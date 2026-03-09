Protecția biodiversității prin gestionarea eficientă a amenajamentelor silvice. Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Galea Temneanu, șefă a Direcției Județene de Mediu Iași, la ”Pulsul Zilei” – 09.03.2026.
Codrii Iașilor își revendică bisăptămânal lunea, de la ora 13:25, un binemeritat loc în atenția și conștiința noastră, a ascultătorilor Radio Iași care prețuim pădurea și rolul ei atât de important pentru viață, pentru sănătate, sub genericul ”Trăim mai bine descoperind natura de lângă oraș”.
Publicat de mihaipohoata, 9 martie 2026, 13:20
Ce înseamnă activismul de mediu?
Care sunt autoritățile de mediu ieșene?
Importanța reglementării la nivel național a modului de monitorizare a pădurilor.
Condițiile aplicării unui plan de management despre protecția biodiversității și a habitatelor în privința unui amenajament silvic.
Dinamica autorităților de mediu la nivel județean pentru protejarea pădurii și speciilor de animale.
Sunt subiectele aduse în atenția noastră de Mihai Diac, liderul asociației ”Codrii Iașilor”, în partea a II-a a dialogului său cu invitata sa specială Galea Temneanu, șefă la Direcția Județeană de Mediu Iași astăzi, luni, 9 martie 2026, în intervalul orar 13:35 – 13:50, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.
Sursă: Galea Temneanu, șefă la Direcția Județeană de Mediu Iași; Mihai Diac, liderul asociației ”Codrii Iașilor”.