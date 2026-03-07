(INTERVIU) Ateliere STEAM pentru copii la Iași. Laura Frențescu Tordai fondatoarea Clubului Cerc Experimentis: „Este important ca elevii să înțeleagă concepte din lumea înconjurătoare și să experimenteze.”

Publicat de andreeadaraban, 7 martie 2026, 07:57 / actualizat: 7 martie 2026, 9:29

Asociația ”Cultură, Educație, Recreație” și Cerc Experimentis organizează ateliere STEAM, concretizate în întâlniri săptămânale dedicate copiilor pasionați de știință, tehnologie și creație. Programul oferă acestora oportunitatea de a aborda concepte științifice din perspective interdisciplinare. Activitățile sunt practice și aplicate, punând accent pe învățarea prin experiență directă.

Ultimul atelier, intitulat ”Artă, Tradiție și Tehnologie, cum realizăm felicitări și mărțișoare cu ajutorul unui plotter cutter ”, a avut loc weekendul trecut la Galeriile ”Grumăzescu” din Iași. Participanții au descoperit modul în care tradiția se îmbină cu tehnologia modernă, utilizând un echipament digital pentru a crea felicitări și mărțișoare personalizate.

Laura Frențescu Tordai, fondatoarea Clubului Cerc Experimentis și a Asociației ”Cultură, Educație, Recreație”, cadru didactic asociat la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, i-a vorbit colegei noastre, Andreea Daraban, despre importanța îmbinării artei cu științele exacte în dezvoltarea copiilor.

Andreea Daraban: De cât timp organizați atelierele STEAM pentru elevi și ce v-a determinat să vă îndreptați către acestea?

Laura Frențescu Tordai: Atelierele acestea au loc în Iași, pentru copii, din 2019. Și ce ne-a determinat? Tocmai ne-a determinat experiența anterioară, și anume faptul că, înainte de 2019, soțul meu și cu mine am locuit în Germania. Am lucrat acolo și acest lucru ne-a oferit oportunitatea de a vizita foarte multe muzee de științe interactive pentru copii, unde am avut ocazia să vedem foarte multe experiențe de tipul acesta, care erau oferite atât copiilor care veneau însoțiți de părinți, dar erau și grupuri școlare. Și mai mult decât atâta, explorând domeniul, am observat că erau oferite ateliere, inclusiv pentru profesori, deci formare profesională. Și pentru că ne-am dorit să oferim și copiilor din Iași astfel de experiențe, când ne-am întors în țară, am fondat clubul și am pornit cu aceste tipuri de ateliere.

Andreea Daraban: Cui sunt dedicate mai exact?

Laura Frențescu Tordai: Am avut copiii cu vârste de la grădiniță până spre liceu. Ce s-a înregistrat este că majoritatea copiilor care au venit la ateliere sunt din ciclul primar. Practic, activitățile s-au desfășurat preponderent pentru copiii din ciclurile primare și pot fi adaptate și pentru vârste mai mici sau mai mari.

Andreea Daraban: A fost o deschidere mai mare din partea acestora, a celor de clase primare? Sunt mai curioși?

Laura Frențescu Tordai: Cred că toți sunt curioși, dar felul în care e structurată activitatea didactică și activitatea efectivă a copiilor, deja la gimnaziu intervin materiile, intervin olimpiadele și alte activități didactice, care le iau destul de mult timp copiilor. Și atunci, copiii din primar au mai multe șanse și părinții cred că optează pentru mai multe oportunități, astfel încât ei să aibă ocazia să cunoască diferite tipuri de activități.

Andreea Daraban: Unde desfășurați aceste ateliere pentru copii, în special pentru cei de clasele primare?

Laura Frențescu Tordai: O mică paranteză aș face la atelierele noastre, cele pe care nu le desfășurăm în școli. Pentru că țin să spun că o parte din ele se desfășoară în școli cu care avem parteneriate și mergem săptămânal, de cel puțin patru ani. Atelierele pe care le desfășurăm în afara școlilor, ne bucurăm anul acesta și am început un frumos parteneriat cu Muzeul Municipal ”Regina Maria” din Iași și practic la atelierele de weekend îi așteptăm pe cei curioși și dornici să exploreze, la locațiile Muzeului ”Regina Maria” și ele sunt deschise inclusiv părinților, pentru că am avut o experiență pre-pandemică, să spunem, dar și post-pandemică foarte frumoasă, în care și părinții își doreau și ei să experimenteze și să învețe cele mai interesante lucruri, așa că copiii pot fi însoțiți și de adulți.

Andreea Daraban: La cele extrașcolare, cele de weekend, copiii pot veni însoțiți de părinți care lucrează cot la cot cu cei mici?

Laura Frențescu Tordai: Exact, sunt și ei implicați și dacă nu lucrează în echipă, atunci au ocazia chiar să intre în pielea cercetătorului sau experimentatorului, ei înșiși.

Andreea Daraban: În ce constau aceste ateliere pe care le desfășurați în locațiile care aparțin de Muzeul ”Regina Maria” din Iași? Ne puteți da exemplu de un astfel de atelier? Cum se desfășoară activitățile?

Laura Frențescu Tordai: Practic, fiecare atelier este ca o lecție, am putea spune, care are o parte introductivă, în care vrem să introducem și să clarificăm concepte, pentru că ne interesează nu numai să urmărim partea de ”wow” a experienței, ci să se înțeleagă concepte din lumea înconjurătoare și nu numai. Și atunci prima parte este aceasta, apoi urmează o parte în care aplicăm efectiv ceea ce facem și atunci ori facem experimente, ori aplicăm împreună, lucrăm în echipă, ori, cum a fost atelierul despre care ați menționat, folosim efectiv un plotter cutter pe care îl programăm sau mai bine zis programăm designul a ceea ce vrem să realizăm, apoi realizăm și facem tot procesul împreună. Sâmbătă, 7 martie, de exemplu, vom avea un atelier care îmbină matematica și arta și pentru că tot e sezonul primăverii și al darurilor pentru oamenii dragi de lângă noi. Vom folosi matematica și algoritmica, practic, pentru a genera pas cu pas modele care ar putea fi transpuse în felicitări pentru bunici, mămici și nu numai.

Andreea Daraban: Iată cum se îmbină științele cu arta într-un mod armonios. Copiii sunt foarte încântați.

Laura Frențescu Tordai: Da, mai ales când realizează ei înșiși, cu mânuțele lor, un obiect și aplică o tehnică și văd că le iese rezultatul final, atunci este foarte satisfăcător și pentru ei și pentru noi, evident.

Andreea Daraban: Mergeți și în școli cu aceste ateliere, se desfășoară altfel?

Laura Frențescu Tordai: Da, sunt puțin diferite. Tematicile sunt aceleași sau să zicem așa, noi avem un catalog foarte mare. Deja, de câțiva ani de zile, s-au strâns foarte multe lecții care încearcă să acopere o paletă foarte largă și care să se conecteze la programa școlară, iar tematicile din școli le desfășurăm sau le organizăm în două moduri. O dată este, așa cum vă spuneam, sub formă de opțional săptămânal, deci practic cu o grupă de copii care se înscrie pot să participe și facem tematicile săptămână de săptămână sau primim invitații în ”Săptămâna Altfel” sau ”Săptămâna Verde” și atunci, anumite ateliere le desfășurăm dedicat în aceste intervale. Evident și în funcție de tematicile pe care și le aleg, care să se asorteze, ca să spunem așa, cu săptămânile asta.

Andreea Daraban: Studiile arată că progresul în știință și tehnologie este un motor al creșterii economice. Țările cu un sistem educațional STEM puternic au tendința de a avea economii mai inovatoare și mai competitive la nivel global. Cum ar trebui să arate astfel de ore la nivel sistemic în școli?

Laura Frențescu Tordai: Pentru a le avea, în primul rând, am putea să profităm de oportunitatea pe care sistemul de învățământ în România o oferă acestor două săptămâni, ”Săptămâna Verde” și ”Săptămâna Altfel”, și atunci putem aplica chiar la clasă, chiar profesorii care sunt în cadrul unei școli pot organiza astfel de activități. Evident, e nevoie de puțină documentare, puțină pregătire este necesară, dar lucrurile astea deja începem să le tatonăm, inclusiv cu studenții, cum anume chiar putem realiza activitățile acestea.

Andreea Daraban: Sunteți cadru asociat la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, mai exact la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației și îi pregătiți pe viitorii profesori în a aplica aceste metode STEAM în lecțiile lor de la clasă.

Laura Frențescu Tordai: Da, da, cercetarea mea din ultimii ani, tocmai acest lucru a vizat, cum pot profesorii în formare să conceapă activități care să fie transdisciplinare sau măcar multidisciplinare și să poată fi aplicate într-un astfel de context. Și rezultatele ne-au arătat că da, studenții sunt foarte receptivi, explorează, la recomandările noastre, și surse de documentare care există în muzee, în grădini botanice, expoziții și așa mai departe și atunci educația non-formală poate da mâna foarte frumos cu educația formală. Toți au aplicat la mai multe discipline, pentru că au descoperit că, de fapt, este normal că atunci când vorbești despre un subiect să îl contextualizezi, să-l poziționezi geografic, istoric și atunci, practic, toată povestea capătă un foarte frumos contur.

Andreea Daraban: Lucrați, în special, cu viitorii profesori de învățământ primar?

Laura Frențescu Tordai: Lucrez și cu viitorii profesori de la toate facultățile sau de la mai multe facultăți din universitate, care evident vor deveni profesori pentru ciclul gimnazial, cum ar fi matematică, fizică, biologie, geografie, informatică și practic sunt aceste două categorii, să-i spunem așa, profesorii care se pregătesc pentru primar și pentru gimnaziu și ulterior liceu.

Andreea Daraban: În afară de aceste ateliere STEAM, ce alte activități mai desfășurați în cadrul Asociației ”Cultură, Educație, Recreație” pe care o coordonați?

Laura Frențescu Tordai: În cadrul Asociației ”Cultură, Educație, Recreație” avem mai multe activități. De exemplu, participăm la diverse festivaluri care se desfășoară pe parcursul anului. Cel mai drag mie îmi este ”Noaptea Cercetătorilor” de la UAIC, care se desfășoară, în fiecare an, în ultimul weekend din septembrie. Și pentru că tot un domeniu drag îmi este mie și arhitectura, prietena și vicepreședinta noastră, Oana, este arhitect și profesor la Facultatea de Arhitectură. Suntem mereu prezenți și la ”Romanian Creative Week” unde amenajăm spații în orașul nostru, spații potrivite pentru copii și pentru activități recreative și educative și atunci suntem alături de comunitatea ieșeană și bineînțeles ne implicăm în tot ceea ce poate însemna activități care promovează educația, cultura și știința.

Interviul în varianta audio: