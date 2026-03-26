Neamţ: Depăşirea neregulamentară – cauza accidentului soldat cu patru morţi şi trei răniţi, de la Dulceşti

Publicat de Lucian Bălănuţă, 26 martie 2026, 08:29

UPDATE – Depăşirea neregulamentară este cauza accidentului rutier soldat cu patru morţi şi trei răniţi care s-a produs, miercuri seara, pe drumul naţional DN 15D, în afara localităţii Dulceşti, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

‘În urma cercetărilor efectuate de poliţişti a rezultat faptul că, în timp ce un bărbat de 38 de ani, din Trifeşti, conducea un autoturism din direcţia Dulceşti către Horia, pe un sector de drum în curbă la dreapta s-ar fi angajat în depăşirea unui alt autoturism, ar fi încălcat marcajul longitudinal continuu şi ar fi intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus condus de un bărbat în vârstă de 20 de ani, din Văleni’, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

În urma coliziunii, ambele autoturisme au fost proiectate în afara părţii carosabile, iar unul dintre ele a luat foc după ce s-a izbit de un copac.

În accident au murit cei doi şoferi, dar şi două femei cu vârste de 27, respectiv 39 de ani, din ambele autoturisme.

Alte trei persoane cu vârsta de 5 luni, 17, respectiv 68 de ani au fost transportate la spital.

Şoferul în vârstă de 20 de ani care a murit îşi serbase ziua de naştere miercuri, iar şoferul care a provocat accidentul şi-ar fi serbat ziua de naştere joi.

În urma accidentului rutier, autorităţile au declanşat Planul Roşu de Intervenţie.

Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracţiunii de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. AGERPRES

Patru persoane au decedat în accidentul rutier produs, miercuri seara, pe drumul naţional DN 15D, în localitatea Dulceşti, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ, căpitanul Irina Popa.

‘Din păcate, patru victime au fost declarate decedate’, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ.

În accident au fost rănite alte trei persoane, între care un bebeluş sugar.

Victimele au fost transportate la spital cu ambulanţele.

În urma coliziunii dintre cele două autoturisme, unul dintre ele a luat foc, iar cele două persoane aflate în interior au murit carbonizate.

Alte două persoane din celălalt autoturism au murit în urma impactului.

Autorităţile au declanşat la ora 19:30 Planul Roşu de Intervenţie, fiind dezactivat 35 de minute mai târziu.

La faţa locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri cu modulul de descarcerare şi autospeciale de stingere cu apă şi spumă, ambulanţe SMURD şi de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean şi echipaje de poliţie.

(Agerpres/ FOTO ISU Neamț)