(REPORTAJ) Iași: Renovări fără sfârșit la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni: elevii împărțiți între școli și navetă zilnică

Publicat de andreeadaraban, 2 martie 2026, 18:25

Elevii și profesorii Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni, județul Iași se confruntă cu o situație dificilă.

Corpul principal de clădire al instituției este în renovare din 2016, iar termenul de finalizare a fost amânat până în august 2026. Cei aproximativ 1.100 de elevi învață în spații relocate, în mai multe clădiri din comună și din satele apropiate, iar în jur de 250 de preșcolari și elevi de clase primare sunt nevoiți să facă zilnic naveta.

Întârzierile lucrărilor afectează întreaga comunitate, elevii, părinții și profesorii confruntându-se cu un program dificil și condiții provizorii de studiu.

Un reportaj de Andreea Daraban:

Liceul Teoretic ”Lascăr Rosetti” din Răducăneni, județul Iași, se află de ani buni în renovare. Cu aproximativ 1.100 de copii, de la grădiniță până la clasa a douăsprezecea, unitatea de învățământ din Răducăneni funcționează astăzi fragmentat, cu elevi împărțiți în mai multe corpuri de clădire și obligați, în unele cazuri, să facă zilnic naveta la câțiva kilometri distanță.

Corpul principal al Liceului este în reabilitare încă din 2016. Lucrările ar fi trebuit finalizate anul trecut, însă noul termen avansat este august 2026. De doi ani, elevii și profesorii nu mai pot folosi deloc clădirea, aceasta fiind din nou un plin proces de reabilitare și extindere, după cum a declarat directorul adjunct al instituției, Livia Panțâru: Corpul de clădire al liceului trebuia să se termine de anul trecut, din ce știu eu. Termenul de finalizare va fi august 2026. Care e în reabilitare de cât timp? El e în reabilitare cam de 2016, cu sincope. Am mai învățat într-o parte a clădirii, după aceea de doi ani de zile funcționăm în afară. De doi ani este iarăși în reabilitare acest corp, cu extinderea respectivă.

Reporter: Elevii Liceului ”Lascăr Rosetti” unde învață în prezent?

Livia Panțâru: Ei învață într-un corp B. Învățăm la o structură, respectiv Școala primară Bazga, cu vreo 6 clase. Învățăm și dimineață și după amiază. Învățăm cu elevi de primar la școala Bohotin 1 și Bohotin 2.

În paralel, alte trei corpuri de clădire din componența Liceului ”Lascăr Rosetti” din Răducăneni au intrat în renovare în urmă cu aproximativ 2 ani, prin proiecte derulate cu fonduri europene. Directorul adjunct, Livia Panțâru, recunoaște că este o situație dificilă, deoarece sunt aproximativ 250 de elevi și preșcolari, care fac, zilnic, naveta la Bohotin și Bazga, iar microbuzele sunt insuficiente: O parte dintre ei sunt transportați zilnic la Bohotin, avem 3 microbuze școlare, cu care facem foarte multe curse și dimineață și la prânz și seara, tocmai pentru a asigura acest tranzit al elevilor în locațiile respective.

Reporter: La Bohotin ce clase învață?

Livia Panțâru: Avem clase de primar, grupele de preșcolari de la o grădiniță care este și aceasta în reabilitare. M-ați întrebat la un moment dat câte corpuri de clădire avem, deci avem 3 corpuri de clădire actualmente, fără corpul liceului.

Reporter: Toate sunt în renovare?

Livia Panțâru: Toate sunt începute în același timp, că au fost prin acele proiecte PNRR.

Reporter: Acum câți ani au început? Odată cu Liceul, acum zece ani?

Livia Panțâru: Acestea au început acum doi ani, deci mai recent.

Reporter: Practic toți copiii din aceste structuri care sunt în renovare sunt relocați, cei mai mulți în corpul B, unde se învață în două schimburi, iar copiii de grădiniță și de școală primară sunt duși la Bohotin?

Livia Panțâru: La Bohotin, la Bazga.. Foarte, foarte greu.

Reporter: Cu cei mici cum faceți dimineața?

Livia Panțâru: Îi aduc părinții la microbuz, îi ducem la școală, când termină îi așteptăm, îi luăm, îi ducem iarăși, părinții îi așteaptă. Este un efort din partea tuturor și a părinților deopotrivă și a noastră a cadrelor didactice, pentru că cadrele didactice vin cu copiii, pleacă împreună cu ei, îi așteaptă, îi aduc înapoi în curtea veche a primăriei și de acolo îi așteaptă părinții. Mai ales cei mici, trebuie însoțiți permanent. E foarte greu.

Liceul din Răducăneni are în componență două grădinițe, două școli gimnaziale și o școală primară. În ansamblu, infrastructura școlară a comunei traversează o perioadă dificilă. Practic, majoritatea copiilor învață în spații improvizate sau relocate, în timp ce clădirile lor sunt în renovare. Speranța tuturor este ca în luna augusta acestui an, lucrurile să revină la normal, iar noul an școlar să înceapă în clădiri renovate, cu un program într-un singur schimb.