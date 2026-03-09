Protecția biodiversității prin gestionarea eficientă a amenajamentelor silvice. Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Galea Temneanu, șefă a Direcției Județene de Mediu Iași, la ”Pulsul Zilei” – 09.03.2026.

De Ziua Internațională a Femeii, Gabriela Andronache, președinte de club de rugby: „dacă fiecare dintre noi s-ar comporta în viața lui cu valorile acestui sport în minte, eu chiar cred că lumea asta ar fi un loc mult mai bun”. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (8.03.2026)

De multe ori, puterea, capacitățile doamnelor și domnișoarelor puse la îndoială atunci când se vorbește despre realizarea unor proiecte,...