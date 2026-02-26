(PROMO) Tradiții prin proiectul CRAVT și noi apariții editoriale – teme ale emisiunii Tradiții de joi, 26 februarie 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru Șerban

Ascultă Radio România Iași Live
26 februarie 2026

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, facem vorbire despre proiectul CRAVT. De la patrimoniul cultural imaterial bazat pe comunitate la antreprenoriat social. Program VET în domeniul meșteșugurilor în cadrul Vecinătății Estice (Republica Moldova și Ucraina), proiect lansat, nu demult, la Iași, în incinta Bibliotecii Academiei Române.

Concret, despre tema amintită ne vorbesc – Veaceslav Filimon, șef al Direcției Documentare și Arhivare din cadrul Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, Chișinău și etnolog Ioana Repciuc, doctor în Filologie, de la Departamentul de Etnologie, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași. Cei doi interlocutori ne creionează o imagine a proiectului, cu accent pe obiectivele acestuia.

Spre finalul emisiunii, istoricul, etnologul Lucian Valeriu Lefter de la Centrul Cultural Vaslui ne prezintă, pe scurt, cartea DODEȘTI. Un sat de răzăși din Moldova de Jos, de Victor Ion Popa, ediție alcătuită și îngrijită de către Cătălin-Andrei Teodoru, membru al Academiei Bârlădene, volum apărut la Editura Akakia din București în anul 2025.

În speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 26 FEBRUARIE 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online – AICIhttp://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gad_campaignid=20406884619&gbraid=0AAAAADoA_6RtZiwxSi8HP0kUcSw_pw4ki&gclid=EAIaIQobChMIkK_3xIWRjQMVVKSDBx07kwPUEAAYASAAEgKFhfD_BwE

Text și audio: Dumitru Șerban

Foto: Ioana REPCIUC (Facebook) și Lucian Valeriu LEFTER

