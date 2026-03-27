Prima pagină » Emisiuni » „O să fie bine…și alte minciuni”, spectacol de teatru la Gaudeamus 2026. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

„O să fie bine…și alte minciuni”, spectacol de teatru la Gaudeamus 2026. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

„O să fie bine…și alte minciuni”, spectacol de teatru la Gaudeamus 2026. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 27 martie 2026, 09:53

„O să fie bine…și alte minciuni”, spectacol de teatru la Gaudeamus 2026, 1 aprilie de la 19.50.

Festivalul Artei și Creației Studențești „Gaudeamus” 2026, în desfășurare la Iași, până pe 7 aprilie!

Alianța Asociația Studenților Jurnaliști Iași și Liga Studenților de la Filosofie Iași, pe scena Casei de Cultură a Studenților Iași, săptămâna viitoare!

Ioana Olăeriu, Robert Dolensche și Antonie Puiu, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

 

 


Mesajul Alianței:

Uneori, în studenție, totul începe cu o sesiune, un pix norocos și o întrebare simplă: „Oare trec examenul?”

Din haosul sălii de examen, glume între colegi, nopți nedormite și planuri de viitor care se schimbă într-o clipă, se naște o poveste despre prieteni, frică, speranță și drumul spre casă.

Alianța ASJ & L.S.F.I te invită la Spectacolul O să fie bine… și alte minciuni, o reprezentație plină de emoție, umor și momente care vor spune povestea fiecărui student: de la panica din sesiune până la liniștea de acasă.

1 aprilie 2026
Ora 19:50
Sala Gaudeamus – Casa de Cultură a Studenților Iași

Va fi o seară în care vei râde, poate vei retrăi emoțiile primului examen și vei descoperi că, dincolo de note și restanțe, prietenii și familia sunt cele care te aduc mereu înapoi acasă.

