Publicat de Andreea Drilea, 19 martie 2026, 09:53

Omul care aduce vestea: 10 ani de 10! La mulți ani, Asociația „Antonia pentru Educație și Inovare Socială”!

Asociația „Antonia pentru Educație și Inovare Socială”, 10 ani de educație formală și literație pentru comunitățile vulnerabile.

Adelina Tîrnovanu, coordonator Comunicare și PR și Sergiu Cravcenco, elev în clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni și voluntar, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Mesajul asociației:

Asociația Antonia pentru Educație și Inovare Socială a fost fondată în anul 2016, misiunea sa fiind de a sprijini educația sub toate formele ei: educația formală și literația, educația prin artă și educația în sistem non-formal.

Viziunea asociației este de a construi o lume în care fiecare copil, indiferent de mediu sau context social, are acces la oportunități echitabile de a dezvolta abilități solide de literație

Asociația susține anual peste 1.300 de copii și tineri din regiunea de Nord-Est și Sud a țării.

10 ani în 10 zile

10 ani de fapte bune în comunitate

Aniversarea Asociației Antonia pentru Educație și Inovare Socială este pe 25 martie, fiind fondată oficial pe 25 martie 2016.