Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » (promo) Cultura populară reflectată în volume de înaltă ținută academică – temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 26 MARTIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

(promo) Cultura populară reflectată în volume de înaltă ținută academică – temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 26 MARTIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 26 martie 2026, 08:13

Stimați preteni, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții vorbim despre cărți, volume în care este surprinsă cultura populară, volume în care se povestește despre dragostea pentru satul natal, apariții editoriale în care este prezentat atât satul de altădată cu personalitățile sale, cât și școala de altădată.

Concret, în deschiderea emisiunii relatăm de la prezentarea Operei Integrale Ion Creangă – Scrieri – Povești; Amintiri din copilărie; Povestiri; Povestiri didactice; Versuri originale; Poezii populare; Rostiri, zicători, cuvinte; Articole; Articole polemice; Teatru; Corespondență, ediție coordonată de către profesor universitar, specialist în Filologie, Constantin Parascan. Evenimentul s-a desfășurat – în ziua de 1 martie 2026-, la împlinirea a 189 de ani de la nașterea povestitorului, la Iași, în Sala Diotima din incinta Casei de Cultură „Mihai Ursachi”, Grădina Copou.

Cartea a văzut lumina tiparului – anul acesta – la Editura Junimea din Iași.

De la acest eveniment, difuzăm discursul domnului profesor Constantin Dram, specialist în Filologie, prelegere în care ne sunt prezentați cei „doi călători” – Constantin Parascan și Ion Creangă.

Apoi, relatăm de la prezentarea volumului Seimeni, eterna reîntoarcere, carte semnată de către academician Eugen Munteanu; cartea a fost prezentată, la Iași, în ziua de vineri, 6 martie, începând cu ora 13, în sala de lectură a Bibliotecii Academiei Române (Bulevardul Carol I, Nr. 8). Volumul a văzut lumina tiparului la prestigioasa editură Polirom din Iași.

De la acestaă manifestare difuzăm două interviuri – cu domnul profesor, doctor în Filologie, Eugean Munteanu și cu doamna Loredana Cuzmici, specialist în Filologie, de la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Spre finalul emisiunii, împreună cu istoricul, etnologul Lucian Valeriu Lefter de la Centrul Cultural Vaslui povestim despre volumele – Am fost ZĂPODENI și vom fi, de Constantin Bârlădianu și Viorel-Petru Trifan și SATELE ȘI ȘCOLILE COMUNEI ZĂPODENI. Repere monografice, de Constantin Bârlădianu și Ioan Trifan.

În speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 26 MARTIE 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

 

Ne auzim online – AICIhttp://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gad_campaignid=20406884619&gbraid=0AAAAADoA_6RtZiwxSi8HP0kUcSw_pw4ki&gclid=EAIaIQobChMIkK_3xIWRjQMVVKSDBx07kwPUEAAYASAAEgKFhfD_BwE

 

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN

 

Etichete:
Puls Juridic: Câte zile se suspendă permisul pentru neplata amenzilor rutiere
Emisiuni miercuri, 25 martie 2026, 10:23

Șoferii care nu își vor achita amenzile rutiere în termen de 105 zile de la aplicarea sancțiunii riscă suspendarea dreptului de a conduce....

Omul care aduce vestea: Palatul Copiilor Iași, în lumina reflectoarelor
Emisiuni miercuri, 25 martie 2026, 10:10

Omul care aduce vestea: Palatul Copiilor Iași, în lumina reflectoarelor. Ana Hegyi, director interimar, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:...

Religie și Putere – Anatomia conflictelor din Orientul Mijlociu. Dezbaterea Zilei cu Maria Nedelcu (25.03.2026)
Emisiuni miercuri, 25 martie 2026, 08:59

În Orientul Mijlociu, războiul nu se duce doar cu arme, ci și cu idei, credințe și narațiuni care modelează percepția globală. Religia este...

Conexiuni autentice cu Cristina Spînu – Invitat, psihoterapeut, neuroterapeut Gabriela Vrabie
Emisiuni marți, 24 martie 2026, 22:21

Sâmbătă, 21 martie, s-a sărbătorit, ca în fiecare an dealtfel, Ziua Mondială a Sindromului Down, cu scopul de a spori gradul de...

Emisiuni marți, 24 martie 2026, 11:40

Riscul malariei prin înțepăturile de țânțari! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 24.03 2026.

Nu neglijați înțepăturile de țânțari mai ales când călătoriți în zonele endemice. Pot deveni letale. Sunt 10 semne de alarmă ce impun...

Emisiuni marți, 24 martie 2026, 11:37

#StareaEducației (INTERVIU) Încrederea se învață prin joacă – povestea educatoarei Ana Maria Chelariu de la Gradinița din Miroslava, județul Iași, nominalizată la categoria ”Educatorul Anului din mediul rural” în cadrul Galei Teach for Romania

Investiția în educația timpuriei este una dintre cele mai importante investiții pe care o societate le poate face, spunea James Heckman, profesor...

Emisiuni marți, 24 martie 2026, 11:30

„Sfert de oră de lectură: George Almosnino ‒ Omul de la fereastră/Poeme din fotoliul verde”. Expoziție solo sau de grup în perioada 30 iulie – 15 septembrie 2026. Mihaela Anițului, bibliograf și Marusia Niță consultant artistic în cadrul Memorialului Ipotești, la ”Pulsul Zilei” – 24.03.2026.

Inițiat cu prilejul Zilei Naționale a Lecturii, ediția 2026, proiectul se adresează preponderent elevilor și cadrelor didactice care sunt...

Emisiuni marți, 24 martie 2026, 09:54

Start pentru Zilele Studentului Electronist: două săptămâni de evenimente la Iași

Omul care aduce vestea: Au început Zilele Studentului Electronist! 23.03 – 06.04, Iași Tudor Stoian și Nistor Iustin, organizatori, în...

