocupă cu itinerarea unor expoziții importante în lume, importante, bineînțeles, pentru cultura germană. În cazul de față, este vorba de doi artiști fotografi: Michael Schaeffer, care a avut expoziția luna trecută, și Viktoria Binschtok, care este o artistă născută în Rusia, dar care și-a urmat aproape întreaga carieră în Germania, fiind astfel asimilată spațiului german. Expoziția a ajuns prima dată în România anul trecut, în februarie, la Art Safari și, pentru că ne-a plăcut foarte mult, am reușit să-i convingem pe cei de la IFA să o aducă și în Iași. Este un lucru important, zic eu, pentru că aceste expoziții sunt, de obicei, expoziții muzeale, deci au nevoie de alt tip de spațiu. Dar, pentru că le-a plăcut activitatea galeriei și pentru că au fost interesați să vină cu aceste lucrări și în Iași, au fost deschiși și, iată, un an mai târziu, le avem aici.  Expoziția poate fi vizitată până pe două aprilie.

 

