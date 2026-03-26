Ordonanța privind carburanții ar putea fi adoptată într-o formă nouă

Publicat de Andreea Drilea, 26 martie 2026, 06:41

Guvernul ar urma să adopte joi ordonanța de urgență privind declararea situației de criză pe piața carburanților într-o formă nouă.

Ultimele modificări ar trebui făcute miercuri seară de Ministerul Finanțelor, dar deocamdată nu s-a dat publicității nicio informare în acest sens.

Documentul va avea ca principii împărțirea costurilor între guvern, mediul privat și cetățeni, a spus premierul Ilie Bolojan, după Consiliul Tripartit, subliniind că se vor adopta soluții de intervenție cu efecte colaterale minime în piață, transparente și ușor de aplicat.

La discuții au participat doar patronatele. Marile sindicate au refuzat invitația și au ales în schimb să-și prezinte chiar la aceeași oră nemulțumirile în fața PSD.

Președintele social-democrat Sorin Grindeanu a declarat că va transmite aceste nemulțumiri coaliției de guvernare și a subliniat din nou că social-democrații susțin reducerea de taxe, în special de accize.

Reamintesc că ordonanța va limita adaosul comercial al companiilor din domeniu și exporturile de motorină, dar va crea și un mecanism care să împiedice creșterea artificială a prețului la combustibili.

În plus, guvernul va anunța săptămâna viitoare noi soluții, iar TVA-ul suplimentar rezultat din scumpirea carburanților va fi introdus într-o schemă de finanțare care să atenueze impactul creșterii prețurilor.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro