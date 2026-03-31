Jandarmii se sărbătoresc la Iași, sâmbătă, 4 aprilie 2026. Sublocotenent Ema Tereș, purtător de cuvânt Inspectoratul de Jandarmi Județean „Vasile Lupu” Iași, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Publicat de Gabriela Rotaru, 31 martie 2026, 10:02
Omul care aduce vestea
Ziua Jandarmeriei Române, 3 aprilie, 176 de ani de la înființarea instituției, în 1850.
Sublocotenent Ema Tereș, purtător de cuvânt Inspectoratul de Jandarmi Județean „Vasile Lupu” Iași, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:
Ce spune echipa IJJ Iași:
„Breaking news:
Pe 4 Aprilie nu se stă în casă.
Pentru că… Jandarmeria iese din „cazarmă”, iar voi sunteți invitați , în primul rând la spectacol. ��
�� Grădina Palas Mall | 10:00 – 18:00
Ce vă așteaptă?
�� cai care ascultă mai bine decât noi la ședințe
�� câini de intervenție care își iau jobul foarte în serios (dar acceptă și mângâieri)
�� „teroriști” care vor fi prinși de fiecare dată – nu scapă niciodată
�� alpiniști de luptă care coboară pe perete de unde noi abia coborâm scările
Pentru copii am pregătit traseu aplicativ și tiroliană, ca să plece acasă obosiți, fericiți și cu povești pentru toată săptămâna.
Pentru adulți… avem autospeciale, uniforme istorice și ocazia rară de a vedea totul de aproape, fără să fie nevoie să faceți nimic greșit. ��
Pe scurt: acțiune, adrenalină, animale antrenate, echipamente spectaculoase și multe momente „stai să fac o poză!”.
Veniți cu familia, prietenii și bateria telefonului încărcată – o să aveți ce filma.”