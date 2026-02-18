(promo, audio) Sărbătoare în Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, la 36 de ani de la înființare – temă a emisiunii de miercuri, 18 FEBRUARIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Stimați ascultători, reprezentanții Comunității Ruşilor Lipoveni din România (CRLR) au marcat în ziua de duminică, 15 februarie 2026, începând cu ora 13, Ziua Comunității, a culturii și a limbii materne.

Manifestarea s-a desfășurat la Teatrul „Jean Bart” din Tulcea, imediat după Sfânta Liturghie de la biserica ortodoxă de rit vechi „Sfântul Ioan Teologul”.

Așadar, anul acesta, la 12 februarie, s-au împlinit 36 de ani de la pronunțarea sentinței judecătorești privind înființarea Comunității Rușilor Lipoveni din România.

Cu acest prilej, manifestarea de duminică a fost deschisă prin vizitarea Expoziției – „Comunitatea Rușilor Lipoveni din România – 36”, expoziție special amenajată în foaierul Teatrului „Jean Bart” din Tulcea; expoziția a surprins mărcile identitare ale rușilor staroveri din România: de la sfânta icoană, lestovka, poisul, cărțile vechi, cărțile de astăzi, până la ocupații, de ieri și de astăzi, ale membrilor comunității.

Imediat, în sala de spectacol a teatrului a fost organizat un frumos eveniment cultural – artistic dedicat Zilei Comunității Rușilor Lipoveni din România, culturii și limbii materne.

Programul a fost susținut de către membrii ansamblurilor folclorice – ,,Lodka” al Comunității Rușilor Lipoveni din Tulcea, „Novosiolki” al Comunității Rușilor Lipoveni din Ghindărești, „Slaveanskaia karuseli”, Comunitatea Rușilor Lipoveni din Iași, respectiv „Novaia zaria”, grup al Comunității Rușilor Lipoveni din Botoșani, precum și de către ansamblurile de dansuri tradiționale „Molodțî” din Tulcea și „Raduga” din Iași, alături de grupul de elevi pregătit de către doamna profesor de limba rusă Nadea Casian.

Înaintea spectacolului, atât reprezentanții Comunității Rușilor Lipoveni din România, ai Departamentului pentru Relații Interetnice, Guvernul României, cât și cei ai administrației județului Tulcea, cu prilejul sărbătorii, au susținut cuvântări prin intermediul cărora a fost amintită activitatea comunității desfășurată pe parcursul celor 36 de ani de la înființare, activitate reflectată în păstrarea, conservarea și promovarea mărcilor identitare specifice rușilor staroveri din România.

Pentru început, difuzăm discursul domnului deputat Silviu Feodor, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, președinte al Comunității Rușilor Lipoveni din România, cel care, prin cuvânt, creionează o imagine a celor 36 de ani de la înființarea comunității, cu accent pe importanța ziei de 12 februarie; „credința ortodoxă de rit vechi este temelia identității noastre spirituale”, ne mai precizează domnul deputat Silviu Feodor; domnul deputat își amintește cu recunoștință de membrii fondatori ai comunității; aproape de finalul discursului, domnul deputat Silviu Feodor aduce tututor membrilor implicați în bunul mers al comunității pe parcursul celor 36 de ani, mulțumirile cuvenite.

În cele ce urmează, ascultăm discursul rostit de către subsecretarul de stat Dincer Geafer de la Departamentul pentru Relații Interetnice, Guvernul României, cu prilejul sărbătorii de zilele trecute, discurs în care ne amintește de importanța educației în limba maternă, cu accent pe promovarea diversității lingvistice; aproape de final, domnul Dincer Geafer, Departamentul pentru Relații Interetnice, transmite tuturor membrilor Comunității Rușilor Lipoveni din România, cu prilejul sărbătorii, felicitările cuvenite.

În cele ce urmează, stăm de vorbă cu domnul profesor universitar, specialist în Filologie, Feodor Chirilă, cel care în perioada iunie 1995 – septembrie 1996 a condus Comunitatea Rușilor Lipoveni din România.

Domnul profesor Feodor Chirilă, unul dintre fondatorii Comunității, ne vorbește despre strămoșii rușilor staroveri, oameni neclintiți din credința străbună, povestindu-ne și despre buna comunicarea dintre rușii staroveri și celelalte minorități din România.

Universitarul Feodor Chirilă ne amintește și de contribuția adusă de către rușii staroveri la zestrea culturală și nu numai a României; ocupațiile și hărnicia rușilor lipoveni sunt scoase în evidență de către domnul profesor Feodor Chirilă, mulțumindu-i pentru că și-a deschis inima și sufletul și ne-a acordat acest interviu; aproape de finalul dialogului, domnul profesor ne precizează că rușii staroveri sunt o „etnie a dialogului”, având pentru toți membrii Comunității, în special pentru generația tânără, câteva gânduri.

Referitor la cele prezentate, în finalul emisiunii, difuzăm o secvență audio din Izgonirea lui Avaakum… „protopopul Avvakum Petrov este unul dintre stâlpii Ortodoxiei de rit vechi, un biruitor în lupta cu mai marii lumii de atunci pentru păstrarea intactă a valorilor Bisericii ruse. Viaţa lui Avvakum a fost o continuă prigoană: din cei 62 de ani cât i-a fost dat să trăiască, 25 şi i-a petrecut în surghiun, prin Siberia ori în nord, dincolo de Cercul Polar, printre oameni buni sau, cel mai adesea, printre lupi. A fost, fără voia lui, unul dintre descoperitorii de noi ţinuturi, fiind trimis, sub escorta oamenilor din suita voievodului Afanasie Paşkov, în expediţia din Dauria, un ţinut în care a ajuns la un moment dat şi cărturarul moldav Nicolae Milescu Spătarul. De altminteri, cei doi au fost contemporani, protopopul îşi scria povestea vieţii în momentul în care Milescu Spătarul pornea spre îndepărtata Chină din porunca ţarului Aleksei Mihailovici. Avvakum va sfârşi pe rug în anul 1682, la Pustozersk, odată cu alţi trei mucenici întru credinţă: preotul Lazar, diaconul Fiodor şi călugărul Epifanie. Biserica Ortodoxă de Rit Vechi l-a trecut pe Avvakum în rândul sfinţilor, în vreme ce opera acestuia e un mare câştig al literaturii lumii”, după cum ne mărturisea într-un interviu mai vechi universitarul ieșean Leonte Ivanov.

Stimați prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul, și sigur am făcut-o, cu subiectele prezentate, vă invit ca în ziua de miercuri, 18 FEBRUARIE 2026, între 20:30-21:00, să fiți alături de Radio România Iași, pe toate frecvențele (1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM) pentru a urmări emisiunea: Comunități Etnice/Ruși Lipoveni.

