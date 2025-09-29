Ascultă Radio România Iași Live
Muzica clasică ajunge la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei prin turneul național Classic Unlimited. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 29 septembrie 2025, 09:48


Omul care aduce vestea: Muzica clasică ajunge la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei prin turneul național Classic Unlimited

Trei concerte de pian susținute de pianistul Bogdan Vaida vor avea loc în județul Suceava — la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei — în cadrul turneului național Classic Unlimited.

Vineri, 3 octombrie 2025 are loc concertul de la Casa de Cultură „Mihai Teliman” din Siret. Mai apoi, sâmbătă, 4 octombrie, muzica va răsuna în Sinagoga Templu Mare din Rădăuți, iar duminică, 5 octombrie, turneul ajunge la Centrul Muzeal Cazinoul Băilor din Vatra Dornei.

În timp ce la Rădăuți toate locurile sunt deja ocupate, la Siret și Vatra Dornei încă se mai pot face rezervări. Accesul la concerte este gratuit, pe bază de înregistrare online, direct pe website-ul proiectului: classicunlimited.ro/concerte.

„Love at First Sound” – tema ediției 2025

Tema turneului de anul acesta, „Love at First Sound”, explorează cum diferite forme de dragoste — pentru oameni, locuri, idealuri sau credință — au inspirat creația muzicală de-a lungul timpului.

În direct la matinalul de la Radio Iași, Ioan Mateiciuc, Directorul Centrului Cultural Siret:

Detalii AICI

 

#StareaEducației (INTERVIU) Doi elevi ai Liceului de Informatică ”Grigore Moisil” din Iași, laureați ai Concursului Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de Știință. Dragoș Băbușanu: ”Ceea ce am creat noi nu este o invenție, ci o inovație.” /Sebastian Tănase: ” Dacă nu eram în echipa de robotică a școlii, n-ar fi fost această poveste.”
Emisiuni sâmbătă, 27 septembrie 2025, 13:24

România a obținut două premii speciale la cea de-a 36-a ediție a concursului EUCYS (Concursul Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de...

Omul care aduce vestea: Ai fost vreodată la o bere cu un cercetător? Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni vineri, 26 septembrie 2025, 09:55

Omul care aduce vestea: Ai fost vreodată la o bere cu un cercetător? Noi am fost și ne-a plăcut! Cezara Bucătaru – Doctor în Fizică,...

„Bun venit la UAIC”. Voluntarii UAIC în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni vineri, 26 septembrie 2025, 09:39

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează, în perioada 27–29 septembrie 2025, cea de-a XIV-a ediție a evenimentului „Bun...

Republica Moldova între UE și influența rusă
Emisiuni vineri, 26 septembrie 2025, 08:49

Alegerile parlamentare de duminică, din Republica Moldova, se desfășoară pe fundalul unui război hibrid, într-un context geopolitic extrem de...

Emisiuni vineri, 26 septembrie 2025, 08:31

Conferință despre inteligența artificială (AI), la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – temă a emisiunii Dialog intercultural de vineri, 26 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Stimați prieteni, în perioada 25-26 august 2025 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a găzduit cea de-a XVII-a Conferință...

Emisiuni joi, 25 septembrie 2025, 13:53

Pericolul intoxicației cu fum! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 26.09.2025.

𝐆𝐡𝐢𝐝 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐚𝐯𝐢𝐞ț𝐮𝐫𝐢𝐫𝐞: 𝐀. 𝐂𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐞 𝐬ă...

Emisiuni joi, 25 septembrie 2025, 11:46

Viața marelui poet Mihai Eminescu. Dezvăluiri interesante și inedite – partea a II-a. Colecționarul Vasile Geantău din Iași cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 25.09.2025.

Ascensiunea fulminantă a marelui  poet Mihai Eminescu în inimile celor care îi apreciau cu adevărat creația sa extraordinară, al căror număr...

Emisiuni joi, 25 septembrie 2025, 09:58

Cum construim relații sănătoase? Raluca Butnaru, psiholog clinician și psihoterapeut în direct la Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Raluca Butnaru, psiholog clinician și psihoterapeut specializat în psihoterapia integrativă a traumei. Cum construim relații sănătoase? Am...

