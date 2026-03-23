Omul care aduce vestea: Liceul „Profesor Mihai Dumitriu" Valea Lupului, în programul național „Plimbarea școlilor"!

Publicat de Andreea Drilea, 23 martie 2026, 09:51

Directorul liceului, profesorul Petronela Petrea, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Mesajul liceului:

„Școala noastră s-a înscris în programul național „Plimbarea școlilor”. Este o inițiativă simplă, dar importantă: ne încurajează să fim mai activi și să participăm împreună la un demers comun.

Fiecare pas înregistrat în aplicație se adaugă la totalul școlii. Cu cât suntem mai mulți implicați, cu atât rezultatul reflectă mai bine efortul nostru, al tuturor.

În acest moment suntem 242 de participanți. Având în vedere că școala noastră are peste 2000 de elevi, este clar că putem fi mult mai mulți. Fiecare nou participant contează.

Dacă aveți deja aplicația #walk15, vă puteți alătura direct:

https://walk15.app/challenge/code/plimbarea25

Dacă nu, o puteți descărca și vă puteți înscrie.

Nu este doar despre clasament, ci despre implicare și consecvență.

Vă încurajăm să participați.”

