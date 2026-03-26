#StareaEducației (INTERVIU) LexiScor, programul care adaptează lectura la nivelul fiecărui copil pentru a combate analfabetismul funcțional. Diana Mocanu, fondatoarea Editurii Gama: ”Am creat un sistem care oferă copiilor, cu vârste între 6 și 9 ani, exact textul potrivit nivelului lor, pentru ca lectura să devină o plăcere.”

Publicat de andreeadaraban, 26 martie 2026, 11:42

Pe fondul scăderii interesului pentru lectură în rândul copiilor, al dificultăților tot mai vizibile în înțelegerea textelor și al mirajului ecranelor, apare întrebarea cum poate fi transformat cititul dintr-o obligație într-o experiență care să stârnească plăcere și curiozitate.

Răspunsul propus de Diana Mocanu, fondatoare editurii Gama din Iași, vine sub formă a unui program inovator, LexiScor, primul sistem de lectură pentru clasele primare, construit pe evaluarea atentă a complexității textelor și pe adaptarea acestora la nivelul fiecărui copil. Gândit pentru elevii din clasele pregătitoare până la a doua, LexiScor nu este doar un instrument educațional, ci un mecanism care pornește de la psihologia reala a copilului, spun creatorii acestuia.

În loc să considere lipsa de interes drept cauza principală, programul schimbă perspectiva și pune accent pe calibrarea corectă a materialelor de lectură. Mai mult decât atât, introduce un sistem de progres vizibil, recomandări personalizate și o abordare care implică activ părinții și profesorii în formarea obiceiurilor de lectură. Colega noastră, Andreea Daraban, a invitat-o la Starea Educației pe Diana Mocanu, pentru a afla cum a luat naștere LexiScor și ce probleme reale din educație încearcă să rezolve.

Andreea Daraban: Cum a apărut acest program LexiScor și ce problemă concretă din educație v-a determinat să-l creați?

Diana Mocanu: Noi am pornit de la îngrijorarea națională, care se numește analfabetismul funcțional, care a fost sesizat odată cu testarea PISA, ce a demonstrat că aproape 50% din copii citesc tehnic, dar nu înțeleg ceea ce citesc. Deci, ne-am dorit să punem umărul în această luptă și am creat, cu echipa editurii Gama, un sistem de accelerare a citirii, care pe de-o parte să ofere copiilor cărți potrivite perfect nivelurilor de competență în citit și, pe de altă parte, recompense, motivare să înainteze în acest demers al deprinderii cititului, care e unul dificil pentru o vârstă atât de mică, cum sunt clasele primare.

Andreea Daraban: Practic, în ce constă acest program?

Diana Mocanu: Noi am înțeles câteva lucruri despre cum faci un cititor să devină un cititor pasionat. Și anume, sunt câteva lucruri foarte importante. Primul este o complexitate a textului care să fie potrivită fiecărui copil în parte, deci e ritmul său unic. Acest program, printr-un algoritm care ia în calcul dificultatea textului, pornind de la lungimea cuvintelor, lungimea propozițiilor, cuvintele, complexitatea lor și dificultatea cuvintelor, este un algoritm care scorează orice text, astfel încât noi putem oferi copilului textul care e potrivit nivelului său de competență în citire. Pentru că atunci când oferim o carte prea complexă, se pierde interesul, se pierde pasiunea și el renunță. Dacă e prea ușoară, atunci se plictisește. Deci ideea este să fie potrivită perfect nivelului său. Iar apoi, gradual, să treacă de la un nivel la altul, descoperind texte din ce în ce mai dificile. Pentru că la vârsta asta atât de mică, foarte important este să îl captezi și să îi oferi exact ceea ce i se potrivește.

Andreea Daraban: Cum funcționează acest program? Practic se pot înscrie copiii? Mergeți în școli? Cum intenționați să-l folosiți? Sau cum îl folosiți?

Diana Mocanu: Noi vrem să mergem în școli. Am lansat acest program săptămâna trecută în școlile din țară și ne adresăm cadrelor didactice, dar prin ele părinților și copiilor, pentru că e un program care lucrează în tandem sau în trei, să zicem, o echipă de trei: părintele, cadrul didactic și copilul. Și asta este și ideea, să-i implicăm pe toți, pentru că nu e ușor, e un demers destul de dificil și e important să existe suport de acasă, conștientizarea părinților, că este atât de important la vârsta aceasta să înveți să citești bine, pentru că după aceea ți se deschide efectiv un univers întreg și succesul în viață depinde foarte mult de felul în care tu știi să deschizi o carte, te atașezi de carte, înțelegi un text, sintetizezi ideile de acolo, știi să tragi concluzii, după ce ai înțeles un text.

Andreea Daraban: Dacă școala nu intră în acest program, există posibilitatea ca părinții, bunicii să intre în acest program în mod individual, separat?

Diana Mocanu: Da, se poate intra în mod individual pe site-ul editurii Gama. Există o secțiune care se numește LexiScor și acolo pot fi accesate, în primul rând, sistemul să-l poți înțelege și apoi oferta pe care noi o avem cu cărți, care sunt gradual ordonate în funcție de dificultatea la citire. Ce e foarte important și oferă acest sistem, și asta e principalul instrument cu care luptăm și ne dorim un citit funcțional, este faptul că după citirea unei cărți oferim un test de înțelegere a acelei cărți, pe care copilul intră și-l poate accesa electronic sau poate fi dat în clasă, împreună cu învățătorii. Ambele sisteme sunt valabile, iar în momentul în care a luat un punctaj mai mare de 80% din tot punctajul testului se consideră că acel scor a fost atins și se propun cărți de la următorul scor, iar dacă nu, se oferă copilului să aleagă de unul singur cărți din nivelul respectiv.

Andreea Daraban: Cum au răspuns școlile la această inițiativă?

Diana Mocanu: Sunt foarte deschiși și suntem foarte bucuroși că primul impact a fost foarte încurajator. Cadrele didactice ne spun: ”aveam nevoie de așa ceva, ce bine că ați venit cu asta pentru că e un sistem și care motivează copiii.” Noi oferim în cadrul proiectului recompense pentru copii, pe măsură ce îi trec de la un nivel la altul. Sunt foarte deschiși, noi de fapt acum suntem într-o fază de pilot, adică suntem în faza în care adunăm feedback de la cadrele didactice, ne propunem să implementăm toate îmbunătățirile pe care o să le considerăm potrivite. Deci, ne dorim să aducem un ”boost” de ”know-how” din partea cadrelor didactice și de aceasta le invităm să se înscrie în programul nostru. Pe lexiscor.ro poți intra ca și cadru didactic și să te înscrii în proiectul acesta, iar noi venim imediat cu o prezentare a sistemului.

Andreea Daraban: De ce considerați că multe programe de lectură eșuează în raport cu nevoile reale ale copiilor?

Diana Mocanu: Pentru că le îngrădesc, pe de-o parte libertatea de alegere. Ei trebuie să aleagă să citească stilul literar pe care și-l doresc. Pentru că poate lecturile nu sunt la fel de atractive cum sunt, de exemplu, ecranele. Știm că asta e provocarea generației. Ecranele sunt dinamice, sunt atractive, sunt adaptate copiilor, sunt testate. Și e mai facil. Pe când lectura presupune un efort. De asta noi insistăm pe ideea de a oferi cartea potrivită, să nu fie prea dificilă pentru că atunci va fi abandonată. Și în plus, ce mai oferim este această zonă de gamificare, adică intri pe calculator, faci un test, vezi dacă ai înțeles cartea, primești o recompensă. Deci, încercăm să facem o experiență interactivă de citire cu copilul, ca să-l putem atrage și să-l ținem acolo și să concurăm cu aceste platforme.

Andreea Daraban: Cum funcționează mai exact acest mecanism de evaluare a complexității textelor? Spuneați că prin acest program LexiScor, practic evaluați complexitatea textelor.

Diana Mocanu: Da. Cărțile care sunt cuprinse în acest program sunt toate scorate în funcție de cât de dificil e procesul de citire al cărții respective, luând în calcul lungimea cuvintelor, lungimea propozițiilor, lungimea textului, numărul de pagini și apoi un vocabular pe care noi l-am alcătuit cu lingviști și care este specific fiecărei clase. Deci, dacă cuvintele întâlnite în text se găsesc în vocabularul de cuvinte cheie sau cuvinte dificile ale vârstei respective, atunci ele primesc un scor de dificultate mai mare. La clasa pregătitoare avem scoruri de la 0 pornind până la 500. La clasa întâi de la 500 la 1500. Apoi la clasa a II-a continuăm până la 3000. Și noi ne propunem să fie un program care se va adresa claselor primare.

Andreea Daraban: De ce ați ales aceste vârste? De ce acest interval de clase?

Diana Mocanu: Pentru că aici este începutul și aici noi trebuie să-i ajutăm să le dăm un boost de entuziasm și de atractivitate față de carte. Un cititor pasionat înseamnă un cititor care, în primul rând, citește cu ușurință. Și atunci, dacă avem un sistem care e prietenos, e atractiv pentru ei și care ține aproape de carte, atunci vor trece mai ușor prin toate aceste etape.

Andreea Daraban: Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac adulții atunci când aleg cărți pentru copii?

Diana Mocanu: Aleg cărți pe care poate ei și le doresc să le citească sau și-ar fi dorit să le citească atunci când erau copii, și nu-i lasă pe copii să-și facă alegerea lor. Eu consider că, până la urmă, atunci când este mic, nici nu contează ce citește, să spunem. Contează, de fapt, să citească, să stea cu cartea în mână, să-i placă foarte tare. Deci poate că dăm deoparte anumite titluri pe care considerăm că nu le aduc o valoare educativă atât de mare, dar, la acel nivel, cred că cel mai important este să citească în fiecare zi și să aibă constanță în proces.

Andreea Daraban: Ce impact credeți sau estimați că va avea programul asupra combaterii analfabetismului funcțional?

Diana Mocanu: Noi credem că, punând bazele de la clase atât de mici, impactul va fi foarte mare pentru că, pornind de acolo, dăm acest prim impuls unui copil să se simtă atras de carte și să considere că asta este o activitate, care face parte dintre activitățile lui zilnice. Având o frecvență, având un ritm pe care îl țin susținut, progresul vine natural.

Andreea Daraban: Cum poate fi cultivată în mod real plăcerea de a citi într-o lume dominată de ecrane? E nevoie și de exemplul părinților? E nevoie să avem și un anturaj în care suntem aplicați spre lectură?

Diana Mocanu: Da. Noi chiar am pornit de la aceste principii. Unul dintre ele este faptul că părintele trebuie să fie un model. Deci, dacă un copil își va vedea părintele citind zi de zi, va considera că asta e o deprindere absolut firească și o va face și el. Iar programul nostru LexiScor, asta își propune: să implice și părinții și celălalt adult din proces, cadrul didactic. Ei trebuie să formeze o echipă pentru același obiectiv. Și în al doilea rând, este vorba de a transfera acest model către tinerii cititori. Iar în cadrul programului LexiScor, anturajul reprezintă chiar colegii de clasă cu care tu, ca elev, ești angrenat în tot acest joc, să spunem. Primești cărțile, apoi faci testele, discuți la școală despre subiecte. Ești într-o competiție prietenoasă cu colegii tăi.

Varianta audio a interviului: