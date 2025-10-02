„Promenada Inimilor” la Iași, duminică, 05.10.2025. Prof. univ. dr. Florin Mitu, profesor de cardiologie și Neculai Suculiuc, președintele Clubului Rotary Iași cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 02.10.2025.

Ascultă Radio România Iași Live
Cluburile Rotary din Iași, împreună cu Societatea Română de Cardiologie, Fundația Română a Inimii, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Societatea Studenților Mediciniști Iași, Primăria Municipiului Iași, Forumul Național de Prevenție şi Oxygen Sports & Spa Iaşi, continuă și în acest an proiectul național „Promenada Inimilor”, în contextul Zilei Mondiale a Inimii (29 septembrie), aducând în prim-plan importanța prevenției bolilor cardiovasculare prin mișcare zilnică.

Publicat de mihaipohoata, 2 octombrie 2025, 13:21


Bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces în România iar prevenția începe cu pași mici, făcuți zi de zi.

”Promenada Inimilor” este o excelentă ocazie de a demonstra că împreună putem construi o comunitate mai sănătoasă.

Sănătatea este în mâinile fiecăruia dintre noi, iar implicarea comunității locale ne ajută să o protejăm mai bine.

Cluburile Rotary din Iași sunt dedicate comunității în care trăim iar acum avem ocazia din nou să arătăm acest lucru printr-un proiect al întregului District.

„Promenada Inimilor” este un concept simplu și inovator cu scopul de a încuraja publicul de toate vârstele și preocupările să meargă pe jos pentru a-și menține sănătatea.

Proiectul implică amenajarea, în parteneriat cu autoritățile locale, a unei rute accesibile, demers prin care publicul de toate vârstele este încurajat să facă mișcare.

Mișcarea Rotariană din România s-a implicat activ în educația pentru sănătate în ultimii ani.

În mod special, cluburile Rotary din Iași derulează proiecte de educație medicală în diverse domenii, adresate deopotrivă copiilor și adulților iar ”Promenada Inimilor” este un astfel de program, apreciat și susținut de comunitatea ieșeană.

Detalii avem din partea invitaților speciali prof. univ. dr. Florin Mitu, profesor de cardiologie, coordonatorul programului din județul Iași și Neculai Suculiuc, președintele Clubului Rotary din Iași, astăzi, joi, 2 octombrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:45, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.  

Surse: prof. univ. dr. Florin Mitu, profesor de cardiologie, coordonatorul programului din județul Iași și Neculai Suculiuc, președintele Clubului Rotary din Iași.

