Pagini din dramaturgia lui Matei Vișniec – INVITAȚIILE THALIEI cu Alex Aciobăniței (26.01.2026)

La 29 ianuarie, celebrul dramaturg, poet, prozator și jurnalist Matei Vișniec împlinește 70 de ani. Născut la Rădăuți și profund legat de acest mic oraș din nordul Moldovei, Matei Vișniec, cetățean francez din anul 1993 a ajuns cel mai jucat dramaturg de origine română. În urmă cu mai bine de 10 ani, cel mai nou teatru din partea de est al României i-a împrumutat numele, Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” din Suceava fiind în plină ascensiune și având deja prezențe notabile la festivaluri de prestigiu precum cel de la Avignon.

Astăzi, începând cu ora 21.03, la emisiunea de teatru scurt INVITAȚIILE THALIEI, realizatorul Alex Aciobăniței vă propune spre audiție ”Imaginează-ți că ești Dumnezeu” – spectacol radiofonic alcătuit din piesele scurte ”Imaginează-ți că ești Dumnezeu”, ”Crezi c-or să ne bată?!” și ”Țara asta ține la tine, mă”, semnate de Matei Vișniec. Producția lansată de Teatrul Național Radiofonic în anul 2009 și regizată de Mihai Lungeanu îi are în distribuție pe actorii Liviu Cheloiu, George Constantinescu și Marius Damian.

