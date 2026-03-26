(promo) Cultura populară reflectată în volume de înaltă ținută academică – temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 26 MARTIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Cultura populară reflectată în volume de înaltă ținută academică – temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 26 MARTIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 26 martie 2026, 08:13

Stimați preteni, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții vorbim despre cărți, volume în care este surprinsă cultura populară, volume în care se povestește despre dragostea pentru satul natal, apariții editoriale în care este prezentat atât satul de altădată cu personalitățile sale, cât și școala de altădată.

Concret, în deschiderea emisiunii relatăm de la prezentarea Operei Integrale Ion Creangă – Scrieri – Povești; Amintiri din copilărie; Povestiri; Povestiri didactice; Versuri originale; Poezii populare; Rostiri, zicători, cuvinte; Articole; Articole polemice; Teatru; Corespondență, ediție coordonată de către profesor universitar, specialist în Filologie, Constantin Parascan. Evenimentul s-a desfășurat – în ziua de 1 martie 2026-, la împlinirea a 189 de ani de la nașterea povestitorului, la Iași, în Sala Diotima din incinta Casei de Cultură „Mihai Ursachi”, Grădina Copou.

Cartea a văzut lumina tiparului – anul acesta – la Editura Junimea din Iași.

De la acest eveniment, difuzăm discursul domnului profesor Constantin Dram, specialist în Filologie, prelegere în care ne sunt prezentați cei „doi călători” – Constantin Parascan și Ion Creangă.

Apoi, relatăm de la prezentarea volumului Seimeni, eterna reîntoarcere, carte semnată de către academician Eugen Munteanu; cartea a fost prezentată, la Iași, în ziua de vineri, 6 martie, începând cu ora 13, în sala de lectură a Bibliotecii Academiei Române (Bulevardul Carol I, Nr. 8). Volumul a văzut lumina tiparului la prestigioasa editură Polirom din Iași.

De la acestaă manifestare difuzăm două interviuri – cu domnul profesor, doctor în Filologie, Eugean Munteanu și cu doamna Loredana Cuzmici, specialist în Filologie, de la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Spre finalul emisiunii, împreună cu istoricul, etnologul Lucian Valeriu Lefter de la Centrul Cultural Vaslui povestim despre volumele – Am fost ZĂPODENI și vom fi, de Constantin Bârlădianu și Viorel-Petru Trifan și SATELE ȘI ȘCOLILE COMUNEI ZĂPODENI. Repere monografice, de Constantin Bârlădianu și Ioan Trifan.

În speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 26 MARTIE 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN