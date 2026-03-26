MApN: O dronă deviată de apărarea antiaeriană ucraineană s-a prăbuşit în România, la 4 km de graniţă

Publicat de Andreea Drilea, 26 martie 2026, 08:44

O dronă militară a pătruns 4 kilometri în spaţiul aerian naţional şi s-a prăbuşit în apropierea localităţii Parcheş, după ce a fost deviată de apărarea antiaeriană ucraineană, informează, joi, Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

Potrivit sursei citate, în noaptea de miercuri spre joi, forţele Federaţiei Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în zona de nord a judeţului Tulcea.

Două aeronave F-16 au decolat la ora 00:16 de la Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situaţiei aeriene.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 00:35 un mesaj RO-ALERT.

La ora 00:44, o dronă deviată de apărarea antiaeriană ucraineană a pătruns în spaţiul aerian naţional pe distanţa de aproximativ 4 kilometri, apoi s-a prăbuşit la 2 km de localitatea Parcheş, în afara zonei locuite, precizează MApN.

O autospecială IGSU şi echipe ale MApN au fost direcţionate către locul evenimentului, unde au descoperit o porţiune de vegetaţie arsă şi resturi de dronă.

Nu s-au raportat pagube materiale sau victime.

Zona a fost securizată, urmând ca echipe specializate ale MApN şi SRI să efectueze cercetările la faţa locului.

Cel puţin zece persoane au sunat, în noaptea de miercuri spre joi, la numărul unic de urgenţă 112 pentru a cere lămuriri cu privire la zgomotele auzite în urma atacurilor Rusiei asupra oraşelor ucrainene aflate la graniţa cu România, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Delta.

Purtătorul de cuvânt al ISU Delta, Daniel Năstase, a precizat că persoanele care au sunat au semnalat că auzeau zgomote puternice şi doreau să afle cauza acestora.

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 00:30, un nou mesaj de alertă extremă, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, în mesaj, populaţia fiind avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi primind recomandări pentru autoprotecţie. AGERPRES/FOTO MApN