Liderii din industria TECH se întâlnesc la PIN Connect 2025. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 8 decembrie 2025, 09:52

Miercuri, 10 decembrie, la Iași, despre transformarea digitală sși planuri pentru 2026.

Dan Zaharia, manager Fab Lab Iasi, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Mesajul echipei Fab Lab:

„Celebrăm finalul de an împreună la PIN CONNECT 2025!

Te așteptăm la evenimentul dedicat liderilor din industria TECH regională, axat pe 3 piloni principali – – OAMENI. IDEI.CONECTARE – – – și 3 direcții centrale: Inteligența Artificială, Securitate Cibernetică și Transformare Digitală.

Unde: La Zbor Hub Iași

Când: 10 decembrie

Ora de întâlnire: 18:00

Vom aduce împreună reprezentanții de bază ai comunităților Fab Lab Iași și PIN Awards, alături de alți membri de bază ai comunității ieșene care au un cuvânt important de spus pentru viitorul strategic TECH al Iașului.

Ni te alături?

Agenda evenimentului

18:00 – 18:30 – Welcome to PIN Connect & Cină

18:30 – 19:15 – OAMENI – Dialog pe tema ”Transformarea digitală, încotro?”

19:15 – 19:45 – IDEI – 1O Pitch-uri din comunitate pe tema ”Planuri de acțiune 2026”

19:45 – 20:30 – – CONECTARE Joc interactiv: ”Punți între oameni, tehnologie și idei.”

20:30 – 21:00 – Concluzii PIN Connect

Număr limitat de participanți

Accesul este liber, însă înscrierea este obligatorie (vezi link-ul de pe Eventino).