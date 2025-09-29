Muzica clasică ajunge la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei prin turneul național Classic Unlimited. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 29 septembrie 2025, 09:48





Muzica clasică ajunge la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei prin turneul național Classic Unlimited

Trei concerte de pian susținute de pianistul Bogdan Vaida vor avea loc în județul Suceava — la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei — în cadrul turneului național Classic Unlimited.

Vineri, 3 octombrie 2025 are loc concertul de la Casa de Cultură „Mihai Teliman” din Siret. Mai apoi, sâmbătă, 4 octombrie, muzica va răsuna în Sinagoga Templu Mare din Rădăuți, iar duminică, 5 octombrie, turneul ajunge la Centrul Muzeal Cazinoul Băilor din Vatra Dornei.

În timp ce la Rădăuți toate locurile sunt deja ocupate, la Siret și Vatra Dornei încă se mai pot face rezervări. Accesul la concerte este gratuit, pe bază de înregistrare online, direct pe website-ul proiectului: classicunlimited.ro/concerte.

„Love at First Sound” – tema ediției 2025

Tema turneului de anul acesta, „Love at First Sound”, explorează cum diferite forme de dragoste — pentru oameni, locuri, idealuri sau credință — au inspirat creația muzicală de-a lungul timpului.

În direct la matinalul de la Radio Iași, Ioan Mateiciuc, Directorul Centrului Cultural Siret:

